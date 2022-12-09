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وطن – حافظ سعر الدولار في السودان، اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، على استقراره، وهو الأمر الذي ساد على أسعار العملات الأخرى، وفق بنك الخرطوم.

سعر الدولار في السودان

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 579.80 جنيهاً للشراء، و584.15 جنيهاً للبيع، في حينِ استقرّ سعر الدولار في السوق السوداء عند 580 جنيهاً للشراء، و582 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجّل سعر اليورو اليوم، في السودان في البنوك 606.84 جنيهاً للشراء، و611.39 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 704.52 جنيهاً للشراء، و709.80 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.50 جنيهاً للشراء، و153.65 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1533.56 جنيهاً للشراء، و1545.06 جنيهاً للبيع.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن تدخلات البنك المركزي والسياسية النقدية المُقيدة ساهمت في انكماش النشاط الاقتصادي وتثبيت سعر الصرف في السودان.

وقال تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي، إن “تدخلات البنك المركزي وسياسية نقدية أكثر تقييداً ساهمت في انكماش الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف”.

وأضاف أن هذه السياسة تتمثل في زيادة (36%) فقط في المعروض النقدي من يناير إلى سبتمبر 2022، مقارنة بزيادة (128%) خلال الفترة نفسها في 2021.

توقعات بانكماش الاقتصاد

وتوقع التقرير الأممي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة (0.3%) في 2022، بعد أن حقق نمواً بنسبة تُقدر ب (0.5%) في 2021.

وقال إن توقعات النمو الاقتصادي في الأجل القريب متواضعة، مع انخفاض الاستثمار والاستهلاك، بسبب محدودية القوة الشرائية والتضخم الجامح والبطالة المزمنة والديون الخارجية التي لا يمكن تحملها.