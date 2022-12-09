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مونديال قطر 2022

تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال مجاناً

المغرب أمام البرتغال في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال مجانا watanserb.com
تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال مجانا
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وطن- من المقرر أن تبث قنوات بين سبورت المفتوحة، مباراة المغرب والبرتغال مجاناً، لكافة الجماهير وعشاق كرة القدم المغربية والعربية في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.

وكان قنوات بين سبورت المفتوحة، قد نقلت مباراة البرازيل وكرواتيا مجاناً، على قناتها المفتوحة بالمجان. وفق بيانها السابق مع بداية البطولة العالمية، بالإعلان عن بث 22 مباراة بالمجان.

كما ووصل عدد المباريات التي تم بثها على قنوات بين سبورت المفتوحة، وفق التقارير الصحفية والنشطاء المتابعين بهذا الأمر عبر منصات التواصل الاجتماعي، 18 مباراة، في انتظار بث مباراة المغرب والبرتغال مجانا.

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مباراة المغرب والبرتغال مجاناً على بين سبورت المفتوحة

بحسب جدول بث مباريات كأس العالم على بين سبورت المفتوحة، حيث سيتم بث مبارتين أو ثلاثة على أقل تقدير، في مافسات دور ال8 كأس العالم 2022. حيث بدأت القناة ببث مباراة البرازيل وكرواتيا بالمجان مع بداية هذا الدور.

كما ووفق التقارير الصحفية، فإنه من المؤكد أن تقوم قنوات بين سبورت المفتوحة للجميع على القمر الصناعي (النايل سات)، بنقل مباراة المغرب والبرتغال مجاناً.

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تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

كما وجاء تردد قناة بين سبورت المفتوحة (beIN SPORTS)، على القمر الصناعي (النايل سات) 12245، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

وسيواجه المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، أمام نظيره البرتغال، الأحد، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، من أجل حسم أحدهما بطاقة العبور إلى دور النصف النهائي من البطولة العالمية (المربع الذهبي).

معلق مباراة المغرب والبرتغال

كما وسيعلق على أحداث المباراة بين المغرب والبرتغال، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده.

وكان المنتخب المغربي، قد حقق التأهل التاريخي بالعبور إلى دور ال8 كأس العالم 2022. لأول مرة في تاريخ مسيرته، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، بعد إقصاء إسبانيا (لاروخا) بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

يشار إلى أن نهائي مونديال كأس العالم 2022 بنسخته ال22، المقام على أرض دولة قطر، سيكون في ال18 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد لوسيل).

المصدروطن + صفحة المنتخب المغربي + صفحة منتخب البرتغال + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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