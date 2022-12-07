هذا ما قالهُ مشجع جزائري إلى صامويل إيتو تسبب في طرحه أرضاً (فيديو)

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وطن- كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن سبب شجار مشجع جزائري (يوتوبر)، مع رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، الذي انتهى بطرح المشجع أرضاً وكسر الكاميرا الخاصة به.

شجار مشجع جزائري مع صامويل إيتو

وقالت قناة (الشروق) الجزائرية، عن سبب حادثة شجار اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني، مع الكاميروني صامويل إيتو. بعد توجه الجزائري سؤالاً إلى الأخير بشأن مباراة الكاميرون والجزائر في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022، في شهر مارس/ آذار الماضي.

فيما كشفت تقارير أخرى، بأن المشجع الجزائري ماموني، قد اتهم رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، بدفع الرشوة إلى حكم مباراة منتخب بلاده. أمام الجزائر في المباراة الفاصلة في نهائيات التصفيات الأفريقية، المؤهلة لمونديال قطر 2022.

👊 Agresión de Samuel Eto'o a un aficionado a la salida del partido entre Brasil y Corea 📹 @LaOpinionLA 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yZTmdD16o3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 6, 2022

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وتسبب اتهام اليوتوبر الجزائري غضب الكاميروني صامويل إيتو، الذي لم يتمالك نفسه. ليقوم بركل المشجع الجزائري أرضاً وكسر كاميرته الخاصة، بعد سماع ذلك.

صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني يعتدي بالضرب على "يوتيوبر" من الجزائر عقب نهاية لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية 👀👀 pic.twitter.com/YLIV8SCYIz — Yallakora (@Yallakoranow) December 6, 2022

اعتذار صامويل إيتو

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من جهته، اعتذر رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، عن حادثة اعتدائه على اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر). مؤكداً أنه سيواصل التصدي لاستفزازات بعض الجزائريين.

تصريحات اليوتيبر الجزائري الذي ضربه ايتو صامويل pic.twitter.com/pnU1VtGp5E — El Paso (@Latex42457159) December 6, 2022

كما وطالب الكاميروني إيتو، الاتحاد الجزائري لكرة القدم والسلطات الجزائرية، من أجل وضع حد لهذا المناخ السائد. قبل أن تتأزم الأمور وتحدث أمور مأساوية.

ودعا صامويل إيتو، الجمهور الجزائري إلى تجاوز خيبة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر، على حساب الكاميرون (الأسود).

وكان محاربو الصحراء الجزائري قد فشل في حجز بطاقة العبور للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام الكاميرون في الوقت الإضافي القاتل. بهدفين مقابل هدف وحيد.