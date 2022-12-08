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نائبة تخلع حجابها على الهواء أثناء كلمتها في البرلمان التركي (فيديو)

نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي المتهم بدعم تنظيم بي كا كا الإرهابي

كتب خالد الأحمد
نائبة تخلع حجابها watanserb.com
النائبة في البرلمان التركي رمزية طوسون
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وطن– أعلنت النائبة في البرلمان التركيرمزية طوسون” عن احتجاجها على العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال سوريا، بإلقاء حجابها عن رأسها أرضاً تحت قبة البرلمان.

قرأت كلمتها بانفعال ورمت حجابها على الطاولة

وأظهر فيديو نشرته “طوسون” على حسابها الخاص في تويتر، النائبة الكردية وهي تخلع حجابها “أبيض اللون”، بينما كانت تقرأ في ورقة بانفعال ثم تلقي بالحجاب أمام الطاولة.

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وقالت “طوسون” بحسب وسائل إعلام تركية: “لإنهاء الصراعات والحروب وإحلال سلام مشرف في هذه المنطقة الجغرافية، ألقي هنا حجابي في هذا المكان الذي تتخذ فيه جميع قرارات الحروب”، في محاولة منها للاعتراض على قيام تركيا بمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تهد أمنها القومي وتنفذ تفجيرات إرهابية بين الحين والآخر.”

وكانت “طوسون” قد دعت في تصريحات سابقة إلى وقف عمليات القوات المسلحة التركية ضد التنظيم الإرهابي، وطالبت بالحرية لعبد الله أوجلان زعيم تنظيم العمال الكردستاني المصنف ارهابياً في تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد اواخر الشهر الماضي، عزم بلاده على تشكيل ممر أمني بطول 30 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية مع سوريا مع تزايد التوقعات بعملية عسكرية جديدة.

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فيما أكد مسؤولون أتراك أن الجيش يحتاج إلى أيام قليلة فقط ليكون جاهزا لتوغل بري في شمال سوريا.

وكانت واشنطن أبلغت تركيا في وقت سابق بأن لديها مخاوف بالغة، من أن يؤثر التصعيد العسكري على مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية” فيما طلبت روسيا الامتناع عن العملية.

وينظر إلى ” حزب الشعب الديموقراطي” على أنه الذراع السياسي لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذلك في وقت سابق، بالإضافة إلى إدانة الحزب بتقديمه الدعم لبي كي كي حيث ثبت تورط العديد من أعضائه بعلاقات وثيقة مع التنظيم المذكور.

واجهة سياسية

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باستمرار هذا الحزب بأنه “واجهة سياسية” لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

وقد سجن الزعيم السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش في نوفمبر 2016 لاتهامات مرتبطة بـ “الإرهاب.

وأقيل عدة رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد في جنوب شرق تركيا وأوقفوا في الأشهر الأخيرة لعلاقاتهم المفترضة مع حزب العمال الكردستاني.

وأدينت النائبة التركية الكردية رمزية طوسون بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة في سبتمبر 2020 ، وحكمت عليها محكمة تركية بالسجن 10 سنوات بعد إدانتها بتهم مرتبطة بالإرهاب، وتم إلغاء الحكم بعد الاستئناف.

وجاء في حيثيات الحكم وقتها أن النائبة رمزية طوسون دينت بتهمة الانتماء إلى “جماعة إرهابية مسلحة” في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني أكبر فصائل المتمردين الأكراد منذ العام 1984.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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