تشكيلة منتخب البرتغال ضد المغرب في كأس العالم قطر 2022

وطن- تشهد تشكيلة منتخب البرتغال لكرة القدم، تواجد العديد من النجوم البارزين، استعداداً لملاقاة المغرب، السبت، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022.

وستبدأ صافرة مباراة البرتغال ضد المغرب، على ملعب ( استاد الثمامة) المونديالي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مباراة البرتغال ضد المغرب

كما وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، عند الساعة الرابعة عصراً، لنقل أحداث المباراة القوية لحسم المتأهل منهما إلى دور النصف النهائي في مونديال كأس العالم 2022 (النصف النهائي).

معلق مباراة البرتغال أمام المغرب

ومن المقرر أن يعلق وفق جدول المعلقين الرياضيين في شبكة قنوات (بين سبورت ماكس) الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده.

كما وسيعلق المعلق العماني خليل البلوشي أو البحريني خالد الحدي، على ذات المباراة في منافسات دور ال8 أس العالم 2022 قطر، على قنوات (الكأس) القطرية.

وستبث مباراة المغرب والبرتغال، على قنوات بين سبورت المفتوحة، بالمجان لجميع جماهير كرة القدم العربية المغربية في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

تشكيلة منتخب البرتغال أمام المغرب

وسيدخل المدرب البرتغالي المخضرم فرناندو سانتوس، المباراة القوية أمام أسود الأطلس المغربي، الذي يصنع التاريخ على مستوى العرب في البطولة العالمية، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: دياغو كوستا.

دفاع البرتغال (الملاحون): بيبي، ديوغو دالوت، أنطونيو سيلفا، جواو كانسيلو.

خط الوسط: روبن نيفيس، ماتيوس نونيز( أوتافيو)، برناردو سيلفا (ويليام كارفاليو).

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، برونو فيرنانديز، جواو فيليكس (غونسالو راموس).

وكان منتخب البرتغال قد تأهل إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بعد فوزه الكبير على سويسرا بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد، كما ونجح منافسه المنتخب المغربي من تحقيق الفوز التاريخي على إسبانيا بركلات الترجيح وإقصائه من البطولة.