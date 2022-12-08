الخميس, ديسمبر 8, 2022
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من هي زوجة ياسين بونو التي تعرضت للتنمر من معجباته بسبب شكلها! (شاهد)

تحرص زوجة ياسين بونو على دعمه وترافقه في بعض رحلاته الرياضية الخاصة بالمنتخب

كتب رفيف عبدالله
من هي زوجة ياسين بونو التي تعرضت للتنمر من معجباته بسبب شكلها! (شاهد) watanserb.com
ياسين بونو وزوجته
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وطن– أصبح حارس المنتخب المغربي ونادي إشبيلية ياسين بونو 31 عاماً، محط اهتمام عشاق كرة القدم. خاصة بعد ترشحه للمنافسة على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022.

أفضل حارس مرمى

ويعد ياسين بونو أول حارس عربي يتمكّن من التصدّي لأكثر من ركلة جزاء في المونديال خلال مباراة واحدة.

وهو الأمر الذي كون له قاعدة جماهيرية جديدة وكبيرة، تريد معرفة المزيد عن حياته وزوجته الجميلة إيمان.

تشارك إيمان متابعيها رحلاتها
إيمان وطفلها الوحيد
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زوجة ياسين بونو مغربية من مدينة سطات وتدعى إيمان، وتبلغ من العمر (30 عاماً)، أي أنها تصغره بعام فقط.

التقت إيمان بزوجها ياسين بونو للمرة الأولى عندما كان عضواً بارزاً في فريق الوداد البيضاوي  ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عام 2012.

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في ذلك الوقت، تلقى ياسين عرضاً من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني. فانتقلت معه زوجته للعيش في دولة إسبانيا، وأنجبنا طفلهما الوحيد.

زوجة ياسين بونو
أشاد الأغلبية بجمال زوجة ياسين بدون مساحيق تجميل

تنمر وهجوم

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تحرص زوجة ياسين بونو على دعمه دائماً، وترافقه في بعض رحلاته الرياضية الخاصة بالمنتخب، لتشجيعه.

سبق أن تعرضت إيمان للتنمر والهجوم من قبل معجبات ياسين، لكنها تواجه الأمر بالسخرية.

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العائلة تحتفل بعيد ميلاد طفلهما الوحيد
زوجة ياسين بونو
ياسين وزوجته وطفله
زوجة ياسين بونو
تتعرض زوجة ياسين للتنمر من معجباته

حيث نشرت إيمان عبر “انستجرام” رسالة وصلتها من معجبة بزوجها، تصفها بها بالقبيحة، وأن ياسين أجمل منها ويستحق أفضل منها.

كما اتهمت المعجبة إيمان بأنها ستكون سبب ضياع مستقبل ياسين.

زوجة ياسين بونو
الرسالة التي وصلت لإيمان تصفها بالقبيحة

وما كان من إيمان إلا أن كتبت: “كيف حالك يا بسمة؟” مع إيموجي يضحك، في إِشارة إلى سخريتها منها.

من هو ياسين بونو؟

وكان الحارس المغربي بونو، قد تُوّج مع نهاية الموسم الماضي، بجائزة (زامورا) الإسبانية. والتي تُمنح للحارس الأقل استقبالاً للأهداف في منافسات الدوري الإسباني. متفوقاً بذلك على العملاق البلجيكي” تيبوا كورتوا” حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلاده.

ياسين بونو حارس كرة قدم، مغربي الجنسية، يتمتلك الجنسية الكندية. من مواليد شهر إبريل / نيسان عام 1991.

زوجة ياسين بونو
صورة نشرتها زوجة ياسين عبر “انستجرام”
ياسين يداعب نجله الوحيد

بدأت مسيرته الكروية مع بطل الدوري المغربي والأفريقي الوداد البيضاوي عام 1999، لينتقل بعدها للاحتراف في الملاعب الأوروبية من بوابة نادي أتلتيكو مدريد عام 2012. ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى ريال سرقطة، وبعدها إلى جيرونا عام 2016.

ليتعاقد معه نادي إشبيلية بعد انتهاء فترة إعارته عام 2020، كما وأعلن النادي قبيل بدء موسم انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد ربط اسمه في الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي (الشياطين الحمر)، تجديد عقده حتى صيف 2025. بعد التألق الرائع الذي ظهر به الحارس مع الفريق.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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