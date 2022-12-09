عرين الأسود تنظم عرضًا عسكريًا في نابلس وتوجه بيانا شديد اللهجة إلى الإحتلال

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وطن– في تطور لافت وغير مسبوق، ظهرت مجموعة مقاتلي “عرين الأسود” مساء اليوم الجمعة، بعرض عسكري مهيب في باب الساحة وسط البلدة القديمة بنابلس، بعد أشهر من المواجهات والمعارك التي خاضوها بكل بسالة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونظمت مجموعة عرين الأسود، مساء الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا، وذلك خلال اجتماع شعبي حضره مقاتلو المجموعة من أجل تأبين القائد العام لعرين الأسود الشهيد وديع الحوح وكوكبة من الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة الأخيرة في مواجهة قوات الإحتلال الإسرائيلي.

#شاهد وسط ترحيب بهم من قبل المواطنين.. عرض عسكري لمجموعات عرين الأسود في #نابلس. pic.twitter.com/mzROTg0iaX — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) December 9, 2022

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وأقيم حفل التأبين والعرض العسكري، في باب الساحة وسط البلدة القديمة، بحضور حاشد من المواطنين وأهالي الشهداء، وسط أصوات منادية بجهود المجموعة المقاوِمة في صد الهجمات الغادرة للإحتلال.

New photo posted in كبسولة: '#صور| عرين الأسود تعود إلى ساحة الميدان خلال حفل تأبين شهداء عرين الأسود في نابلس.' pic.twitter.com/xLJvgmYgUs — ™كَبسُولْه (@K_a_p_s_o_l_a) December 9, 2022

وتُطل مجموعة عرين الأسود في عرض عسكري مهيب حضره الكثيرون في نابلس، في رسالة واضحة إلى الإحتلال الإسرائيلي أن هجماته الغادرة لن تزيد إلا من قوتهم وشدة بأسهم.

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وخلال العرض العسكري المهيب في نابلس، والذي شارك فيه عشرات المقاتلين رافعين الأسلحة في أيديهم، بوجوه ملثمة، ألقى أحد مقاتلي مجموعة عرين الأسود بيانا شديد اللهجة.

• عرين الأسود تنظم مهرجانًا في البلدة القديمة في مدينة نابلس ، ومشاركة من كتيبة بلاطة ومقاومين آخرين. pic.twitter.com/4BsyaipdrQ — Anan Samman (@samman_anan) December 9, 2022

حيث أكدت مجموعة “عرين الأسود” أنها لا زالت صامدة رغم الجراح والخذلان وأن من يظن أنها قد انتهت فهو واهم.

وأضاف بيان عرين الأسود: “نقول لكل من يظن أن العرين قد انتهى أنكم واهمون، فالعرين لا زال صامدا رغم الجراح والخذلان، وأننا ندرس ونتعلم ونأخذ العبر ونغير الاستراتيجيات والتكتيك ونفاجئ العدو في ساحات المعارك”.

رغم الحملة الإسرائيلية الشرسة التي استهدفتها.. ظهور العشرات من عناصر "عرين الأسود" المسلحة في نابلس خلال عرض عسكري نفذ في البلدة القديمة#الجزيرة #صورة pic.twitter.com/qcWZYxqkMW — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 9, 2022

وشدد البيان على أن انتماء عرين الأسود لفلسطين وأنها تؤمن بوحدة الدم والنضال ووحدة البنادق، وأن بوصلتها فلسطين والقدس وانتماؤها لله والوطن.

وأضاف أن العرين يضم أبناء فصائل المقاومة جميعها، مشيرا إلى أن الشهيد الحوح قدم الغالي والنفيس لله والوطن، واحتضن في حوش العطعوط جميع أطياف المقاومة.

#متابعة|احتفاء واسع بمقاتلي "عرين الأسود" خلال فعالية تأبين الشهيد وديع الحوح وشهداء البلدة القديمة في في نابلس pic.twitter.com/yTdBSfbYnt — قناة الحقيقة الدولية (@FactjoTV) December 9, 2022

كما استذكر البيان الذي ألقاه أحد مقاتلي مجموعة عرين الأسود وسط كوكبة من رفاقه المسلحين، شهداء العرين تامر الكيلاني قائد وحدة الاستشهاديين، وحمدي القيّم مسؤول وحدة التصنيع، وسائد الكوني أحد مقاتلي النخبة، ومحمد حرز الله، ومشعل البغدادي، وفاروق سلامة.

أشعل العرض العسكري لمجموعة عرين الأسود في نابلس، والبيان الناري الذي ألقاه أحد مقاتليها على الملأ بحضور عشرات المُسلحين وحشود من المواطنين في باب الساحة وسط البلدة القديمة، ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أشاد الصحفي الفلسطيني “معاذ حمد” بالظهور اللافت والقوي لمجموعة عرين الأسود هذا المساء.

وغرد عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر قائلا “.من جديد، بعد انخفاض الزخم الإعلامي بعد اغتيال أبرز قادتها..

تظهر مجموعات عرين الأسود في البلدة القديمة في نابلس، في عرض عسكري سريع.. يلاحظ فيه التنظيم العالي، خصوصا التمويه..”.

نابلس|

من جديد، بعد انخفاض الزخم الإعلامي بعد اغتيال أبرز قادتها..

تظهر مجموعات عرين الأسود في البلدة القديمة في نابلس، في عرض عسكري سريع.. يلاحظ فيه التنظيم العالي، خصوصا التمويه.. https://t.co/rpKsNzaXRI — Muath Hamed (@MuathHamed) December 9, 2022

بدوره لفت الناشط “عصام رامز” إلى التطور والنضج الذي بلغته مجموعة عرين الأسود، الأمر الذي تجلي، على حد قوله عبر حسابه على تويتر في التنظيم المُحكم للعرض العسكري وأيضا في تغطية المقاتلين لوجوههم.

وقال “في أحدث ظهور لمقاتلي العرين وفي نابلس.

لا أحد وجهه مكشوف، فهذا وعيٌ، وعزيمة على الإستمرار.

والله إنها لمشية يحبها الله ورسوله، تغيظ أعداء الله ومنافقي المدينة…حفظ الله العرين وأسوده..”.

في أحدث ظهور لمقاتلي العرين وفي نابلس.

لا أحد وجهه مكشوف، فهذا وعيٌ، وعزيمة على الإستمرار.

والله إنها لمشية يحبها الله ورسوله، تغيظ أعداء الله ومنافقي المدينة.

حفظ الله العرين وأسوده💚#عرين_الأسود pic.twitter.com/E8hj9YN1Ux — ♡🇵🇸 𓂆 ُEssam Ramiz 𓂆 🇵🇸♡ (@3ssam_RF97) December 9, 2022

وقال مغرد آخر في سياق العرض العسكري المهيب لمجموعة عرين الأسود “عرض عسكري مهيب لمجموعة عرين الأسود في البلدة القديمة في نابلس خلال مهرجان تأبيني للشهيد وديع الحوح – هذا العرض رسالة قوية للاحتلال الذي ادعى أن العرين انتهى، كذلك مصداقية لبيانات العرين التي تحدثت أن العرين لم ينتهي ولن ينتهي”.

عرض عسكري مهيب لمجموعة #عرين_الأسود في البلدة القديمة في #نابلس خلال مهرجان تأبيني للشهيد وديع الحوح – هذا العرض رسالة قوية للاحتلال الذي ادعى أن العرين انتهى، كذلك مصداقية لبيانات العرين التي تحدثت أن العرين لم ينتهي ولن ينتهي pic.twitter.com/nUcx16ppXH — الـشـبـ𓂆ـراوي🇵🇸 #غـزَّة (@M_shebrawy) December 9, 2022

هذا ويواصل مقاتلي مجموعة عرين الأسود المقاومين في الضفة الغربية، مواجهة الآلة العسكرية للإحتلال الإسرائيلي في جهود نضالية جبارة أثارت غضب وسائل إعلام الإحتلال وأشعلت روح التضامن بين مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية في كل المدن المُحتلة وفي قطاع غزة.