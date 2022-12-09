سعر ساعة جورجينا رودريغيز التي ارتدتها في كأس العالم يصدم الجمهور! (شاهد)

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وطن – لم تفوت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو، حضور مونديال قطر 2022، حيث خطفت الأنظار خلال حضورها في مباراة البرتغال الأخيرة، والتي هزمت فيها سويسرا لتتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

لم يكن كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية، وكتبت جورجينا رأيها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا القرار المفاجئ من قبل فرناندو سانتوس مدرب البرتغال.

وكتب رودريغيز: “ياللأسف لم نستمتع بمشاهدة أفضل لاعب في العالم لمدة 90 دقيقة. الجماهير لم تتوقف عن مناداة اسمك”.

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وأضافت بتهكم: “أتمنى من الله ومن صديقك فيرناندو أن يجعلون البرتغال تنتصر هذه الليلة”.

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كماليات جورجينا رودريغيز

جورجينا رودريغيز من محبي الفخامة والموضة، وتسعى مراراً لإظهار ذلك والتباهي بمجوهراتها.

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عادة ما تنشر شريكة كريستيانو رونالدو صوراً مع حقائبها ومجوهراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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في إحدى منشوراتها الأخيرة ، تبدو جورجينا وكأنها تقف في استاد لوسيل في الدوحة بإكسسوار حصري من ساعات رولكس.

وهي ساعة حصرية وهي من طراز GTM ICE من سنة 2007 وسعرها 460 ألف يورو.وفق صحيفة “ماركا” الإسبانية

في حين صدم الكثير من المعجبين بمعصم جورجينا الأيسر، حيث كانت ترتدي ساعتها ذات السوار المصنوع من الذهب الأبيض والمغطى بماسة عيار 30 قيراطًا.

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كما لم تكن الساعة فقط هي التي لفتت الأنظار. فقد كانت جورجينا ترتدي فستانًا أسود ضيقًا، ,وعباءة خضراء طويلة، وكعبًا فضيًا وحقيبة يد بيضاء.

بالنسبة لمباراة البرتغال ضد المغرب، من المتوقع أن تعود عارضة الأزياء إلى المدرجات لتشجيع كريستيانو رونالدو في سعيه للوصول إلى نصف نهائي المونديال.