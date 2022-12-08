الخميس, ديسمبر 8, 2022
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من سيفوز بكأس العالم؟.. أردوغان أجاب وكشف سبب فضيحة المنتخب الألماني

الرئيس التركي رجب طب أردوغان تحدث عن مونديال قطر وانتقد الألمان لانشغالهم بأشياء أخرى غير البطولة

كتب خالد الأحمد
رجب طيب أردوغان watanserb.com
رجب طيب أردوغان
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وطن- أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برأيه حول المنتخب المؤهل للفوز ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وعلّق على أسباب خروج المنتخب الألماني من الدور الأول للبطولة.

الرئيس التركي يعلق على مونديال قطر 2022

وقال “أردوغان” أمام حشد من الشبان لدى سؤاله عمن سيفوز بالمونديال؟: بأنه يتابع كأس العالم عبر التلفاز كلما سنحت له الفرصة.

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وأضاف أن أعظم مفاجآت المونديال هي إقصاء الألمان عن المنافسة وخروجهم بشكل سيء لأنهم انشغلوا –حسب قوله- بأشياء أخرى- في إشارة إلى حركتهم في تأييد المثلية الجنسية داخل الملعب.

وأضاف أن الألمان في نهاية المطاف أصبحوا خارج المونديال حالياً.

وفي رده على سؤال توقعه لبطل كأس العالم 2022 في قطر ومن سيحمل اللقب، تابع أردوغان:” إذا قلنا من الآن أن فريقاً ما قد يفوز فهذا خطأ.”

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واستطرد موضحا:”باعتقادي أنه بمتابعة المبارايات وبناء على أداء الفرق قد نقول أن هذا الفريق أكثر حظاً من الآخر لكن لا يمكن توقع البطل الآن.”

وتوجه للشابة التي سألتهاالسؤال ليقول لها:”دعينا نرى المباريات المقبلة وبعدها نعطي رأينا.”

أردوغان في قطر

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد زار قطر في 20 نوفمبر للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ورافقه في زيارته تلك وقتها، عقيلته السيدة أمينة، ووزراء؛ الخارجية مولود جاويش أوغلو، الدفاع خلوصي أكار، والشباب والرياضة محمد محرّم قصاب أوغلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والخزانة والمالية نور الدين نباتي ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

تفاعل النشطاء مع حديث أردوغان

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع آراء أردوغان بشأن كأس العالم بردود وتعليقات متباينة، حيث علقت ” أم أنيس”:” رجل بأتم معنى الكلمة له دراية كاملة بما حوله، لا يهم من الرابح أو الخاسر الشيء الوحيد الذي حير العالم هو أن المونديال يدور في أحسن الأجواء وفي مستوى عال من التنظيم”.

وأضافت أن “القطريين أسكتوا أفواه المنحلين اخلاقيا و فكريا و برهنوا للعالم ان الإسلام دين السماحة والوفاء”.

وقال “خالد نقار” مشيدا بالرئيس التركي:”رئيس رائع في السياسة، رائع في الاقتصاد.. رائع في الرياضة وانت اصلا رياضي؛ نحبكم في الله”.

وعقب آخر مشيدا بفطنة الرئيس التركي وذهنه الحاضر بقوة في الردود: “رد سياسي مخضرم بكل احترام و تهرب بكل لباقة من التحيز ما شاء الله”.

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معلومات وصور تنشر لأول مرة

وكانت “مؤسسة المواصلات العامة التركية”، كشفت في كتابها الدوري الجديد، معلومات وصورا تنشر لأول مرة، حول تاريخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سنوات شبابه الأولى، حينما كان أحد اللاعبين ضمن فريقها لكرة القدم.

أردوغان الذي كان يحمل الرقم 5 في فريق كرة القدم التابع للمؤسسة، كان على وشك الانتقال للعب مع فريق “فينيرباهتشي” التركي الشهير، بعد أن لفت الانتباه الى مهاراته الرياضية.

إلا ان عدم موافقة والده حالت دون ذلك. وعندما أطلع أردوغان على محتويات الكتاب، وسئل عن رأيه بالعنوان، أجاب ممازحا: “اه! أخشى أن يراه أبي”.

وتبدأ في قطر غدا مبارايات دور الـ8 لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، في نسخة وصفت بأنه الأفضل في تاريخ البطولة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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