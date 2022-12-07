مصريون يخترقون أقوى جدار إسرائيلي على الحدود ويشتبكون مع الاحتلال

- Advertisement -

وطن- قالت وسائل إعلام عبرية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ألقت القبض على 10 مصريين، يشتبه في أنهم مهربو مخدرات بعد عبورهم الحدود مع مصر.

اعتقال 10 أشخاص ومصادرة المخدرات التي كانت بحوزتهم

وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة، إن فرقا أمنية تابعة لجيش الاحتلال كشفت عن محاولة مشتبهين تهريب المخدرات عبر الحدود المصرية إلى إسرائيل.

فيما أطلق حرس الحدود المصري النار على المهربين، وقامت قوة الجيش الإسرائيلي المنتشرة في المنطقة باعتقال عشرة من المشتبه بهم وصادرت المخدرات التي كانت بحوزتهم.

- Advertisement -

وقال الحساب الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنوده أحبطوا عمليات تهريب مخدرات بقيمة تقارب 6 ملايين شيكل في منطقة “باران” الإقليمية.

وأضاف أن مراقبة الجيش الإسرائيلي، حددت الليلة الماضية عددًا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب المخدرات إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة تقسيم باران الإقليمي.

לוחמי צה"ל סיכלו הברחת סמים בשווי כשישה מיליון ש"ח במרחב החטיבה המרחבית פארן. תצפיות צה"ל זיהו אמש מספר חשודים שניסו להבריח סמים לשטח ישראל במרחב החטיבה המרחבית פארן>> pic.twitter.com/gXWRN95JoR — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 7, 2022

- Advertisement -

فيما قامت قوات الاحتلال الأمنية من الجيش والشرطة، بوضع حواجز على الطرق في المنطقة وبدأوا عمليات البحث، للتأكد من عدم وجود مشتبه بهم آخرين تمكنوا من الفرار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات وضباط الشرطة، يقومون بمسح المنطقة بحثًا عن المزيد من المشتبه بهم المحتملين، وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم أيضًا ضبط الأدوية التي بحوزتهم.

طرود مهربة عبر الحدود

وأشار موقع “تايمز أوف إسرائيل“، إلى أن اعتقالات المهربين على الحدود المصرية غير شائعة إلى حد ما، حيث يقومون في كثير من الأحيان بإلقاء طرود من البضائع المهربة عبر الحدود والفرار ، متوقعين أن يلتقطها المهربون من الجانب الإسرائيلي.

وأشار الموقع الذي نشر صوراً لعدد من المهربين معصوبي الأعين في حفرة سياج، فيما وقف عدد من عناصر الجيش الإسرائيلي شاهرين أسلحتهم عليهم.

ووقعت عملية تهريب المخدرات غير العادية فجر اليوم، على الحدود الإسرائيلية المصرية، وألقت قوات الجيش الإسرائيلي القبض على عشرة من مهربي المخدرات على الأراضي الإسرائيلية، وتم تسليم المشتبه بهم لقوات الأمن للتحقيق معهم ، ومن المتوقع أن يتم إعادتهم بعد ذلك إلى مصر لأنهم جميعا يحملون الجنسية المصرية.

وصرح ناطق باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أن “مراقبة الجيش الإسرائيلي كشفت قبل وقت قصير محاولة مشتبه بهم لعبور وتهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية.

أساليب جديدة

ووصف موقع “روسيا اليوم” العملية بأنها اختراق لأقوى جدار إسرائيلي على الحدود بطريقة غريبة.

وتلا الاختراق اشتنباك مع جيش الاحتلال، وأشار الموقع نقلاً عن القناة العاشرة العبرية إلى أن المهربين بدأوا يعملون بأساليب جديدة، وذلك وفقا لمصدر أمني إسرائيلي تحدث للقناة، مشيرا إلى أن المرة القادمة قد ينجح إرهابيون في عبور الحدود.

معلومات استخبارية

ووفق مسؤول عسكري اسرائيلي فإن “التنظيمات الإرهابية”-حسب وصفه- التي تعمل في غزة وسيناء تعمل “بشكل وثيق للغاية” مع المنظمات الإجرامية، وكل عمليات تهريب وتسلل للمخدرات تُترجم إلى معلومات استخبارية يتم تحليلها من قبل “المنظمات الإرهابية”.

وكجزء مما يسمى مشروع الساعة الرملية تم بناء “سياج ذكي” على طول الحدود مع مصر بارتفاع حوالي 7 أمتار وطوله حوالي 240 كم ، وتم دمج السور الذي تم بناؤه باستثمار مليارات الشواكل مع أجهزة استشعار. ووسائل التحذير من أي اتصال ، الأمر الذي يؤدي إلى تنبيه القوات، وقد أبلغ الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة عن سلسلة من عمليات ضبط المخدرات ومحاولة التهريب من مصر إلى إسرائيل وتم إحباطها.