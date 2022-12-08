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ليست ايفانا نول.. أجمل مشجعة لكرة القدم تحصل على عرض مغري!

تغيرت حياة أكسيل ديسبيجيليري في غمضة عين بعد أن اختارتها الكاميرات من بين الجماهير في بطولة 2014 في البرازيل

كتب رفيف عبدالله
ليست ايفانا نول.. أجمل مشجعة لكرة القدم تحصل على عرض مغري! watanserb.com
أجمل مشجعة لكرة القدم
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وطنكأس العالم هي منصة لنجوم الغد ليصنعوا اسمًا لأنفسهم، ونحن لا نتحدث عن اللاعبين فقط.

اشتهر العديد من المشجعين بعد أن اختارتهم الكاميرات من بين الحشود بسبب مظهرهم الجميل.

مشجعة بلجيكا

مرة أخرى في عام 2014 في البطولة التي استضافتها البرازيل ، هذا بالضبط ما حدث لمشجعة بلجيكا أكسيل ديسبيجيليري بحسب صحيفة ديلي ستار.

صعدت مشجعة بلجيكا أكسيل ديسبيجليري إلى الشهرة في كأس العالم 2014
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ثم عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فقط ، قامت بتشجيع منتخب بلادها قبل مباراتهم الثانية بالمجموعة مرة أخرى ، والتي فازت فيها 1-0.

كانت ترتدي قبعة قرن الشيطان عليها ألوان بلدها ، تكريماً للقب “الشياطين الحمر“.

اشتهرت أليكسي على نطاق واسع بعد أن التقطتها الكاميرات من بين الحشد

أجمل مشجعة لكرة القدم

انضم إلى أكسيل اثنان من صديقاتها الشقراوات، لكنها برزت بشكل خاص وأصبحت محور التركيز الوحيد للمصورين داخل استاد ماراكانا الأسطوري في ريو دي جانيرو.

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سرعان ما انتشرت الصور على نطاق واسع مع الفتاة التي وصفت بأنها “أجمل مشجعة لكرة القدم” و “المشجعة الأكثر جاذبية” لكأس العالم. وقد تواصلت معها شركة مستحضرات التجميل الفرنسية لوريال التي سلمتها عقد عرض أزياء.

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تم التعاقد مع الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا من قبل شركة مستحضرات التجميل لوريال

ظهرت أكسيل في حملة على وسائل التواصل الاجتماعي. تضمنت تقديم مقطع فيديو بعنوان “دروس تعليمية لجمال الشعر” وبدا أنها قد وجدت لنفسها مهنة مدى الحياة.

لقد كانت مزحة

ومع ذلك سار الدور بالسرعة التي جاء بها. بعد أن قامت بنشر صورة لها بجوار ما بدا أنه غزال ميت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل مباراة دور الستة عشر لبلجيكا مع الولايات المتحدة.

وكتبت أكسيل “الصيد ليس مسألة حياة أو موت. إنها أكثر أهمية من ذلك بكثير .. كان هذا قبل حوالي عام .. على استعداد لمطاردة الأمريكيين اليوم”.

أجمل مشجعة لكرة القدم
انتهت مهنتها القصيرة في عرض الأزياء بعد نشر لقطة الصيد هذه

بعد تلقي رد فعل عنيف في قسم التعليقات ، أضافت أكسيل في وقت لاحق: “لم أقصد الإساءة إلى أي شخص .. لقد كانت مزحة.”

لوريال تنسحب

لكن مثل بلجيكا ، التي تغلبت على الولايات المتحدة 2-1 لكنها خسرت 1-0 أمام الأرجنتين في ربع النهائي ، كان حلمها قد انتهى.

قطعت لوريال العلاقات معها بعد فترة وجيزة ، على الأرجح بسبب الصيد المفاجئ في إفريقيا – رغم أنهم لم يؤكدوا ذلك.

قال متحدث باسم الشركة لصحيفة الإندبندنت: “تعاونت لوريال بروفيشينال البلجيكية معها على أساس مخصص لإنتاج فيديو لاستخدامه على وسائل التواصل الاجتماعي في بلجيكا. وقد اكتمل العقد الآن”.

أجمل مشجعة لكرة القدم
لا يزال يتعين عليها الظهور في ناديها المحبوب كلوب بروج في أغسطس 2014

على الرغم من ذلك ، كان لا يزال يتعين عليها الظهور بجانب الملعب في مباراة نادي كلوب بروج. النادي الذي تدعمه ، في الشهر التالي.

أجمل مشجعة لكرة القدم
زوجت مؤخرًا من شريكها إميل ستيارت

بعد ثماني سنوات ، أليكسي لديها 25 ألف متابع متواضع على انستجرام وعلى الرغم من خروج بلجيكا بالفعل من كأس العالم في قطر ، لم يكن هناك خطر من ظهورها على أي حال – حيث تزوجت مؤخرًا من حبيبها إميل ستيارت.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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