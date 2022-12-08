الجمعة, ديسمبر 9, 2022
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مستشار محمد بن زايد يسخر من الإسلام بسبب الحقد على مونديال قطر ويثير غضبا

كتب خالد السعدي
حقد عبدالخالق عبدالله على قطر watanserb.com
الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله المقرب من محمد بن زايد
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وطن – أثار الأكاديمي الإماراتي البارز عبدالخالق عبدالله المقرب من رئيس البلاد محمد بن زايد وأحد مستشاريه، جدلا بعد سخريته مما شهدته بطولة كأس العالم من نشر للإسلام.

وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر: “تجار الدين حولوا بطولة كأس العالم 2022 قطر إلى فتح من فتوحات المسلمين حيث اقنعوا نحو 883 شخص من دخول الإسلام حتى الآن ليصبح عدد المسلمين في العالم 1,361,441,883 نسمة”.

تفاعل واسع

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تغريدة عبدالله أثارت تفاعلا واسعا، وسط غضب من تعامل الأبواق الإماراتية وحقدها على قطر في تنظيم البطولة بنجاح كبير.

الإعلامية سلمى الدالي قالت: “خلاص، الفيلم ده خلص من زمان ومحدش بيتكلم في الموضوع غيرك يا دكتور”.

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وكتب حساب لأحد الأمراء في قطر: “اذا تحب نرسلك طفل من قطر يهديك للاسلام انت وجماعتك”.

وغرد يوسف: “يا ايها الدكتور الدعوة إلى الإسلام ليست تجارة كما تسميها بل رسالة شريفة وهي أفضل الأعمال ,لما فيها من هداية الناس إلى الصراط المستقيم وهي وظيفة الأنبياء والرسل والمسلمون عامة والعلماء خاصة ( ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين)”.

وكتب عبدالله: “سبحان الله هالمخلوق ما يعرف ينام قبل ما ينهان و ينشتم ..!!”.

وتفاعل النعيمي: “يخرج بعض المسلمين في دبي من الاسلام ويدخل بعض الكفار الاسلام في الدوحة . عملية توازن ليس الا ،شـرّف الله بها بعضاً من عباده ، وبها حط البعض الاخر من قدرهم”.

عدد معتنقي الإسلام في المونديال

وظهرت إحصائية تتحدث عن اعتناق 3125 مشجعا للإسلام، علما بأن العديد من المقاطع تم تداولها في الأيام الماضية تُظهر وتوثق لحظة اعتناق مشجعين للإسلام.

وتعمل مؤسسات دينية حكومية وغير حكومية في قطر، على اجتذاب بعض المشجعين الأجانب لتعرّف الإسلام خلال أوقات فراغهم عبر مساجد ومراكز قائمة بالفعل منذ سنين.

وقال مسؤول في وزارة الأوقاف القطرية فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الهدف الرئيسي ليس “عدد الذين يعتنقون الإسلام بل عدد الذين يغيرون رأيهم عنه”.

فيما يرى دعاة قطريون في تدفّق مئات آلاف المشجعين على قطر فرصة لمحاربة الإسلاموفوبيا والتعريف بالإسلام.

باركود تعريفي بالإسلام بالفنادق

ووضعت بعض فنادق الدوحة “باركود” في غرفها للتعريف بالإسلام بلغات عدة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ويذهب “الباركورد” بالمتصفّح نحو صفحة تابعة لوزارة الأوقاف القطرية، وتبدو في الواجهة الأولى منها خيارات تتضمّن لغات مختلفة، وعند اختيار اللغة يظهر دليل تعريفي بالإسلام.

ويحمل “الباركورد” شعار مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، والذي أطلق مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير كأس العالم 2022 بالإسلام، من خلال مواد دينية مترجمة بلغات عدة.

حقد الإماراتيين

المشاهد المبهجة في مونديال قطر بما في ذلك نشر الإسلام، أثار حقد الإماراتيين الذين نظموا حملات إساءة وتشويه بشكل متعمد ضد قطر، في محاولة للانتقاص من دورها في هذا الصدد.

ظهر ذلك بوضوح بعدما لجأت أذرع الإمارات إلى إعادة تداول مقاطع قديمة، في محاولة لتشويه مونديال قطر.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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