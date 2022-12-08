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مونديال قطر 2022

أول هاتريك بتوقيع موهبة برتغالية في مونديال قطر 2022 (شاهد)

خليفة رونالدو "غونسالو راموس" يُسجل أول هاتريك في كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
غونسالو راموس watanserb.com
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وطن- سجل موهبة الكرة البرتغالية الواعدة غونسالو راموس 21 عاماً، أول هاتريك مع منتخب البرتغال، داخل شباك سويسرا في مونديال قطر 2022.

واستطاع بديل كريستيانو رونالدو الذي نزل أساسياً في المباراة الماضية أمام سويسرا، في منافسات دور ال16 كأس العالم، البرتغالي راموس، من تسجيل الهاتريك التاريخي في مونديال كأس العالم،. كأصغر لاعب يحرزه مع منتخب بلاده بعد أسطورة البرازيل بيليه.

هاتريك غونسالو راموس مع منتخب البرتغال

ونجح البرتغالي غونسالو راموس في إحراز الهاتريك التاريخي، في أول مشاركة له أساسياً في مونديال قطر 2022، داخل شباك سويسرا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، التي انتهت بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد. وهي الأعلى في الأدوار الإقصائية بالمونديال.

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كما وجاء هاتريك نجم منتخب البرتغال راموس، داخل مرمى سويسرا (الساعات)، في الدقائق ال17. وال51 وال67.

وحظي موهبة البرتغال الواعدة غونسالو راموس، “خليفة كريستيانو رونالدو”، الإشادة الواسعة من قبل الجميع. كما ووصفه العديد من النشطاء بالموهبة المرعبة.

من هو البرتغالي غونسالو راموس؟!

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غونسالو ماتياش راموس، لاعب كرة قدم برتغالي محترف، من مواليد ال20 من شهر يونيو/ حزيران عام 2001، بدأت مشواره الكروي مع فريق أولهانينسي. قبل أن يتنقل إلى نادي بنفيكا في 2020.

كما وشارك البرتغالي راموس 34 مباراة. في كافة المسابقات مع فريق بنفيكا، استطاع من خلالها تسجيل 11 هدفاً.

وحقق اللاعب غونسالو راموس، الرقم القياسي في أول ظهور له مع فريق بنفيكا. كبديل أمام ديسبورتيفو أفيس، حيث استطاع في تلك المباراة تسجيل هدفين، كما وهو الأول في تاريخ النادي منذ عام 1998.

يشار إلى أن منتخب البرتغال سيواجه أسود الأطلس المغرب، السبت، لحسم المتأهل منهما إلى المربع الذهبي (النصف النهائي) من منافسات كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن + ESPN FC + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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