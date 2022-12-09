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لا يعرفها الكثيرون..7 مزايا مخفية داخل تطبيق واتساب

تطبيق واتساب هو أكثر من مجرد تطبيق للمراسلة الفورية

كتب ايمان الباجي
لا يعرفها الكثيرون..7 مزايا مخفية داخل تطبيق واتساب watanserb.com
مزايا مخفية داخل تطبيق واتساب
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وطن– يعد تطبيق واتساب أحد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي والأكثر استخدامًا في جميع أنحاء دول العالم.

ويوفر هذا التطبيق العديد من المميزات المجانية للمستخدمين التي قد يفيدك معرفتها.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع “ viva.co.id ” البعض من هذه المزايا.

إجراء دردشة شخصية وجماعية في واتساب

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يوفر تطبيق واتساب الراحة لمستخدميه في التواصل الشخصي والجماعي. حيث يمكن للمستخدمين إرسال الرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو والمستندات.

إجراء مكالمات صوتية ومرئية

تطبيق واتساب هو أكثر من مجرد تطبيق للمراسلة الفورية، حيث تمتلك شركة “ميتا” الفرعية ميزة الاتصال بالصوت والصورة لكي تتيح لك إجراء مكالمات صوتية ومرئية.

إرسال رسائل جماعية

يوفر واتساب أيضًا ميزة بث حيث يمكن للمستخدمين إرسال رسائل إلى العديد من المستخدمين. يمكنهم حتى تضمين الروابط هناك كمعلومات تكميلية.

كوسيط تعليمي

يمكن أيضًا استخدام مجموعات واتساب للوسائط التعليمية مثل الدروس الخصوصية والندوات وورش العمل عبر الإنترنت وغيرها.

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وسيكون لمسؤول المجموعة التحكم في مجموعة واتساب، على سبيل المثال إذا أراد إغلاق غرف الدردشة.

واتساب للأعمال

يمكن لرجال الأعمال استخدام حساب واتساب الخاص بهم للقيام بأعمال تجارية مع WhatsApp Business. وهناك يمكنهم التواصل بسهولة مع المستهلكين مع ميزة الكتالوج.

وهذه الميزة تمكن مستخدمي تطبيق واتساب من مشاركة منتجاتهم وخدماتهم مع زبائنهم من خلال إنشاء كتالوج يُعرض نشاطهم التجاري.

ستوري واتساب

تحتوي المنصة أيضًا على خاصية الستوري مثل إنستغرام و فيسبوك. يمكن للمستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو والتي سوف تختفي تلقائيًا في غضون 24 ساعة.

ميزة المجتمعات

تسمح ميزة المجتمعات بتضمين المجموعات المتشابهة في مجتمع واحد، ليسهل التواصل بينها. و

لذلك، يمكن لزملائك المستخدمين التواصل مع أعضاء المجتمع الآخرين بسهولة ويمكنهم تبادل المعلومات.

المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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