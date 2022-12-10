الجمعة, ديسمبر 9, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022جائزة مغرية من تركي آل الشيخ لمن يتوقع بطل كأس العالم 2022
مونديال قطر 2022

جائزة مغرية من تركي آل الشيخ لمن يتوقع بطل كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تركي آل الشيخ يعلن عن جائزة مغرية لمتوقع بطل كأس العالم 2022
تركي آل الشيخ يعلن عن جائزة مغرية لمتوقع بطل كأس العالم 2022
- Advertisement -

وطن- أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن جائزة ضخمة لمن يتوقع بطل كأس العالم 2022 بنسخته ال22، المقامة في دولة قطر.

وقال السعودي آل الشيخ، في تغريدته على موقع (تويتر)، جاء فيها: ” توقعك لبطل كأس العالم ؟! .. رتويت (إعادة نشر التغريده)، ولايك ومتابعة.. الجائزة هي 100 ألف دولار”.

جائزة تركي آل الشيخ لمتوقع بطل كأس العالم 2022

وأضاف تركي آل الشيخ، ” حط اسم المنتخب إذا مو من الخيارات، بالتوفيق للجميع وأدعو لي .. مين بيجيبها؟!”.

- Advertisement -

كما ورشح السعودي مالك نادي ألميريا الإسباني آل الشيخ، 4 منتخبات مرشحة للفوز بلقب مونديال كأس العالم قطر2022. وهي الأرجنتين وفرنسا والمغرب والبرازيل.

لكن منتخب البرازيل، كان مفاجأة المونديال بعد إقصائه بركلات الترجيح. أمام الوصيف كرواتيا بنتيجة 4-2، ليتبقى في الترشيح فرنسا والمغرب والأرجنتين، إلى جانب وضع تعليق لترشيح منتخب غير متواجد في قائمة المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.

مونديال كأس العالم 2022 قطر

- Advertisement -

وحجز منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) بطاقة العبور إلى منافسات دور النصف النهائي من مونديال كأس العالم 2022، بعد الفوز على هولندا ( الطواحين)، بركلات الترجيح. بنتيجة 4-3، بعد انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بهدفين لكليهما.

فيما يتبقى المنتخبين الأخرين لحجز معقده داخل المربع الذهبي (النصف النهائي)، من مواجهات البرتغال والمغرب وفرنسا وإنجلترا، مع ختام منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.

يذكر بأن بطولة كأس العالم 2022، التي انطلقت في ال20 من شهر نوفمبر الماضي، سيختتم فعالياتها في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري،  على ملعب ( استاد لوسيل) المونديالي. وهو اليوم الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة قطر.

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

رحيل المدرب تيتي بعد خروج منتخب البرازيل من مونديال قطر 2022 (فيديو)

مونديال قطر 2022

تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال مجاناً

مونديال قطر 2022

ملحمة كروية .. الأرجنتين إلى مربع الذهب بعد إقصاء هولندا بركلات الترجيح (شاهد)

مونديال قطر 2022

لاعبو كرواتيا يحتفلون بالتأهل إلى المربع الذهبي على حساب البرازيل مع عائلاتهم (فيديو)

مونديال قطر 2022

مفاجأة المونديال.. كرواتيا تطيح البرازيل بركلات الترجيح (شاهد)

مونديال قطر 2022

مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

خبر سار للجماهير المغربية قبيل مواجهة البرتغال في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم يلا شوت بجودة عالية

مونديال قطر 2022

من هو لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني الجديد بعد إقالة إنريكي ؟!

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب فرنسا ضد إنجلترا في دور ال8 كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

ضحية ملحمة المغرب وإسبانيا .. إقالة لويس إنريكي من تدريب المنتخب الإسباني

مونديال قطر 2022

الصراع مُشتعل بين النجوم .. ترتيب هدافي كأس العالم 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول تسخر من العرب برسم كاريكاتيري عن صدرها العاري!(شاهد)

سعر ساعة جورجينا رودريغيز التي ارتدتها في كأس العالم يصدم الجمهور! (شاهد)

رحيل المدرب تيتي بعد خروج منتخب البرازيل من مونديال قطر 2022 (فيديو)

وفاة الصحفي الأمريكي والداعم للمثليين جرانت وال في قطر وشقيقه يزعم أنه قتل..ما القصة؟!

تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال مجاناً

صدمة في فلسطين.. سحب أحد المصابين ليتبين أنه شقيقه وقد استشهد

ملحمة كروية .. الأرجنتين إلى مربع الذهب بعد إقصاء هولندا بركلات الترجيح (شاهد)

بعد عرض عسكري مهيب .. “عرين الأسود” تصدر بياناً ورسالة نارية لـ”إسرائيل”

“بوتين” يهدد ويتوعد.. أي دولة ستعتدي على روسيا ستُمحى من على وجه الأرض(شاهد)

وسط تكتم أبو جوليا.. زوجته تفضح خبر طلاقهما وصدمة لمتابعي الشيف المحبوب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC