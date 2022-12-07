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هذا مصير أمريكي تزوج 20 فتاة بينهم ابنته وعاشرهم جماعيا لسبب غريب

ادعى النبوة وتلقى دعما ماليا من أتباعه الذكور الذين تخلوا أيضا عن زوجاتهم وأطفالهم ليصبحن زوجات له

كتب فهمي الورغمي
أمريكي تزوج 20 فتاة watanserb.com
أمريكي تزوج 20 فتاة
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وطن- كشفت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية عن تفاصيل دعوى قضائية، مدعومة بالوثاىق، رفعت قبل أيام أمام محكمة فيدرالية أمريكية، جاء فيها أن زعيما لـ مجموعة تؤمن بتعدد الزوجات اتخذ ما لا يقل عن 20 زوجة بمن فيهم ابنته، معظمهن قاصرات، وعاقب أتباعه الذين لم يعتبرونه نبيا.

أمريكي يتزوج القاصرات ويدعي النبوة

وكشفت الصحيفة بحسب إفادة لمكتب التحقيق الفيدرالي (أف بي آي) رفعت أمام محكمة فيدرالية في ولاية واشنطن، جاء فيها أن صامويل بيتمان (46 عاما) كان عضوا في كنيسة محلية ثم تركها وأنشأ مجموعة فرعية تؤتمن بتعدد الزوجات.

Samuel Bateman
Samuel Bateman

وتشرح شهادة “أف بي آي” بشكل مفصل الأفعال الجنسية الصريحة التي قام بها بيتمان، الذي اعتقل في سبتمبر، لأداء “الواجبات الإلهية”.

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وتلقى “بيتمان”، بحسب ذات المصدر، دعما ماليا من أتباعه الذكور الذين تخلوا أيضا عن زوجاتهم وأطفالهم ليصبحن زوجات له.

هذا وأعلن بيتمان نفسه نبيا في عام 2019، بحسب أكدت صحيفة “ان بي سي” الأمريكية.

أمريكي تزوج 20 فتاة
أمريكي تزوج 20 فتاة

حيث أفادت الصحيفة بأن بيتمان كان متزوجا، في عام 2019، من امرأة واحدة، وعندما تركته بدأ في تعدد الزوجات.

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وحصلت السلطات على بعض المعلومات بواسطة شخصين، هما امرأة كان بيتمان يعتقد أنها تحاول مساعدة أعضاء مجموعته، وزوجها الذي كان يصور فيلما وثائقيا.

وأثناء التحقيقات، كما ورد في الإفادة، قال الرجل بأن بناته “ضحوا بفضيلتهن في سبيل الرب، وسيصلح الله أجسادهن ويعيد الغشاء إليهن.. لم يكن لدي ثقة أكبر في تنفيذ بإرادته. كل هذا بدافع الحب”.

ووجهت لبيتمان تهمة التورط في أفعال جنسية جماعية مع فتيات لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات، بالإضافة إلى الاتجار بالأطفال.

أمريكي تزوج 20 فتاة
أمريكي تزوج 20 فتاة

يُذكر أنه في ديسمبر 2020، توجه بيتمان إلى منزل الزوجين في كولورادو سيتي “في سيارة دفع رباعي كبيرة كانت مليئة بالنساء والفتيات”، وقدمهن على أنهن زوجاته. وكانت أصغر الفتيات من مواليد عام 2011.

إلى ذلك، فقد أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الكنيسة التي كان ينتمي إليها صامويل بيتمان، دعاه في مرات كثيرة، لاستدعاء “روح الله على هؤلاء الناس”، أتباعه.

كما أكد بيتمان أنه كان يؤمن بأنه ينفذ “إرادة الآب السماوي” من خلال أعمال تلك الأعمال الجنسية.

أمريكي يدعي النبوة ويدعو أتباعه إلى ممارسة الجنس

يؤمن بيتمان، وهو من ولاية أريزونا، أن إرادة الله تتمثل في أن يشجع أتباعه “من بينهم القصر، على الانخراط في أفعال جنسية”.

وفي السياق، تحدثت أحد الفتيات القُصر عن تجربتها مع بيتمان.

حيث قالت الفتاة القاصر إنه سألها إن كانت تصلي كي تتمكن من الزواج، وردت بأنها لا تفعل ذلك لأنها صغيرة جدا.

عندها أخبرها بيتمان أنه “شعر وكأنها زوجته”.

أخبرت الفتاة المحققين في القضية أن بيتمان عانقها وقبَّلها وشعرت بالامتعاض من ذلك.

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واليوم، تواجه ثلاث من زوجات بيتمان، بحسب ذات المصدر، هن نعومي بيستلاين، ودونا بارلو، وموريتا روز جونسون، اتهامات بالاختطاف وإعاقة عمل المحكمة.

ومن المقرر أن تمثل بيستلاين وبارلو أمام محكمة فيدرالية في فلاغستاف بأريزونا، الأربعاء، وينتظر تسليم جونسون من ولاية واشنطن.

وهؤلاء النساء متهمات بالفرار مع ثمانية من أطفال بيتمان، الذين تم وضعهم تحت وصاية ولاية أريزونا في وقت سابق من هذا العام.

المصدرصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، صحيفة "ان بي سي" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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