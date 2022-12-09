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مونديال قطر 2022

خبر سار للجماهير المغربية قبيل مواجهة البرتغال في كأس العالم 2022

برنامج رحلات استثنائية للجماهير المغربية من الدار البيضاء إلى قطر

كتب فارس أبو شيحة
خبر سعيد للجماهير المغربية قبيل مواجهة البرتغال في كأس العالم 2022 watanserb.com
خبر سعيد للجماهير المغربية قبيل مواجهة البرتغال في كأس العالم 2022
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وطن- زف الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخبر السار إلى كافة الجماهير المغربية، لمساندة وتشجيع منتخب بلادهم، قبيل المواجهة القوية المرتقبة، السبت، أمام نظيره البرتغال، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.

وأعلن الاتحاد المغربي، الخميس، بالتعاون مع وزارة الرياضة والخطوط الملكية المغربية، إطلاق برامج استثنائية للذهاب إلى دولة قطر. بعد نجاح أسود الأطلس المغربي من التأهل التاريخي الأول في تاريخه، إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022.

جماهير المنتخب المغربي في كأس العالم 2022

وبين الاتحاد، بأنه سيتم تخصيص هذه الرحلات استثنائية لمشجعي المنتخب المغربي من أجل الذهاب إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، لمساندة ودعم منتخب بلادهم (أسود الأطلس)، الذي سيلتقي أمام البرتغال، السبت، من أجل المنافسة على بطاقة الوصول إلى المربع الذهبي في البطولة العالمية (النصف النهائي).

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من جهته، ذكر موقع (هسبريس) المغربي، ” سيتم طرح تذاكر على غرار برنامج الرحلات الجوية الاستثنائية، بسعر يصل إلى 5 آلاف درهم ( 500 دولار)، ذهاباً وإياياً، كما أنها غير قابلة للتغيير أو الاسترداد”.

سبع رحلات للجماهير المغربية إلى قطر

وأردف الموقع، ” سيكون هناك 7 رحلات استثنائية من الدار البيضاء. كما أن هذه الرحلات سيتم تأمينها على متن طائرات ذات سعة كبيرة تصل 340 شخص لطائرة الواحدة”.

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وختم، ” التذاكر تطرح للبيع من يوم الخميس الماضي، عبر الوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية. كما والموقع الإلكتروني التابع للشركة الوطنية لكافة مشجعي المنتخب المغربي”.

مباراة المغرب ضد البرتغال

وسيلتقي المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، في المباراة الحاسمة أمام البرتغال (الملاحون)، السبت، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، على ملعب (استاد الثمامة)، لحجز المتأهل منهما إلى دور النصف النهائي (المربع الذهبي).

يذكر بأن المنتخب المغربي، قد حقق التأهل التاريخي على مستوى المنتخبات العربية. بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح، والصعود إلى منافسات دور ال8 في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن + هسبريس + الاتحاد المغربي لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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