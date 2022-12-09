الجمعة, ديسمبر 9, 2022
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الهدهد

بعد عرض عسكري مهيب .. “عرين الأسود” تصدر بياناً ورسالة نارية لـ”إسرائيل”

أكدت مجموعة عرين الأسود أن"الرصاص" سيكون اللغة التي سوف يخاطبون بها الإحتلال الإسرائيلي.

كتب فهمي الورغمي
بيان عرين الأسود watanserb.com
بيان ورسالة عرين الأسود لاسرائيل
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وطن– أصدرت مجموعة “عرين الأسود” المقاومة، بيانا جديدا قبل قليل، أعلنت فيه “أنه آن الأوان لإعلان النفير العام” داعية مختلف المقاومين إلى الاستعداد للمواجهة مع الإحتلال وأن “يضعوا أيديهم على الزناد”.

مجموعة عرين الأسود تحذر الإحتلال الإسرائيلي

صعدت مجموعة عرين الأسود في بيانها الذي أصدرته قبل قليل، عبر حسابها الرسمي على منصة تلغرام، من اللهجة التي تخاطب بها الإحتلال الإسرائيلي، مُعلنة النفير العام.

“نعلن النفير العام فكل بندقية حرة تعرف وجهتها هي جيش كامل وكل مقاوم يعرف بوصلته هو جيش كامل إن آلاف البنادق ومهما كثرت لا تساوي شيء أمام ثورة شعب أهلنا في جبل النار أهلنا في جنين الثورة أهلنا في القدس في الخليل في رام الله في سلفيت في طولكرم”.

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وجاء في بيان مجموعة عرين الأسود تهديد واضح للإحتلال الإسرائيلي بأن المقاومة الفلسطينية لم ولن تنتهي.

“نقول للمحتل أوهمت نفسك أنك تستطيع انهاء المقاومه وأوهمت شعبك بأمن كاذب وأنت تعلم تماما ما نقول ونقول لك مزيدا من القتل ومزيدا من الإجرام الذي سيرتد عليك بإذن الله وسينهار وهم الأمن الذي إعتقدت أنك بنيته خلال سنوات”.

وتطرق البيان إلى أحدث عملية لمقاتلي مجموعة عرين الأسود والتي حدثت مساء، مؤكدة أنها ستواصل المقاومة حتى يعلم الإحتلال القوة التي يواجهها.

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“نفذ جند العرين مابين الساعة 19.00 والساعة 20.50 من مساء هذا اليوم عمليتي إطلاق نار تجاه حاجز حوارة وحاجز بيت فوريك الإحتلالى وسنرى من سيحاصر من من “.

كما دعا البيان مختلف مقاتلي مجموعة عرين الأسود إلى توخي الحذر والإبقاء على اليقظة بشكل متواصل لأن لغة الخطاب من هنا فصاعدا مع الإحتلال الإسرائيلي ستكون لغة “الرصاص”.

“مقاومينا الأبطال من كل فصيل أسودنا المنفردة كونوا على يقظة تامه وأيديكم على الزناد ..سنحاورهم بالدم بالرصاص باللغة التي لايفهم غيرها هذا العدو”

وهذا نص البيان :

بيان مجموعة عرين الأسود

” بسم الله الرحمن الرحيم

ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍۢ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَٰغِرُونَ

صدق الله العظيم
يا أشرف الناس وأطهرهم يا تاج الرؤوس ونبض كل مقاوم أبناء شعبنا الأبي الذي لم يذق طعم الراحة على مدار مائة عام ولكنه لطالما عاش عزيزا كريما في كل مرحلة من مراحل ثورته ونضاله وقف أمامكم اليوم بعض من رجال العرين ليجددو لكم العهد والوعد وليجددوا عهدهم مع الشهداء والقسم الذي لن يحنث بإذن الله نحن أقسمنا قسم الجهاد ومضينا في هذا الطريق هذا الطريق الذي لاعودة فيه طريق الشهادة أو النصر وقفوا اليوم في ذكرى الاربعين لقادة وشهداء العرين ليجددوا العهد لكل شهيد سقط على أرض فلسطين من قادة وجند العرين الى شهداء جنين إلى شهداء رام الله الى كل شهداء فلسطين ونقول لهم والله الذي رفع السماء بلا عمد لن يهدأ لنا بال حتى ننتقم لدمائكم ودماء أبناء شعبنا ..
ونقول لأبناء شعبنا البطل لقد آن الأوان ليعلن النفير العام فكل بندقية حرة تعرف وجهتها هي جيش كامل وكل مقاوم يعرف بوصلته هو جيش كامل إن آلاف البنادق ومهما كثرت لا تساوي شيء أمام ثورة شعب أهلنا في جبل النار أهلنا في جنين الثورة أهلنا في القدس في الخليل في رام الله في سلفيت في طولكرم قوموا وثورا على الطغيان ماذا نخشى ومن ماذا نخاف أن خاف الموت هي ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله.
نقول للمحتل نحن في مجموعة عرين الأسود ننتظر منك الخطأ الذي سيكلفك الكثير بإذن الله نقول لك أوهمت نفسك أنك تستطيع انهاء المقاومه وأوهمت شعبك بأمن كاذب وأنت تعلم تماما ما نقول ونقول لك مزيدا من القتل ومزيدا من الإجرام الذي سيرتد عليك بإذن الله وسينهار وهم الأمن الذي إعتقدت أنك بنيته خلال سنوات
وما مسير اليوم إلا جزءا بسيطا مما لدينا والله ما اردنا فيه علوا ولا كبرياء إنما اردنا نطمئن أبناء شعبنا على عرينهم ونوجه بهذا المسير رسالة لشعب الكيان بأن جيشكم يكذب عليكم ويجركم إلى الهاوية بإذن الله
وقد نفذ جند العرين مابين الساعة ١٩٠٠ والساعة ٢٠٥٠ من مساء هذا اليوم عمليتي إطلاق نار تجاه حاجز حوارة وحاجز بيت فوريك الإحتلالى وسنرى من سيحاصر من من
مقاومينا الأبطال من كل فصيل أسودنا المنفردة كونوا على يقظة تامه وأيديكم على الزناد ..سنحاورهم بالدم بالرصاص باللغة التي لايفهم غيرها هذا العدو
هذا هو العهد وهذا هو القسم ونقسم بالله العظيم لن نترك البندقية حتى آخر مقاوم منا وآخر جندي وأخر رصاصة هذا قسم من يعلمهم العدو من جنودنا ومن لا يعلمهم
أخوتكم مجموعة عرين الأسود … “

المصدرتلجرام ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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