“أمير متطرف”.. صور قائد الانقلاب الفاشل بألمانيا في قبضة الشرطة

وطن– ألقت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، القبض على رجل يلقب بين أتباعه بـ”الأمير”، ونشرت صورا له مباشرة بعد عملية المداهمة التي طالته رفقة مواطنين ألمان آخرين، مؤكدة أنه الشخص المُخطط للمحاولة الفاشلة للإطاحة بالنظام.

وكشفت الشرطة الألمانية أن “الأمير” هو ألماني يُدعى “هاينريش الثالث عشر” (71 عاما).

وينتمي الأمير بحسب ما ذكرت الشرطة الألمانية إلى “البيت الملكي رويس” الذي حكم أجزاء من ألمانيا الشرقية.

#Germany: huge raids by 3000 police on the #farright #Reichsbürger conspiracy group, #neoNazi-ridden #KSK special forces, an ex-#AfD MP, & a former #Bundeswehr commander.

25 ppl arrested.

They planned a coup to install "Prince" Heinrich XIII Reuss of Greizhttps://t.co/EvNEF9JDGU https://t.co/L37A630fVO pic.twitter.com/fiAFw5lYrB

— Duroyan Fertl (@dfertl) December 7, 2022