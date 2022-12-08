الخميس, ديسمبر 8, 2022
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سعر تذكرة مباراة إنجلترا وفرنسا يتضاعف 28 مرة ويسجل رقماً صادماً!

سعرها رسميا 175 جنيه إسترلينيا وعلى منصات إعادة البيع سجل 5000 جنيه إسترليني!

كتب سالم حنفي
سعر تذكرة مباراة إنجلترا وفرنسا watanserb.com
تجاوز سعر تذكرة حضور مباراة إنجلترا وفرنسا أكثر من 28 ضعف قيمتها الأصلية
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وطن – مع الوصول إلى الدور ربع النهائي واحتدام المواجهات بين الفرق الكبيرة في مونديال كأس العالم في قطر2022، تجاوز سعر تذكرة حضور مباراة إنجلترا وفرنسا أكثر من 28 ضعف قيمتها الأصلية.

وتستعد إنجلترا لمواجهة ضخمة ضد بطل العالم مساء السبت، بعد أن حجز المنتخب الإنجليزي مكانه في ربع النهائي بعد فوز مقنع للغاية 3-0 على بطل أفريقيا السنغال في دور 16.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنه سيتعين على أنصار ومشجعي المنتخب الإنجليزي جمع ثروة لتشجيع أبطالهم ضد المنتخب الفرنسي.

مشجعون فرنسيون في كأس العالم 2022

السعر الرسمي للتذكرة

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وأشارت الصحيفة إلى أنه عادةً ما تبلغ قيمة التذاكر الرسمية من الفئة 2 لمباراة كأس العالم في قطر حوالي 175 جنيهًا إسترلينيًا، إلا أن نجاح المنتخب الإنجليزي دفع بعض الانتهازيين إلى محاولة جني ربح سريع.

وكشفت الصحيفة عن ظهور عدد من التذاكر على مواقع إعادة البيع قبل المباراة – مع بعض الزيادات المذهلة في الأسعار، موضحة أن زوج من مقاعد الفئة 2 المذكورة أعلاه قد ارتفع الآن إلى ما يصل إلى 5000 جنيه إسترليني (ما يعادل أكثر من 6000 دولار).

9500 مشجع إنجليزي اشتروا تذاكر

وسينزل ما يصل إلى 9500 مشجع انجليزي على استاد البيت في عطلة نهاية الأسبوع حيث يتطلع المنتخب الإنجليزي إلى تكرار نجاح 2018 من خلال حجز مكانه في نصف النهائي.

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ووفقا للصحيفة، كان الكثير قد اشتروا التذاكر في وقت مبكر، لكن أولئك الأقل حظًا سيحتاجون إلى الإنفاق على تكاليف السفر والإقامة الحالية، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الامر يستحق كل هذا العناء على المدى الطويل، حيث إن الانتصار على فرنسا المفضلة لدى وكلاء المراهنات من شأنه أن يجعل رجال المنتخب الإنجليزي في وضع جيد للمضي قدمًا.

9500 مشجع إنجليزي اشتروا تذاكر مباراة إنجلترا وفرنسا

إنجلترا تتأهل للدور ربع النهائي

وكنت إنجلترا قد عبرت إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 بثلاثية نظيفة هزت بها شباك السنغال، الأحد الماضي، على أرض استاد “البيت” ضمن منافسات دور الـ 16.

وتواجه إنجلترا في ربع النهائي حاملة اللقب فرنسا التي تجاوزت عقبة بولندا بثلاثة أهداف لواحد، في مباراة قمة منتظرة بعد غد السبت 10 كانون الأول/ ديسمبر2022.

المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي

وكان عقد المتأهلين إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر قد اكتمل يوم الثلاثاء، بتأهل منتخبي المغرب والبرتغال.

ولحق كل من المغرب والبرتغال بركب المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، التالية: هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، والبرازيل.

المصدرديلي ستار
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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