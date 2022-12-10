جائزة مغرية من تركي آل الشيخ لمن يتوقع بطل كأس العالم 2022

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وطن- أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن جائزة ضخمة لمن يتوقع بطل كأس العالم 2022 بنسخته ال22، المقامة في دولة قطر.

وقال السعودي آل الشيخ، في تغريدته على موقع (تويتر)، جاء فيها: ” توقعك لبطل كأس العالم ؟! .. رتويت (إعادة نشر التغريده)، ولايك ومتابعة.. الجائزة هي 100 ألف دولار”.

جائزة تركي آل الشيخ لمتوقع بطل كأس العالم 2022

وأضاف تركي آل الشيخ، ” حط اسم المنتخب إذا مو من الخيارات، بالتوفيق للجميع وأدعو لي .. مين بيجيبها؟!”.

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كما ورشح السعودي مالك نادي ألميريا الإسباني آل الشيخ، 4 منتخبات مرشحة للفوز بلقب مونديال كأس العالم قطر2022. وهي الأرجنتين وفرنسا والمغرب والبرازيل.

توقعك لبطل كاس العالم ؟ رتويت ولايك ومتابعه … الجائزه ١٠٠ الف دولار … حط اسم المنتخب اذا مو من الخيارات ❤️🇲🇦🇵🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇧🇷🇭🇷🇳🇱🇦🇷… بالتوفيق للجميع وادعو لي🙏🏻… من بيجيبها🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 7, 2022

لكن منتخب البرازيل، كان مفاجأة المونديال بعد إقصائه بركلات الترجيح. أمام الوصيف كرواتيا بنتيجة 4-2، ليتبقى في الترشيح فرنسا والمغرب والأرجنتين، إلى جانب وضع تعليق لترشيح منتخب غير متواجد في قائمة المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.

مونديال كأس العالم 2022 قطر

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وحجز منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) بطاقة العبور إلى منافسات دور النصف النهائي من مونديال كأس العالم 2022، بعد الفوز على هولندا ( الطواحين)، بركلات الترجيح. بنتيجة 4-3، بعد انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بهدفين لكليهما.

فان جال ضد الأرجنتين في #كأس_العالم_FIFA 🇳🇱 2014: خسارة بركلات الترجيح ❌

2022: خسارة بركلات الترجيح ❌ pic.twitter.com/SSBvFVYy66 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 10, 2022

فيما يتبقى المنتخبين الأخرين لحجز معقده داخل المربع الذهبي (النصف النهائي)، من مواجهات البرتغال والمغرب وفرنسا وإنجلترا، مع ختام منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.

مواجهة كريستيانو رونالدو تختلف عن أي مواجهة 🔥 لكن جماهير المغرب لديها رأي آخر 🇲🇦👀#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 9, 2022

يذكر بأن بطولة كأس العالم 2022، التي انطلقت في ال20 من شهر نوفمبر الماضي، سيختتم فعالياتها في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب ( استاد لوسيل) المونديالي. وهو اليوم الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة قطر.