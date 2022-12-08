الخميس, ديسمبر 8, 2022
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سيلين ديون تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بمرض نادر جداً!

خاطبت المغنية معجبيها في منشور على إنستغرام..

كتب ايمان الباجي
سيلين ديون تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بمرض نادر جداً! watanserb.com
سيلين ديون
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وطناضطرت المغنية الكندية سيلين ديون لإلغاء جولتها الأوروبية بعد أن تم تشخيصها بمرض عصبي نادر يسمى “متلازمة الشخص المتيبس”، وهي حالة تسبب تصلب العضلات.

متلازمة الشخص المتيبس

وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية، يمكن أن يجعل هذا المرض النادر الأفراد غير قادرين على المشي ويمكن أن يؤثر كذلك على قدرتهم على أداء المهام الروتينية.

ومتلازمة الشخص المتيبس هي عبارة عن مرض من أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على الجهاز العصبي، لكن الأعراض تختلف في الواقع من شخص لآخر.

سيلين ديون
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وخاطبت المغنية معجبيها في منشور على إنستغرام حيث كشفت أن المرض أجبرها على إلغاء جولتها الأوروبية حيث قالت:” كنت أواجه مشاكل صحية لفترة طويلة. وكان من الصعب بالنسبة لي مواجهة التحديات والتحدث عن كل ما مررت به. لقد تم تشخيصي مؤخراً باضطراب عصبي نادر جداً يسمى متلازمة الشخص المتيبس والذي يصيب 1 من كل مليون شخص”.

مراحل المرض

في المراحل الأولية، يتسبب هذا المرض في حبس جسم المريض تدريجياً في أوضاع صلبة مما يجعله غير قادر على المشيء.

مع تقدم المرض، يصبح الشخص شديد الحساسية تجاه الضوضاء واللمس.

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وهذه الحساسية للمحفزات البيئية يمكن أن تؤدي إلى تقلصات عضلية شديدة لدرجة أنها تتسبب في سقوط الشخص، كما يوضح موقع Yale Medicin.

عادةً ما تكون العضلات المعنية هي تلك الموجودة في الجذع والساقين.

وفي هذا السياق، تقول عيادة كليفلاند: “يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة أولاً من تصلب في عضلات الجذع. وبمرور الوقت، تيبس وصلابة في الساقين وفي عضلات أخرى في الجسم.”

ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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