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ساحر العمود الفقري.. طبيب مصري يحقق المستحيل ويعيد الأمل لمرضاه

إنجازات الدكتور هاني عبد الجواد المتخصص بعمليات تحدب العمود الفقري لاقت تفاعلا كبيرا

كتب خالد الأحمد
ساحر العمود الفقري watanserb.com
الطبيب المصري هاني عبد الجواد
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وطن- تمكن استشاري جراحة العمود الفقري المصري الدكتور البارز “هاني عبد الجواد“، من إجراء العديد من العمليات الدقيقة والناجحة خلال السنوات الماضية، التي جعلته حديث مواقع التواصل جراء نجاحاته المبهرة في هذا النوع المعقد من العمليات وإعادته البسمة على وجوه مرضاه الذين كانوا يعانون بشدة.

وُعرف الطبيب المتخصص في جراحات العمود الفقري ومعالجة التحدب والإعوجاج، بقدرته على إنجاز واحدة من أكثر العمليات الجراحية خطورة على وجه الأرض في ساعات معدودة.

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إذ تمكّن الدكتور هاني عبدالجواد من إجراء أول عملية “معالجة تحدب في العمود الفقري” من نوعها في مصر عام 2018، وذلك في 7 ساعات فقط.

ومن العمليات التي أجراها “عبد الجواد” وأشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عملية لفتاة إماراتية تبلغ من العمر 18 عاماً أصيبت بإعوجاج وتحدب شديد، بعد إجراء عملية نادرة لها.

ونشر الطبيب المصري الشهير صوراً لحالة الشابة قبل وبعد العملية على حسابه الشخصي في “فيسبوك”، وعلق عليها قائلاً :”ستظل الطفلة هنا في ذاكرتي كأحد أهم إنجازاتي”.

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وأضاف أنه لم يكن مصدقاً كيف أخذ القرار بإجراء عملية بحجم هذه الخطورة.

واستدرك: “أصبحت إنسانة أخرى بعد أحد أخطر جراحات إعوجاج و تحدب العمود الفقري علي وجه الأرض”.

وتابع الجراح الماهر: “علموا أولادكم أن هذا ما قد يفعله العلم من تغيير في حياة إنسان”.

تشوه العمود الفقري

وقال الدكتور هاني عبد الجواد لوسائل إعلام مصرية وقتها، إن المريضة هي فتاة إماراتية تدعى هند وتبلغ من العمر 18 عاما، وكانت تعاني من تشوه كبير في العمود الفقري عبارة عن اعوجاج وتحدب شديد.

حيث كانت مصابة بحسبه، بالاعوجاج بنسبة 150 درجة مرتين بالأعلى والأسفل، فضلا عن التحدب الشديد بأكثر من 180 درجة، ما أدى إلى معاناتها من صعوبة في التنفس، ونقص شديد في وزنها الذي كان يبلغ 37 كجم.

وأضاف أنها عانت من إعوجاج العمود الفقري منذ أن كانت تبلغ من العمر 6 أشهر فقط، وتوجهت إلى كافة بلدان العالم طلبا للعلاج، ولكن كانت حالتها تتدهور بالتدريج حتى وصلت إلى أنه أصبح من المستحيل علاجها عن طريق إجراء عملية جراحية.

وعملية إعوجاج العمود الفقري (الجنف) هي تدخل جراحي يتم اللجوء له من أجل تصحيح وعلاج المشاكل التي تكون موجودة في فقرات العمود الفقري، و الفكرة الأساسية للعملية هي دمج فقرتين أو أكثر مع بعضهم البعض ليحدث إلتئام بين الفقرات.

تحدب العمود الفقري

ومن العمليات الناجحة التي أجراها الطبيب الشهير حالة الطفل “عبد الرحمن” من المنوفية ، وعلق على صور له قبل وبعد العملية: “كان عنده احد اخطر انواع اعوجاج و تحدب العمود الفقري ثانوي لمرض الاورام الليفية العصبية مع وجود عدة ضلوع داخل القناة المخصصة للنخاع الشوكي”.

وتابع أن “هناك حالات معدودة على مستوى العالم كانت حالتهم شبيهة بحالة عبد الرحمن لوجود عدة ضلوع داخل القناة العصبية”.

وكشف الطبيب المصري أيضًا عن حالة طفل يدعى معاذ مُنح حياة جديدة بفضل علمه.

وقال على فيسبوك: “نعم هو هو معاذ ولكنها حياه جديدة من كل الجوانب. معاذ زارني النهاردة (اليوم) وأبهرني جامد و دي صور قبل (العملية) والنهاردة بعد 10 شهور من تصليح إعوجاج و تحدب خطير بالعمود الفقري”.

ساحر العمود الفقري

ويدير الدكتور الذي يلقبه المصريون بـ”ساحر العمود الفقري” مركز القاهرة الدولي لجراحة العمود الفقري، وهو مركز دولي على درجة عالية من التخصص على أرض مصر يقدم أعلى مستوى من الرعاية لأمراض العمود الفقري المختلفة.

بما في ذلك آلام الظهر، آلام الرقبة، الانزلاق الغضروفي اللقطني و العنقي، ضيق القناه العصبية، إصابات العمود الفقري، و تشوهات العمود الفقري عند الأطفال و الكبار، التهاب الفقرات الحاد و المزمن، الانزلاق الفقاري و أورام العمود الفقري”.

وعن أنواع حالات إعوجاج العمود الفقري، يقول :” هناك حالات اعوجاج تظهر عند الأطفال في سن مبكرة، وتتطور معهم مع النمو، لتصبح حالات شديدة الخطورة مثل حالة هند، وهناك حالات تظهر عند الأطفال في سن 10 سنوات، وهذه حالات سهلة تكون نسبة نجاحها 99 %، وهناك حالات ثالثة لأطفال تولد بعيب خلقي في العمود الفقري.”

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من هو الدكتور هاني عبد الجواد؟

وولد الدكتور هاني عبدالجواد في قرية البساتين التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وقرر أن يغادر قريته الصغيرة، ليدرس بكلية الطب ويتخصص في جراحة العظام، ثم يصبح أستاذًا في الجامعة، ويلحق بحلمه في الخارج.

لأنه كان يعلم أن السبيل الوحيد للتفوق هو العلم ، وحصل على الدكتوراه في جراحة العظام، ولكنه تخصص في جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار.

وحصل على زمالة جراحات العمود الفقري في أكبر مركز متخصص فيها، في جامعة مونتريال بكندا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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