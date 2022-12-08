الخميس, ديسمبر 8, 2022
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إيلون ماسك ينشر صورة لابنه صاحب الإسم الأكثر غرابة في العالم

ظهر إيلون ماسك رفقة ابنه اكس بالقرب من مقر شركة تويتر التي بات مالكها الجديد

كتب فهمي الورغمي
إيلون ماسك و ابنه watanserb.com
إيلون ماسك و ابنه
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وطن- بعد نيله شهرة واسعة النطاق بسبب اسمه الغريب، شارك الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” صورة لـ ابنه المعروف لدى العموم بإسم “اكس..x” بينما كان يتجول معه بالقرب من شركة تويتر المملوكة له.

إان إيلون ماسك صاحب الاسم الغريب

وظهر ابن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بالقرب من شركة تويتر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، رفقة والده.

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وُلد “اكس” في 04 مايو آيار 2020، وعندها كشف والده إيلون ماسك عن الاسم الغريب الذي سيطلقه عليه.

حيث صرح عبر تويتر حينذاك بأنه سيحمل اسم X Æ A-12 وهو ما صدم الكثيرين حول العالم من غرابة هذا الاسم.

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يشار أن الكثيرين من المغردين والنشطاء، اعتبروا أن ذلك الاسم هو واحد من النكات التي يسوقها إيلون ماسك بين الحين والآخر خلال ظهوره الإعلامي.

لكنه عاد لاحقاً ليؤكد شكوك الكثيرين، بأنه ذلك الاسم هو الذي سيعتمده رسميا.

لكن مالذي يعنيه اسم ابن إيلون ماسك X Æ A-12؟

بعد تداول الاسم الغريب لابن إيلون ماسك، تفاعلت المغنية الكندية Grimes شأن الكثيرين عبر مواقع التواصل.

ونشرت تفصيلاً للاسم ومكوناته المختلفة.

حيث بدأت من حرف “X” وهو الرمز المتعارف للقيم المجهولة في الرياضيات، ومن ثم حرف Æ الذي يفترض أن يلفظ مثل AI ويمثل الذكاء الاصطناعي هنا.

أما A-12 فهو إشارة لاسم طائرة استطلاع أمريكية تعرف أيضاً بلقب “Archangel” حيث كانت تسير بسرعات هائلة تتجاوز 3500 كيلومتر في الساعة، لكنها لم تكن تحمل أية أسلحة أو قنابل.

المثير للاهتمام هو أن الطريقة التي شرحت بها المغنية غرايمز السبيل إلى نطق اسم ابن إيلون ماسك، لم تكن بعيدة كثيرا عن الطريقة التي أشار إليها هو نفسه.

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كيف يلفط إيلون ماسك اسم ابنه X Æ A-12؟

تطرقت صحيفة “الاندبندنت” الأمريكية إلى هذا السؤال الذي حير الكثيرين من متابعي حياة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك .

وكانت الإجابة هي ظهور إيلون ماسك في مقطع مصور خلال أحد برامج البودكاست، ظهر فيه وهو يقدم للناس طريقته الخاصة في نطق اسم ابنه.

يقول ماسك أن حرف X يُلفظ كما هو دون تغيير، فيما أن محرف Æ الذي يرمز للذكاء الاصطناعي هنا يلفظ باسم المحرف المعتاد وهو “Ash”.

وأخيراً يلفظ قسم “A-12” من الاسم كما الاسم الآخر للطائرة التي أوحت بالاسم: Archangel. بالمحصلة يلفظ الاسم كاملاً هكذا: X Ash Archangel (إكس آش آركإنجل).

ويثير الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الكثير من الجدل خاصة عبر مغامراته العلمية التي يصفها الكثيرون بـ “المتهورة”.

المصدريوتيوب، تويتر، صحيفة "الاندبندنت" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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