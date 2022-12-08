أول هاتريك بتوقيع موهبة برتغالية في مونديال قطر 2022 (شاهد)

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وطن- سجل موهبة الكرة البرتغالية الواعدة غونسالو راموس 21 عاماً، أول هاتريك مع منتخب البرتغال، داخل شباك سويسرا في مونديال قطر 2022.

واستطاع بديل كريستيانو رونالدو الذي نزل أساسياً في المباراة الماضية أمام سويسرا، في منافسات دور ال16 كأس العالم، البرتغالي راموس، من تسجيل الهاتريك التاريخي في مونديال كأس العالم،. كأصغر لاعب يحرزه مع منتخب بلاده بعد أسطورة البرازيل بيليه.

هاتريك غونسالو راموس مع منتخب البرتغال

ونجح البرتغالي غونسالو راموس في إحراز الهاتريك التاريخي، في أول مشاركة له أساسياً في مونديال قطر 2022، داخل شباك سويسرا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، التي انتهت بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد. وهي الأعلى في الأدوار الإقصائية بالمونديال.

Goncalo Ramos is the youngest man to score a hat trick in a FIFA World Cup knock-out match after Pele 👶👏 pic.twitter.com/WxDQgDYtvM — ESPN FC (@ESPNFC) December 6, 2022

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كما وجاء هاتريك نجم منتخب البرتغال راموس، داخل مرمى سويسرا (الساعات)، في الدقائق ال17. وال51 وال67.

وحظي موهبة البرتغال الواعدة غونسالو راموس، “خليفة كريستيانو رونالدو”، الإشادة الواسعة من قبل الجميع. كما ووصفه العديد من النشطاء بالموهبة المرعبة.

من هو البرتغالي غونسالو راموس؟!

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غونسالو ماتياش راموس، لاعب كرة قدم برتغالي محترف، من مواليد ال20 من شهر يونيو/ حزيران عام 2001، بدأت مشواره الكروي مع فريق أولهانينسي. قبل أن يتنقل إلى نادي بنفيكا في 2020.

كما وشارك البرتغالي راموس 34 مباراة. في كافة المسابقات مع فريق بنفيكا، استطاع من خلالها تسجيل 11 هدفاً.

وحقق اللاعب غونسالو راموس، الرقم القياسي في أول ظهور له مع فريق بنفيكا. كبديل أمام ديسبورتيفو أفيس، حيث استطاع في تلك المباراة تسجيل هدفين، كما وهو الأول في تاريخ النادي منذ عام 1998.

يشار إلى أن منتخب البرتغال سيواجه أسود الأطلس المغرب، السبت، لحسم المتأهل منهما إلى المربع الذهبي (النصف النهائي) من منافسات كأس العالم 2022 قطر.