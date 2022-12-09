لاعبو كرواتيا يحتفلون بالتأهل إلى المربع الذهبي على حساب البرازيل مع عائلاتهم (فيديو)

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وطن- احتفل لاعبو منتخب كرواتيا بالتأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، بعد فوزهم على البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

والتقطت عدسات الكاميرا، داخل ملعب (استاد المدينة التعليمية)، احتفال اللاعبين مع عائلاتهم التي حضرت إلى أرضية الملعب، من أجل التقاط الصور التذكارية. بهذا الفوز والتأهل على حساب سيد اللعبة العالمية منتخب البرازيل (السيليساو).

احتفال لاعبو كرواتيا بعد التأهل إلى المربع الذهبي

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، تواجد عائلات اللاعبين للالتقاط الصورة الجماعية معهم. بحضور الجهاز الفني للمنتخب، الذي يقوده المدرب الكرواتي المخضرم زلاتكو داليتش.

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كما وتعد المرة الثانية على التوالي، التي ينجح فيها منتخب كرواتيا في الوصول إلى المربع الذهبي (النصف النهائي). بعد مونديال روسيا 2018، بينما فشل منتخب البرازيل في المرة السابعة في تاريخ مشواره ببطولة العالمية في الوصول للدور القادم.

كرواتيا تنتظر الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا

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حارس منتخب كرواتيا دانييل سوباشيتش، قاد منتخب بلاده في المباراة الثانية على التوالي، بعد التصدي لركلة ترجيح. أمام منافسه البرازيل (السيليساو)، وإهدار أخرى من قبل المدافع البرازيلي ماركينيوس، إلى جانب تصديه للعديد من الكرات الخطيرة طيلة مجريات دقائق المباراة.

وسيلتقي منتخب كرواتيا وصيف النسخة الماضية. أمام الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا، في منافسات دور النصف النهائي، لحسم المتأهل منها إلى الدور نهائي البطولة والمنافسة على اللقب بنسخته ال22، على أرض دولة قطر.

ومن الجدير بالذكر، بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، ستختتم فعالياته في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي في العاصمة القطرية (الدوحة).