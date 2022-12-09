إيفانا نول تستفز أمن المونديال بملابسها الوقحة.. تصدوا لها وأعادوها لمقعدها!(شاهد)

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وطن– أوقف الأمن في استاد المدينة التعليمية ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول أثناء مواجهة كرواتيا مع البرازيل حيث واصلت ارتداء ملابسها الضيقة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد اشتهرت إيفانا نول في قطر بفضل مظهرها المذهل الذي تشجع من خلالها منتخبها الوطني.

وارتدت ايفانا نول أكثر إطلالتها إثارة حتى الآن عندما ظهرت في الملعب مع حمالة صدر حمراء وسروال جلدي عالي الخصر مقترن بإكسسوارات متقلب باللونين الأحمر والأبيض.

أم الاستاد يتصدى لـ ايفانا نول

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وأظهرت إحدى اللقطات إيفانا وهي تنظر إلى الكاميرا وهي تشكل قلبًا بيديها، ومع ذلك، تظهر المزيد من اللقطات أن إيفانا تواجه من قبل اثنين من مسؤولي الأمن في استاد المدينة التعليمية.

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وبدا أن موظفي الأمن طلبوا من إيفانا العودة إلى مقعدها، والذي يبدو وفقًا لقصتها على انستجرام أنه أعلى في الملعب.

ايفانا نول تصف تصرف الامن معها بالوقح!

ونقلت “ديلي ميل” عن صحيفة “بيلد” الألمانية، إنه قبل انطلاق المباراة في استاد المدينة التعليمية، طلب حراس الأمن من العارضة التي كانت ترتدي ملابس ضيقة عدم التقاط أي صور لها أو مع المعجبين.

وأخبرت ايفانا نول صحيفة “بيلد” : “إنهم لا يسمحون للمعجبين بالتقاط الصور معي أو التقاط الصور هنا على السور. ثم سألتهم لماذا وكانوا وقحين للغاية”.

وواصلت السمراء المذهلة ايفانا نول تحديث المعجبين بلقطات مثيرة من داخل الملعب حيث كشفت عن قلب بعلم كرواتي على صدرها، كما شاركت إيفانا نول أيضًا بضع لقطات على صفحتها على انستجرام بملابسها الكاملة.

ودافعت إيفانا عن ملابسها عندما كانت تتحدث مع بيرس مورغان دون رقابة. وقالت: “أنا مندهشة وسعيدة للغاية من الطريقة التي احترم بها الجمهور ملابسي في قطر”.

وأضافت:”لم أتلق أي ردود فعل سيئة حتى الآن ، ولا حتى رد فعل واحد. لقد التقطت صورًا مع الكثير من الأشخاص ويبدو أن الجميع سعداء برؤيتي”.

وتابعت: “عندما أتيت إلى هنا ، سألت السكان المحليين عن القواعد وقالوا إن بإمكاني ارتداء ما أرتديه عادة لأنهم يضعون قواعد خاصة لكأس العالم. ولهذا السبب أرتدي هذه الطريقة.”

وشهدت ملكة جمال كرواتيا السابقة ارتفاع شهرتها على الإنترنت وكذلك في المدرجات – وهي الآن تحظى بأكثر من 1.7 مليون متابع على انستجرام ، مع ارتفاع عدد المتابعين باستمرار.

ومازحت إيفانا نول أنها تلقت عروض زواج عبر انستجرام و لكن لسوء الحظ بالنسبة للمعجبين، فهي خارج المنافسة.