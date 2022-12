- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم يلا شوت، التي يترقبها جميع العشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة، في منافسات دور ال8 كأس العالم قطر 2022.

وستذاع مباراة البرازيل وكرواتيا، على قنوات ( بين سبورت ماكس)، وكذلك على قنوات (الكأس)، الناقلتين لبث مباريات كأس العالم قطر 2022.

وستنطلق المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين في منافسات دور ال8 كأس العالم قطر 2022، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة الرابعة عصراً.

كما ونضع بين يديكم، روابط مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

وسيعلق على أحداث مباراة البرازيل أمام كرواتيا وصيف نسخة مونديال روسيا 2018، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق التونسي رؤوف خليف أو مواطنه عصام الشوالي.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق البحريني خالد الحدي أو السعودي مشاري القرني.

