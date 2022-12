تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال مجاناً

- Advertisement -

وطن- من المقرر أن تبث قنوات بين سبورت المفتوحة، مباراة المغرب والبرتغال مجاناً، لكافة الجماهير وعشاق كرة القدم المغربية والعربية في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.

وكان قنوات بين سبورت المفتوحة، قد نقلت مباراة البرازيل وكرواتيا مجاناً، على قناتها المفتوحة بالمجان. وفق بيانها السابق مع بداية البطولة العالمية، بالإعلان عن بث 22 مباراة بالمجان.

كما ووصل عدد المباريات التي تم بثها على قنوات بين سبورت المفتوحة، وفق التقارير الصحفية والنشطاء المتابعين بهذا الأمر عبر منصات التواصل الاجتماعي، 18 مباراة، في انتظار بث مباراة المغرب والبرتغال مجانا.

🚨HERE WE ARE 🏆WC Quarter Finals Morocco🇲🇦 🆚 Portugal🇵🇹 🏟️ Al Thumama Stadium, Qatar 🕕 4PM (Gmt+1) #DimaMaghrib #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/03JXP2SozX

بحسب جدول بث مباريات كأس العالم على بين سبورت المفتوحة، حيث سيتم بث مبارتين أو ثلاثة على أقل تقدير، في مافسات دور ال8 كأس العالم 2022. حيث بدأت القناة ببث مباراة البرازيل وكرواتيا بالمجان مع بداية هذا الدور.

كما ووفق التقارير الصحفية، فإنه من المؤكد أن تقوم قنوات بين سبورت المفتوحة للجميع على القمر الصناعي (النايل سات)، بنقل مباراة المغرب والبرتغال مجاناً.

📷 صور الندوة الصحفية قبل لقاء الغد أمام منتخب البرتغال 🇵🇹

📸 Pictures from the press conference with @WalidRegraguiof & Reda Tagnaouti before tomorrow’s quarter-final match against Portugal#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/S9llaqRylt

