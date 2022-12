خبر سار للجماهير المغربية قبيل مواجهة البرتغال في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- زف الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخبر السار إلى كافة الجماهير المغربية، لمساندة وتشجيع منتخب بلادهم، قبيل المواجهة القوية المرتقبة، السبت، أمام نظيره البرتغال، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.

وأعلن الاتحاد المغربي، الخميس، بالتعاون مع وزارة الرياضة والخطوط الملكية المغربية، إطلاق برامج استثنائية للذهاب إلى دولة قطر. بعد نجاح أسود الأطلس المغربي من التأهل التاريخي الأول في تاريخه، إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022.

وبين الاتحاد، بأنه سيتم تخصيص هذه الرحلات استثنائية لمشجعي المنتخب المغربي من أجل الذهاب إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، لمساندة ودعم منتخب بلادهم (أسود الأطلس)، الذي سيلتقي أمام البرتغال، السبت، من أجل المنافسة على بطاقة الوصول إلى المربع الذهبي في البطولة العالمية (النصف النهائي).

من جهته، ذكر موقع (هسبريس) المغربي، ” سيتم طرح تذاكر على غرار برنامج الرحلات الجوية الاستثنائية، بسعر يصل إلى 5 آلاف درهم ( 500 دولار)، ذهاباً وإياياً، كما أنها غير قابلة للتغيير أو الاسترداد”.

وأردف الموقع، ” سيكون هناك 7 رحلات استثنائية من الدار البيضاء. كما أن هذه الرحلات سيتم تأمينها على متن طائرات ذات سعة كبيرة تصل 340 شخص لطائرة الواحدة”.

وختم، ” التذاكر تطرح للبيع من يوم الخميس الماضي، عبر الوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية. كما والموقع الإلكتروني التابع للشركة الوطنية لكافة مشجعي المنتخب المغربي”.

Morocco is part of the 8 teams going to the quarter-finals!#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/E2ICnRhBz5

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 6, 2022