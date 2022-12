تشكيلة المنتخب المغربي ضد البرتغال في مونديال كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- يستعد المنتخب المغربي للمواجهة الصعبة المرتقبة والتاريخية بالمونديال، أمام نظيره البرتغال، السبت، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، على ملعب ( استاد الثمامة).

وتشهد تشكيلة المدرب المغربي وليد الركراكي، الثبات على العناصر الأساسية، منذ بداية أسود الأطلس المغربي مشواره التاريخي في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

تشكيلة المنتخب المغربي ضد البرتغال

وسيدخل المدرب المغربي الركراكي، المباراة القوية أمام منافسه البرتغال، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 (الأدوار الإقصائية)، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

دفاع أسود الأطلس المغربي: نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد (جواد ياميق)، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي (عبد الحميد صابيري).

مركز الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال ( زكريا أبو خلال).

توقيت مباراة المغرب والبرتغال

وستكون مباراة المنتخب المغربي ضد البرتغال، في منافسات كأس العالم 2022 لدور ال16، عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

كما وبتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً. ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

فرحة تأهل المنتخب الوطني لربع نهاية كأس العالم 🤩 Moroccan fans warmly welcome the National Team after their qualification to the quarter-finals 🥳#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/zwm3ZRgrUB — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 6, 2022

فيما ستكون في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل المباراة المثيرة والحاسمة بين كلا المنتخبين في دور الربع النهائي ببطولة كأس العالم 2022.

معلق مباراة المغرب والبرتغال

وستذاع كالعادة، مباراة المغرب والبرتغال على شبكة قنوات (بين سبورت ماكس) و (الكأس) القطريتين الناقلتين لبث مباريات كأس العالم 2022.

كما وسيعلق على المباراة على قنوات ( بين سبورت)، المعلق المغربي جواد بده، كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق العماني خليل البلوشي.

Mais química do que a tabela periódica. 🧪💥 Bom dia, família! 🌞 #VesteABandeira More chemistry than the periodic table. 🧪💥 Good morning, family! 🌞 #WearTheFlag pic.twitter.com/nIiLHjop6b — Portugal (@selecaoportugal) December 7, 2022

وكان المنتخب المغربي قد صنع التاريخ في مونديال كأس العالم قطر 2022، على مستوى المنتخبات العربية. بعد حجز بطاقة العبور إلى دور ال8 لأول مرة في تاريخه، بعد نجاحه في إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.