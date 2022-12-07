الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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مونديال قطر 2022

هذا ما قالهُ مشجع جزائري إلى صامويل إيتو تسبب في طرحه أرضاً (فيديو)

اليوتوبر الجزائري "ماموني" اتهم صامويل إيتو بدفع الرشوة في مباراة الجزائر والكاميرون

كتب فارس أبو شيحة
تقارير تكشف عن سبب شجار صامويل إيتو مع مشجع جزائري watanserb.com
تقارير تكشف عن سبب شجار صامويل إيتو مع مشجع جزائري
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وطن- كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن سبب شجار مشجع جزائري (يوتوبر)، مع رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، الذي انتهى بطرح المشجع أرضاً وكسر الكاميرا الخاصة به.

شجار مشجع جزائري مع صامويل إيتو

وقالت قناة (الشروق) الجزائرية، عن سبب حادثة شجار اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني، مع الكاميروني صامويل إيتو. بعد توجه الجزائري سؤالاً إلى الأخير بشأن مباراة الكاميرون والجزائر في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022، في شهر مارس/ آذار الماضي.

فيما كشفت تقارير أخرى، بأن المشجع الجزائري ماموني، قد اتهم رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، بدفع الرشوة إلى حكم مباراة منتخب بلاده. أمام الجزائر في المباراة الفاصلة في نهائيات التصفيات الأفريقية، المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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وتسبب اتهام اليوتوبر الجزائري غضب الكاميروني صامويل إيتو، الذي لم يتمالك نفسه. ليقوم بركل المشجع الجزائري أرضاً وكسر كاميرته الخاصة، بعد سماع ذلك.

اعتذار صامويل إيتو

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من جهته، اعتذر رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، عن حادثة اعتدائه على اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر). مؤكداً أنه سيواصل التصدي لاستفزازات بعض الجزائريين.

كما وطالب الكاميروني إيتو، الاتحاد الجزائري لكرة القدم والسلطات الجزائرية، من أجل وضع حد لهذا المناخ السائد. قبل أن تتأزم الأمور وتحدث أمور مأساوية.

ودعا صامويل إيتو، الجمهور الجزائري إلى تجاوز خيبة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر، على حساب الكاميرون (الأسود).

وكان محاربو الصحراء الجزائري قد فشل في حجز بطاقة العبور للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام الكاميرون في الوقت الإضافي القاتل. بهدفين مقابل هدف وحيد.

المصدروطن + الشروق + صفحة صامويل إيتو + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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