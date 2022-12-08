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مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد البرتغال في مونديال كأس العالم 2022

منافسات دور ال8 كأس العالم قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة المنتخب المغربي اليوم watanserb.com
تشكيلة المنتخب المغربي اليوم
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وطن- يستعد المنتخب المغربي للمواجهة الصعبة المرتقبة والتاريخية بالمونديال، أمام نظيره البرتغال، السبت، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، على ملعب ( استاد الثمامة).

وتشهد تشكيلة المدرب المغربي وليد الركراكي، الثبات على العناصر الأساسية، منذ بداية أسود الأطلس المغربي مشواره التاريخي في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

تشكيلة المنتخب المغربي ضد البرتغال

وسيدخل المدرب المغربي الركراكي، المباراة القوية أمام منافسه البرتغال، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 (الأدوار الإقصائية)، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

دفاع أسود الأطلس المغربي: نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد (جواد ياميق)، أشرف حكيمي.

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خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي (عبد الحميد صابيري).

مركز الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال ( زكريا أبو خلال).

توقيت مباراة المغرب والبرتغال

وستكون مباراة المنتخب المغربي ضد البرتغال، في منافسات كأس العالم 2022 لدور ال16، عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

كما وبتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً. ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

فيما ستكون في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل المباراة المثيرة والحاسمة بين كلا المنتخبين في دور الربع النهائي ببطولة كأس العالم 2022.

معلق مباراة المغرب والبرتغال

وستذاع كالعادة، مباراة المغرب والبرتغال على شبكة قنوات (بين سبورت ماكس) و (الكأس) القطريتين الناقلتين لبث مباريات كأس العالم 2022.

كما وسيعلق على المباراة على قنوات ( بين سبورت)، المعلق المغربي جواد بده، كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق العماني خليل البلوشي.

وكان المنتخب المغربي قد صنع التاريخ في مونديال كأس العالم قطر 2022، على مستوى المنتخبات العربية. بعد حجز بطاقة العبور إلى دور ال8 لأول مرة في تاريخه، بعد نجاحه في إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

المصدروطن + صفحة المنتخب المغربي + صفحة منتخب البرتغال
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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