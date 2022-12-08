فتح تحقيق في سقوط خرائط عسكرية حساسة من جيش الاحتلال في جنين

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وطن– نشر شبان في مدينة جنين، صوراً لخرائط عسكرية حساسة كانت مع جيش الاحتلال خلال اقتحامهم المخيم، فجرَ اليوم الخميس.

وأفادت تقارير إسرائيلية، بأنّ جيش الاحتلال يفحص سقوط خرائط عسكرية حساسة من جنوده خلال اقتحام مخيم جنين، فجر اليوم.

وقالت قناة “كان” العبرية، إن جيش الاحتلال يفحص تقارير تزعم سقوط خرائط عسكرية حساسة، كانت بحوزة الجنود في جنين.

تغطية صحفية: فلسطينيون ينشرون صورًا لخرائط يتداول أنها سقطت من قوات الاحتلال خلال عملياتها في جنين فجر اليوم، والناطق باسم جيش الاحتلال: "التفاصيل قيد الفحص". pic.twitter.com/0ZFgtIeZuG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 8, 2022

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بحسب القناة، فإن الشبان الفلسطينيين نشروا صوراً لخرائط حساسة سقطت من جنود الاحتلال في مخيم جنين، وعليها تفاصيل أحد المطلوبين.

وأضافت، أنّ قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجرَ اليوم، مدينة جنين لاعتقال مطلوبين فلسطينيين يشتبه في ضلوعهم بأنشطة مسلحة، وخلال عملية الاعتقال استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون.

اقتحام جنين

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وداهمت قوات الاحتلال، عدةَ مناطق في جنين، قبل أن تندلع مواجهات، وتحديداً في منطقة الدوار الرئيسي.

وتسلّلت قوات خاصة إسرائيلية إلى المدينة ومخيمها، ونشرت القناصة على أسطح البنايات وسط المدينة، وأطلقت النار على المارة في الشوارع، كما دفعت بعشرات الدوريات العسكرية المصحوبة بجرافة إلى المدينة والمخيم.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على شابين كانا في مركبة مدنية قرب الدوار الرئيسي وقهوة الحناوي، وأعدمهما، قبل أن يستهدف قناص إسرائيلي شاباً آخر ويصيبه إصابة خطيرة في منطقة الرأس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ثلاثة شبان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان للوزارة، إن ثلاثة شبان استُشهدوا برصاص الاحتلال، فجر اليوم، خلال العدوان الإسرائيلي على جنين.

وأضافت الوزارة، أن الشبان الثلاثة الذين استشهدوا برصاص الاحتلال فجرَ اليوم في جنين، هم: طارق الدمج، وصدقي زكارنة، وعطا شلبي.

بدورِها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية اليوم الخميس، الإضراب والحداد العام على أرواح شهداء المخيم، الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال.