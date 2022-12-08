من هي زوجة ياسين بونو التي تعرضت للتنمر من معجباته بسبب شكلها! (شاهد)

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وطن– أصبح حارس المنتخب المغربي ونادي إشبيلية ياسين بونو 31 عاماً، محط اهتمام عشاق كرة القدم. خاصة بعد ترشحه للمنافسة على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022.

أفضل حارس مرمى

ويعد ياسين بونو أول حارس عربي يتمكّن من التصدّي لأكثر من ركلة جزاء في المونديال خلال مباراة واحدة.

وهو الأمر الذي كون له قاعدة جماهيرية جديدة وكبيرة، تريد معرفة المزيد عن حياته وزوجته الجميلة إيمان.

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زوجة ياسين بونو مغربية من مدينة سطات وتدعى إيمان، وتبلغ من العمر (30 عاماً)، أي أنها تصغره بعام فقط.

التقت إيمان بزوجها ياسين بونو للمرة الأولى عندما كان عضواً بارزاً في فريق الوداد البيضاوي ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عام 2012.

في ذلك الوقت، تلقى ياسين عرضاً من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني. فانتقلت معه زوجته للعيش في دولة إسبانيا، وأنجبنا طفلهما الوحيد.

تنمر وهجوم

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تحرص زوجة ياسين بونو على دعمه دائماً، وترافقه في بعض رحلاته الرياضية الخاصة بالمنتخب، لتشجيعه.

سبق أن تعرضت إيمان للتنمر والهجوم من قبل معجبات ياسين، لكنها تواجه الأمر بالسخرية.

حيث نشرت إيمان عبر “انستجرام” رسالة وصلتها من معجبة بزوجها، تصفها بها بالقبيحة، وأن ياسين أجمل منها ويستحق أفضل منها.

كما اتهمت المعجبة إيمان بأنها ستكون سبب ضياع مستقبل ياسين.

وما كان من إيمان إلا أن كتبت: “كيف حالك يا بسمة؟” مع إيموجي يضحك، في إِشارة إلى سخريتها منها.

من هو ياسين بونو؟

وكان الحارس المغربي بونو، قد تُوّج مع نهاية الموسم الماضي، بجائزة (زامورا) الإسبانية. والتي تُمنح للحارس الأقل استقبالاً للأهداف في منافسات الدوري الإسباني. متفوقاً بذلك على العملاق البلجيكي” تيبوا كورتوا” حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلاده.

ياسين بونو حارس كرة قدم، مغربي الجنسية، يتمتلك الجنسية الكندية. من مواليد شهر إبريل / نيسان عام 1991.

بدأت مسيرته الكروية مع بطل الدوري المغربي والأفريقي الوداد البيضاوي عام 1999، لينتقل بعدها للاحتراف في الملاعب الأوروبية من بوابة نادي أتلتيكو مدريد عام 2012. ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى ريال سرقطة، وبعدها إلى جيرونا عام 2016.

ليتعاقد معه نادي إشبيلية بعد انتهاء فترة إعارته عام 2020، كما وأعلن النادي قبيل بدء موسم انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد ربط اسمه في الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي (الشياطين الحمر)، تجديد عقده حتى صيف 2025. بعد التألق الرائع الذي ظهر به الحارس مع الفريق.