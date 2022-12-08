تشكيلة منتخب فرنسا ضد إنجلترا في دور ال8 كأس العالم 2022

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وطن- يلتقي حامل اللقب منتخب فرنسا ضد إنجلترا، السبت، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، على أرض ملعب (استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وتشهد تشكيلة ديوك فرنسا حضور النجوم البارزين، استعداداً للمواجهة المثيرة والحاسمة في ذات الوقت، أمام منافسه إنجلترا (الأسود الثلاثة)، لحسم أخر البطاقات المتأهلة إلى المربع الذهبي (النصف النهائي) في مونديال كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد إنجلترا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، المباراة الحاسمة، أمام إنجلترا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: هوغو لوريس.

دفاع ديوك فرنسا: رافائيل فاران، جول كوندي، تيو هرنانديز. إبراهيما كوناتي (دايوت أوباميكانو).

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خط الوسط: أدريان رابيو. أوريلين تشواميني، أنطوان غريزمان.

مركز الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبيلي.

معلق مباراة فرنسا وإنجلترا

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة فرنسا ضد إنجلترا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، على قنوات ( بين سبورت ماكس)، المعلق التونسي عصام الشوالي أو الجزائري حفيظ دراجي.

كما وستنقل ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية، حيث من المتوقع أن يُعلق على أحداثها، المعلق السعوري سمير المعيرفي أو البحريني خالد الحدي.

توقيت مباراة فرنسا ضد إنجلترا

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين كلا المنتخبين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعاصمة القطرية (الدوحة).

كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت القدس الشريف ومصر، بينما ستكون بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين مع ختام منافسات دور ال8 كأس العالم 2022.

وكان حامل اللقب فرنسا، قد حجز بطاقة العبور إلى دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، بعد فوزه على بولندا. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، كما وتأهل منافسه إنجلترا بعد فوزه النظيف على السنغال بثلاثية دون رد في منافسات دور ال16 الماضية.