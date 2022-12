أول هاتريك بتوقيع موهبة برتغالية في مونديال قطر 2022 (شاهد)

- Advertisement -

وطن- سجل موهبة الكرة البرتغالية الواعدة غونسالو راموس 21 عاماً، أول هاتريك مع منتخب البرتغال، داخل شباك سويسرا في مونديال قطر 2022.

واستطاع بديل كريستيانو رونالدو الذي نزل أساسياً في المباراة الماضية أمام سويسرا، في منافسات دور ال16 كأس العالم، البرتغالي راموس، من تسجيل الهاتريك التاريخي في مونديال كأس العالم،. كأصغر لاعب يحرزه مع منتخب بلاده بعد أسطورة البرازيل بيليه.

ونجح البرتغالي غونسالو راموس في إحراز الهاتريك التاريخي، في أول مشاركة له أساسياً في مونديال قطر 2022، داخل شباك سويسرا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، التي انتهت بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد. وهي الأعلى في الأدوار الإقصائية بالمونديال.

