فيديو مأساوي .. امرأة تموت فجأة أثناء ممارسة التمارين في الجيم! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – وثّق مقطع فيديو، لحظاتٍ صادمة ومأساوية، لامرأة شابة تبلغ من العمر (28 عامًا)، تموت فجأة أثناء ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية “الجيم”.

ويُعتقد أن المرأة وتدعى “بيتسي دايانا راميريز” أصيبت بنوبة قلبية أثناء تدريبها في الجيم في الإكوادور.

Young woman collapses and dies while working out at the gym.

(not my video) pic.twitter.com/aV433vza98

— The Blue Room (@BlueSlots) December 2, 2022