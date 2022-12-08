مستشار محمد بن زايد يسخر من الإسلام بسبب الحقد على مونديال قطر ويثير غضبا

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وطن – أثار الأكاديمي الإماراتي البارز عبدالخالق عبدالله المقرب من رئيس البلاد محمد بن زايد وأحد مستشاريه، جدلا بعد سخريته مما شهدته بطولة كأس العالم من نشر للإسلام.

وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر: “تجار الدين حولوا بطولة كأس العالم 2022 قطر إلى فتح من فتوحات المسلمين حيث اقنعوا نحو 883 شخص من دخول الإسلام حتى الآن ليصبح عدد المسلمين في العالم 1,361,441,883 نسمة”.

تجار الدين حولوا بطولة #كأس_العالم_2022_قطر الى فتح من فتوحات المسلمين حيث اقنعوا نحو 883 شخص من دخول الاسلام حتى الآن ليصبح عدد المسلمين في العالم 1,361,441,883 نسمة pic.twitter.com/vOXX2qLZI8 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 8, 2022

تفاعل واسع

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تغريدة عبدالله أثارت تفاعلا واسعا، وسط غضب من تعامل الأبواق الإماراتية وحقدها على قطر في تنظيم البطولة بنجاح كبير.

الإعلامية سلمى الدالي قالت: “خلاص، الفيلم ده خلص من زمان ومحدش بيتكلم في الموضوع غيرك يا دكتور”.

خلاص، الفيلم ده خلص من زمان ومحدش بيتكلم في الموضوع غيرك يا دكتور — Salma el Daly (@salmaeldaly) December 8, 2022

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وكتب حساب لأحد الأمراء في قطر: “اذا تحب نرسلك طفل من قطر يهديك للاسلام انت وجماعتك”.

اذا تحب نرسلك طفل من قطر يهديك للاسلام انت وجماعتك 🇶🇦 https://t.co/4G11bGKtZZ — NBA آل ثاني (@althani_nba) December 9, 2022

وغرد يوسف: “يا ايها الدكتور الدعوة إلى الإسلام ليست تجارة كما تسميها بل رسالة شريفة وهي أفضل الأعمال ,لما فيها من هداية الناس إلى الصراط المستقيم وهي وظيفة الأنبياء والرسل والمسلمون عامة والعلماء خاصة ( ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين)”.

يا ايها الدكتور الدعوة إلى الإسلام ليست تجارة كما تسميها بل رسالة شريفة وهي أفضل الأعمال ,لما فيها من هداية الناس إلى الصراط المستقيم وهي وظيفة الأنبياء والرسل

والمسلمون عامة والعلماء خاصة ( ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ). — المهندس/يوسف بن عبدالله البلوشي (@AlbelushiYousuf) December 8, 2022

وكتب عبدالله: “سبحان الله هالمخلوق ما يعرف ينام قبل ما ينهان و ينشتم ..!!”.

سبحان الله هالمخلوق ما يعرف ينام قبل ما ينهان و ينشتم ..!! — Abdulla M. Al-Khater (@AmkAlkhater53) December 8, 2022

وتفاعل النعيمي: “يخرج بعض المسلمين في دبي من الاسلام ويدخل بعض الكفار الاسلام في الدوحة . عملية توازن ليس الا ،شـرّف الله بها بعضاً من عباده ، وبها حط البعض الاخر من قدرهم”.

يخرج بعض المسلمين في دبي من الاسلام ويدخل بعض الكفار الاسلام في الدوحة . عملية توازن ليس الا ،شـرّف الله بها بعضاً من عباده ، وبها حط البعض الاخر من قدرهم . — Al Nuaimi (@AlnoaimiTg) December 8, 2022

عدد معتنقي الإسلام في المونديال

وظهرت إحصائية تتحدث عن اعتناق 3125 مشجعا للإسلام، علما بأن العديد من المقاطع تم تداولها في الأيام الماضية تُظهر وتوثق لحظة اعتناق مشجعين للإسلام.

وتعمل مؤسسات دينية حكومية وغير حكومية في قطر، على اجتذاب بعض المشجعين الأجانب لتعرّف الإسلام خلال أوقات فراغهم عبر مساجد ومراكز قائمة بالفعل منذ سنين.

وقال مسؤول في وزارة الأوقاف القطرية فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الهدف الرئيسي ليس “عدد الذين يعتنقون الإسلام بل عدد الذين يغيرون رأيهم عنه”.

فيما يرى دعاة قطريون في تدفّق مئات آلاف المشجعين على قطر فرصة لمحاربة الإسلاموفوبيا والتعريف بالإسلام.

باركود تعريفي بالإسلام بالفنادق

ووضعت بعض فنادق الدوحة “باركود” في غرفها للتعريف بالإسلام بلغات عدة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ويذهب “الباركورد” بالمتصفّح نحو صفحة تابعة لوزارة الأوقاف القطرية، وتبدو في الواجهة الأولى منها خيارات تتضمّن لغات مختلفة، وعند اختيار اللغة يظهر دليل تعريفي بالإسلام.

ويحمل “الباركورد” شعار مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، والذي أطلق مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير كأس العالم 2022 بالإسلام، من خلال مواد دينية مترجمة بلغات عدة.

حقد الإماراتيين

المشاهد المبهجة في مونديال قطر بما في ذلك نشر الإسلام، أثار حقد الإماراتيين الذين نظموا حملات إساءة وتشويه بشكل متعمد ضد قطر، في محاولة للانتقاص من دورها في هذا الصدد.

ظهر ذلك بوضوح بعدما لجأت أذرع الإمارات إلى إعادة تداول مقاطع قديمة، في محاولة لتشويه مونديال قطر.