- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم يلا شوت، التي يترقبها جميع العشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة، في منافسات دور ال8 كأس العالم قطر 2022.

وستذاع مباراة البرازيل وكرواتيا، على قنوات ( بين سبورت ماكس)، وكذلك على قنوات (الكأس)، الناقلتين لبث مباريات كأس العالم قطر 2022.

توقيت مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

وستنطلق المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين في منافسات دور ال8 كأس العالم قطر 2022، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

É #DiaDeBrasa! 🇧🇷🤩 Às 12h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. Contamos com o apoio de vocês para seguirmos em busca do nosso sonho pela sexta ⭐️! Veste a Amarelinha e #VemJogarJunto! pic.twitter.com/SEpcAUHkpW — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 9, 2022

- Advertisement -

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة الرابعة عصراً.

Último treinamento! Sexta feira é dia de mais uma batalha! Vamos em busca da vaga para a semifinal da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 Vaaaaaamos! pic.twitter.com/Y1oKcdnl3V — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 9, 2022

- Advertisement -

مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم يلا شوت

كما ونضع بين يديكم، روابط مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

معلق مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم

وسيعلق على أحداث مباراة البرازيل أمام كرواتيا وصيف نسخة مونديال روسيا 2018، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق التونسي رؤوف خليف أو مواطنه عصام الشوالي.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق البحريني خالد الحدي أو السعودي مشاري القرني.

⭐️ Fly me to the moon

Let me play among the stars ⭐️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yXpb4JA0pB — HNS (@HNS_CFF) December 8, 2022

وكان منتخب البرازيل (السيليساو)، قد حقق الفوز في المباراة الماضية على نظيره كوريا الجنوبية. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، فيما فاز المنتخب المنافس كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح الأسبوع المنصرم.