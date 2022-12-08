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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم يلا شوت بجودة عالية

البرازيل أمام الوصيف كرواتيا في دور ال8 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
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مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر
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وطن- مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم يلا شوت، التي يترقبها جميع العشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة، في منافسات دور ال8 كأس العالم قطر 2022.

وستذاع مباراة البرازيل وكرواتيا، على قنوات ( بين سبورت ماكس)، وكذلك على قنوات (الكأس)، الناقلتين لبث مباريات كأس العالم قطر 2022.

توقيت مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

وستنطلق المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين في منافسات دور ال8 كأس العالم قطر 2022، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

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كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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معلق مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم

وسيعلق على أحداث مباراة البرازيل أمام كرواتيا وصيف نسخة مونديال روسيا 2018، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق التونسي رؤوف خليف أو مواطنه عصام الشوالي.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق البحريني خالد الحدي أو السعودي مشاري القرني.

وكان منتخب البرازيل (السيليساو)، قد حقق الفوز في المباراة الماضية على نظيره كوريا الجنوبية. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، فيما فاز المنتخب المنافس كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح الأسبوع المنصرم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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