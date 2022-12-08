نائبة تخلع حجابها على الهواء أثناء كلمتها في البرلمان التركي (فيديو)

- Advertisement -

وطن– أعلنت النائبة في البرلمان التركي “رمزية طوسون” عن احتجاجها على العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال سوريا، بإلقاء حجابها عن رأسها أرضاً تحت قبة البرلمان.

قرأت كلمتها بانفعال ورمت حجابها على الطاولة

وأظهر فيديو نشرته “طوسون” على حسابها الخاص في تويتر، النائبة الكردية وهي تخلع حجابها “أبيض اللون”، بينما كانت تقرأ في ورقة بانفعال ثم تلقي بالحجاب أمام الطاولة.

Bu coğrafyaya onurlu bir barışın yolu açılsın! Konuşmanın tamamı: https://t.co/TE0nI7slmg pic.twitter.com/sh8DPNDMHS — Remziye Tosun (@RemziyeTosunHDP) December 7, 2022

- Advertisement -

وقالت “طوسون” بحسب وسائل إعلام تركية: “لإنهاء الصراعات والحروب وإحلال سلام مشرف في هذه المنطقة الجغرافية، ألقي هنا حجابي في هذا المكان الذي تتخذ فيه جميع قرارات الحروب”، في محاولة منها للاعتراض على قيام تركيا بمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تهد أمنها القومي وتنفذ تفجيرات إرهابية بين الحين والآخر.”

وكانت “طوسون” قد دعت في تصريحات سابقة إلى وقف عمليات القوات المسلحة التركية ضد التنظيم الإرهابي، وطالبت بالحرية لعبد الله أوجلان زعيم تنظيم العمال الكردستاني المصنف ارهابياً في تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد اواخر الشهر الماضي، عزم بلاده على تشكيل ممر أمني بطول 30 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية مع سوريا مع تزايد التوقعات بعملية عسكرية جديدة.

- Advertisement -

فيما أكد مسؤولون أتراك أن الجيش يحتاج إلى أيام قليلة فقط ليكون جاهزا لتوغل بري في شمال سوريا.

وكانت واشنطن أبلغت تركيا في وقت سابق بأن لديها مخاوف بالغة، من أن يؤثر التصعيد العسكري على مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية” فيما طلبت روسيا الامتناع عن العملية.

وينظر إلى ” حزب الشعب الديموقراطي” على أنه الذراع السياسي لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذلك في وقت سابق، بالإضافة إلى إدانة الحزب بتقديمه الدعم لبي كي كي حيث ثبت تورط العديد من أعضائه بعلاقات وثيقة مع التنظيم المذكور.

واجهة سياسية

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باستمرار هذا الحزب بأنه “واجهة سياسية” لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

وقد سجن الزعيم السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش في نوفمبر 2016 لاتهامات مرتبطة بـ “الإرهاب.

وأقيل عدة رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد في جنوب شرق تركيا وأوقفوا في الأشهر الأخيرة لعلاقاتهم المفترضة مع حزب العمال الكردستاني.

وأدينت النائبة التركية الكردية رمزية طوسون بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة في سبتمبر 2020 ، وحكمت عليها محكمة تركية بالسجن 10 سنوات بعد إدانتها بتهم مرتبطة بالإرهاب، وتم إلغاء الحكم بعد الاستئناف.

وجاء في حيثيات الحكم وقتها أن النائبة رمزية طوسون دينت بتهمة الانتماء إلى “جماعة إرهابية مسلحة” في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني أكبر فصائل المتمردين الأكراد منذ العام 1984.