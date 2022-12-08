تدشين أكبر لوحة فنية في العالم بقطر.. كل ما تريد معرفته عن “قصة كرة” (شاهد)

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وطن – دشن وزير الثقافة القطري الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، أكبر لوحة فنية في العالم بالرسم على القماش “قصة كرة”، أنجزها الفنان عماد صالحي، بحضور عدد من كبار الشخصيات والفنانين والإعلاميين، وممثل عن مؤسسة غينيس للأرقام القياسية، بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم.

وحققت اللوحة رقما قياسيا جديدا على موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ليصبح هذا العمل الإبداعي أكبر لوحة فنية في العالم بمساحة 9652 مترا مربعا، بحجم ملعب كرة قدم، تستلهم تاريخ ورموز وشخصيات كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930 حتى كأس العالم قطر 2022.

وقال الوزير القطري في تغريدة عبر تويتر: “سعدت اليوم بتدشين لوحة “قصة كرة” للفنان عماد صالحي ودخولها موسوعة غينيس كأكبر لوحة في العالم بالرسم على القماش؛ لتجسد تأريخاً فنياً للبطولة العالمية، وتضمنت الأحرف العربية تيمنا بقول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظ الله: ” مونديال 2022 بطولة لكل العرب”.

سعدت اليوم بتدشين لوحة "قصة كرة" للفنان عماد صالحي ودخولها موسوعة غينيس كأكبر لوحة في العالم بالرسم على القماش؛ لتجسد تأريخاً فنياً للبطولة العالمية، وتضمنت الأحرف العربية تيمنا بقول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظ الله: " مونديال 2022 بطولة لكل العرب" pic.twitter.com/4xFLNUXehT — عبدالرحمن بن حمد آل ثاني (@ahjh_althani) December 7, 2022

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ولوحة “قصة كرة” تروي تاريخ كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930 حتى كأس العالم قطر 2022، وترصد تغير الكرات والشخصيات المميزة في كل مرحلة من مراحل كأس العالم.

واستغرقت الفكرة أكثر من عام وتنفيذها استغرق خمسة أشهر، وساعات عمل متواصلة من 14 إلى 18 ساعة يوميا، وتم استخدام ثلاثة آلاف لترا من الأصباغ 150 فرشاة رسم.

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رقم قياسي للوحة قصة كرة

وخلال حفل التدشين، أعلن ممثل موسوعة غينيس شادي جاد، تحقيق لوحة “قصة كرة” رقما قياسيا جديدا، ووفاءها للمتطلبات والشروط للتسجيل وتجاوزها الرقم القياسي السابق لأكبر لوحة فنية بالرسم على القماش، وتم تسليم الفنان عماد صالحي شهادة غينيس.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الرحمن إن وزارة الثقافة لا تدخر جهدا في سبيل إبراز أعمال المبدعين وأصحاب المبادرات الإبداعية، ودعم الأعمال الفنية المتميزة.

وأضاف أن هذه اللوحة تجسيد وتاريخ للحدث العالمي الكبير الذي تشهده قطر، وما تتضمنه الحروف العربية، يأتي تيمنا بما قاله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بأن “مونديال 2022 لكل العرب”.

اللوحة تعكس نجاح قطر في تنظيم المونديال

في السياق، أشاد الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، بالنجاح الذي أصبح مرتبطا دائما باسم قطر، وقال إن لوحة “قصة كرة” تعكس للعالم نجاح تنظيم دولة قطر لهذا المونديال الجميل الذي يدل على الإرادة ووضوح الرؤية.

وأضاف أن الفنان عماد صالحي واجه تحديا كبيرا في التفكير في شكل اللوحة ومضمونها وكيف يقدمها وقد وفق من خلال وجوده في قطر وإحساسه بالتجربة القطرية التي تؤكد أن النجاح يكون بالمثابرة، وأنه لكي تحقق النجاح لا بد أن تكون لك رؤية وصبر واستعداد لتقبل الصعاب.

بدوره، قال صالحي إن لوحة “قصة كرة” معروضة لتبين للعالم أن قطر تحتوي على كل المميزات في كل مراحل المونديال.

وأضاف صالحي: “موضوع اللوحة ثقافي فني وتم استخدام الحرف العربي والدمج بين الثقافة العربية والشرقية في عمل يبعث برسالة ثقافية عالمية، ويعكس إرثا تاريخيا يقدم ثقافتنا للعالم”.

من هو عماد صالحي؟

والفنان عماد صالحي من مواليد 1980، وهو حاصل على ميدالية ذهبية و 4 شهادات فنية مرموقة من اليونسكو في ندوة باريس للرسم 2020، وعلى جائزة العالم الخاص في الذكرى الخمسين لمهرجان خطى الإنسان “إيطاليا 2019″، وحاصل على الجائزة العالمية الثانية من مهرجان حرية الصحافة السياسية “كندا 2018”.

كما حصل على الجائزة العالمية الكبرى من مهرجان سيكاكو الدولي في كوريا الجنوبية “سول 2017″، وحاصل على الجائزة العالمية الأولى لمهرجان العسل العالمي بمشاركة أكثر من 86 دولة في العالم “البرتغال 2016″، وحاصل أيضا على جائزة فخرية من مهرجان الحرب والسلام في مهرجان طوكيو “اليابان 2016″، والجائزة العالمية الخاصة من المهرجان الدولي للإنسان والطبيعة “الصين 2015″، كما أنه عضو رسمي في الرابطة الكندية لفناني الفكاهة السياسيين العالميين من عام 2019 حتى نهاية عام 2021.