مصير زوجة عربية قطعت عضو زوجها الذكري “بموس حلاقة” لرفضه طلب لها

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وطن- أمرت جهات التحقيق الكلية في مصر بإحالة المتهمة بـ قطع العضو الذكري لزوجها بالمطرية للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة، بعد أن أسندت إليها تهمة إحداث العاهة المستديمة لزوجها عن طريق موس حلاقة إلى محكمة الجنايات في القاهرة.

غافلته أثناء نومه وقطعت عضوه الذكري بموس

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في أيلول سبتمبر الماضي، فقد أقدمت سيدة على بتر العضو الذكري لزوجها بالكامل أثناء نومه، مستخدمة في ذلك موس حلاقة، وذلك انتقاما منه لرفضه كتابة مسكن الزوجية باسمها.

وبحسب ما نقل موقع “القاهرة 24” المحلي حينها فقد تم نقل الزوج إلى المستشفى حتى يتلقى الإسعافات الأولية اللازمة.

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وتم إبلاغ قسم الشرطة المطرية، بوصول المجني عليه مصابا ببتر في العضو الذكري، فانتقل على الفور رجال مباحث المطرية لموقع البلاغ.

وأجريت التحريات حول الواقعة، حتى تمكنت من تحديد مرتكبها، وهي الزوجة.

وبتتبع خط هروبها والفحص والتقصي، تبين أنها اختبأت عند شقيقتها التي تقيم في منطقة الوراق بالجيزة، وبتقتين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليها.

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وبمواجهتها أقرت الزوجة التي تدعى “م” وتبلغ من العمر 36 سنة، بارتكاب الواقعة، وذكرت في اعترافاتها أنها بعدما حصلت على نصيبها في الميراث من أهلها وأعطته لزوجها كي يشتري شقة، اتفقت معه بأن يكتب الشقة باسمها، لكنه كان يؤجل ذلك “كان بيماطلني”.

وضعت له المنوم في الأكل

وأكملت السيدة المتهمة بقطع العضو الذكري لزوجها، أن المجني عليه رفض أن يرد على طلبها، واعتدى عليها بالضرب، فقررت تنفيذ الجريمة.

وأضافت أنها اشترت مخدرًا ووضعته له في الطعام، قائلة: “اشتريت منوم وحطيت له في الأكل وصحيته بدافع إننا هنمارس العلاقة.”

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، وبعرضها على جهات التحقيق قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية، لتحال مجدداً إلى محكمة الجنيات بالقاهرة.

عقوبة إحداث عاهة

يذكر أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه: “كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.”

“أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10.”