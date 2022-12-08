ساحر العمود الفقري.. طبيب مصري يحقق المستحيل ويعيد الأمل لمرضاه

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وطن- تمكن استشاري جراحة العمود الفقري المصري الدكتور البارز “هاني عبد الجواد“، من إجراء العديد من العمليات الدقيقة والناجحة خلال السنوات الماضية، التي جعلته حديث مواقع التواصل جراء نجاحاته المبهرة في هذا النوع المعقد من العمليات وإعادته البسمة على وجوه مرضاه الذين كانوا يعانون بشدة.

وُعرف الطبيب المتخصص في جراحات العمود الفقري ومعالجة التحدب والإعوجاج، بقدرته على إنجاز واحدة من أكثر العمليات الجراحية خطورة على وجه الأرض في ساعات معدودة.

انها ارادة الله تحققت بالعلم و العمل لتغير حياة انسان pic.twitter.com/uj4vovaZAE — Dr.Hany Abdel Gawwad (@hanysoliman1978) December 7, 2022

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إذ تمكّن الدكتور هاني عبدالجواد من إجراء أول عملية “معالجة تحدب في العمود الفقري” من نوعها في مصر عام 2018، وذلك في 7 ساعات فقط.

ومن العمليات التي أجراها “عبد الجواد” وأشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عملية لفتاة إماراتية تبلغ من العمر 18 عاماً أصيبت بإعوجاج وتحدب شديد، بعد إجراء عملية نادرة لها.

ونشر الطبيب المصري الشهير صوراً لحالة الشابة قبل وبعد العملية على حسابه الشخصي في “فيسبوك”، وعلق عليها قائلاً :”ستظل الطفلة هنا في ذاكرتي كأحد أهم إنجازاتي”.

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وأضاف أنه لم يكن مصدقاً كيف أخذ القرار بإجراء عملية بحجم هذه الخطورة.

احمد كل حاجه فيه اتغيرت حتي ملامح وشه…

مش هيعرفوه في السودان pic.twitter.com/OTtcY9sSnL — Dr.Hany Abdel Gawwad (@hanysoliman1978) December 3, 2022

واستدرك: “أصبحت إنسانة أخرى بعد أحد أخطر جراحات إعوجاج و تحدب العمود الفقري علي وجه الأرض”.

وتابع الجراح الماهر: “علموا أولادكم أن هذا ما قد يفعله العلم من تغيير في حياة إنسان”.

تشوه العمود الفقري

وقال الدكتور هاني عبد الجواد لوسائل إعلام مصرية وقتها، إن المريضة هي فتاة إماراتية تدعى هند وتبلغ من العمر 18 عاما، وكانت تعاني من تشوه كبير في العمود الفقري عبارة عن اعوجاج وتحدب شديد.

حيث كانت مصابة بحسبه، بالاعوجاج بنسبة 150 درجة مرتين بالأعلى والأسفل، فضلا عن التحدب الشديد بأكثر من 180 درجة، ما أدى إلى معاناتها من صعوبة في التنفس، ونقص شديد في وزنها الذي كان يبلغ 37 كجم.

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بعد رحلة علاجية لمدة 18 سنة للفتاة الإماراتية "هند" آخرها 6 أشهر في ألمانيا وإعلان الأطباء إستحالة إجراء جراحة إصلاح اعوجاج وتحدب عمودها الفقري، اتجهت أسرتها للقاهرة، حيث نجح الجراح هاني عبد الجواد، الأستاذ بطب الأزهر في إجراء الجراحة واستطاعت تحريك ساقيها. pic.twitter.com/wWmcaSnwMS — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) August 20, 2022

وأضاف أنها عانت من إعوجاج العمود الفقري منذ أن كانت تبلغ من العمر 6 أشهر فقط، وتوجهت إلى كافة بلدان العالم طلبا للعلاج، ولكن كانت حالتها تتدهور بالتدريج حتى وصلت إلى أنه أصبح من المستحيل علاجها عن طريق إجراء عملية جراحية.

وعملية إعوجاج العمود الفقري (الجنف) هي تدخل جراحي يتم اللجوء له من أجل تصحيح وعلاج المشاكل التي تكون موجودة في فقرات العمود الفقري، و الفكرة الأساسية للعملية هي دمج فقرتين أو أكثر مع بعضهم البعض ليحدث إلتئام بين الفقرات.

ستظل الطفله هنا في ذاكرتي كأحد اهم إنجازاتي.

لسه مش مصدق اللي حصلها، مش مصدق اصلا ازاي اخدت القرار اني اعملها عمليه بحجم الخطوره دي. هنا اصبحت انسانه اخري بعد احد اخطر جراحات اعوجاج و تحدب العمود الفقري علي وجة الارض. علموا اولادكم ان هذا ما قد يفعله العلم من تغيير في حياة انسان pic.twitter.com/rIKeI5kkHC — Dr.Hany Abdel Gawwad (@hanysoliman1978) December 31, 2021

تحدب العمود الفقري

ومن العمليات الناجحة التي أجراها الطبيب الشهير حالة الطفل “عبد الرحمن” من المنوفية ، وعلق على صور له قبل وبعد العملية: “كان عنده احد اخطر انواع اعوجاج و تحدب العمود الفقري ثانوي لمرض الاورام الليفية العصبية مع وجود عدة ضلوع داخل القناة المخصصة للنخاع الشوكي”.

وتابع أن “هناك حالات معدودة على مستوى العالم كانت حالتهم شبيهة بحالة عبد الرحمن لوجود عدة ضلوع داخل القناة العصبية”.

عبدالرحمن من المنوفيه، كان عنده احد اخطر انواع اعوجاج و تحدب العمود الفقري ثانوي لمرض الاورام الليفية العصبيه مع وجود عدة ضلوع داخل القناه المخصصه للنخاع الشوكي..

حالات معدوده علي مر التاريخ و علي مستوي العالم كانت حالتهم زي حالة عبدالرحمن لوجود عدة ضلوع داخل القناة العصبيه… pic.twitter.com/HrzQtaHckz — Dr.Hany Abdel Gawwad (@hanysoliman1978) December 4, 2022

وكشف الطبيب المصري أيضًا عن حالة طفل يدعى معاذ مُنح حياة جديدة بفضل علمه.

وقال على فيسبوك: “نعم هو هو معاذ ولكنها حياه جديدة من كل الجوانب. معاذ زارني النهاردة (اليوم) وأبهرني جامد و دي صور قبل (العملية) والنهاردة بعد 10 شهور من تصليح إعوجاج و تحدب خطير بالعمود الفقري”.

ساحر العمود الفقري

ويدير الدكتور الذي يلقبه المصريون بـ”ساحر العمود الفقري” مركز القاهرة الدولي لجراحة العمود الفقري، وهو مركز دولي على درجة عالية من التخصص على أرض مصر يقدم أعلى مستوى من الرعاية لأمراض العمود الفقري المختلفة.

بما في ذلك آلام الظهر، آلام الرقبة، الانزلاق الغضروفي اللقطني و العنقي، ضيق القناه العصبية، إصابات العمود الفقري، و تشوهات العمود الفقري عند الأطفال و الكبار، التهاب الفقرات الحاد و المزمن، الانزلاق الفقاري و أورام العمود الفقري”.

وعن أنواع حالات إعوجاج العمود الفقري، يقول :” هناك حالات اعوجاج تظهر عند الأطفال في سن مبكرة، وتتطور معهم مع النمو، لتصبح حالات شديدة الخطورة مثل حالة هند، وهناك حالات تظهر عند الأطفال في سن 10 سنوات، وهذه حالات سهلة تكون نسبة نجاحها 99 %، وهناك حالات ثالثة لأطفال تولد بعيب خلقي في العمود الفقري.”

من هو الدكتور هاني عبد الجواد؟

وولد الدكتور هاني عبدالجواد في قرية البساتين التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وقرر أن يغادر قريته الصغيرة، ليدرس بكلية الطب ويتخصص في جراحة العظام، ثم يصبح أستاذًا في الجامعة، ويلحق بحلمه في الخارج.

لأنه كان يعلم أن السبيل الوحيد للتفوق هو العلم ، وحصل على الدكتوراه في جراحة العظام، ولكنه تخصص في جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار.

وحصل على زمالة جراحات العمود الفقري في أكبر مركز متخصص فيها، في جامعة مونتريال بكندا.