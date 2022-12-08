فيديو مأساوي .. امرأة تموت فجأة أثناء ممارسة التمارين في الجيم! (شاهد)

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وطن – وثّق مقطع فيديو، لحظاتٍ صادمة ومأساوية، لامرأة شابة تبلغ من العمر (28 عامًا)، تموت فجأة أثناء ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية “الجيم”.

ويُعتقد أن المرأة وتدعى “بيتسي دايانا راميريز” أصيبت بنوبة قلبية أثناء تدريبها في الجيم في الإكوادور.

Young woman collapses and dies while working out at the gym.

(not my video) pic.twitter.com/aV433vza98 — The Blue Room (@BlueSlots) December 2, 2022

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تموت فجأة أثناء ممارسة التمارين في الجيم!

وقع الحادث المأساوي الأسبوع الماضي في 29 نوفمبر.

وأظهرت الدوائر التلفزيونية المغلقة في مركز اللياقة البدنية الشابة وهي تمارس القرفصاء وتحمل لوحًا ثقيلًا.

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وبحسب التقارير، استمعت الشابة إلى تعليمات المدرب، لكن بعد ثوانٍ من نهوضها، أسقطت أثقالها وسقطت إلى الأمام، واصطدمت بالأرض.كما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

واندفع رواد الصالة الرياضية الآخرون لمساعدتها على النهوض، فيما طلب البعض مساعدة طبية.

وفقًا لما ذكر فقد أُعلن عن وفاة الشابة قبل وصول سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

ولم يتأكد بعد سبب الوفاة لكن يبدو أنه نوبة قلبية.

وقال أفراد الأسرة إن “بيتسي” كانت تمارس الرياضة بانتظام في صالة الألعاب الرياضية حيث انهارت.

حوادث اخرى

في وقت سابق من هذا العام، توفيت امرأة بعد محاولتها رفع أثقال تزن 180 كيلوجرامًا في صالة جيم “فيتنس سبورت” الرياضية في مكسيكو سيتي بالمكسيك، حيث سقطت

وسقطت الأثقال على السيدة وسحقت رقبتها، ما ادى إلى وفاتها على الفور.

وبحسب تقارير في الأخبار المحلية، فقد تأثرت ابنتها بشدة بالحادث وتتلقى دعمًا نفسيًا.

جاء ذلك بعد انهيار مأساوي لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا كانى”يتمتع بصحة جيدة” وتوفي بعد أن اشتكى من الشعور بالدوار أثناء ممارسة التمارين في صالة ألعاب رياضية في بريستول بجنوب غرب إنجلترا في 10 يناير.