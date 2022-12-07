الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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مشجع يستضيف أرجنتينيا في منزله خلال المونديال لسبب إنساني وسجال بشأن جنسيته (فيديو)

الواقعة أثارت تفاعلا واسعا

كتب خالد السعدي
استضافة مشجع أرجنتيني watanserb.com
مشجع عماني يبادر باستضافة أرجنتيني في بيته خلال مونديال قطر
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وطن – في موقف إنساني بامتياز، بادر مشجع عربي في بطولة كأس العالم باستضافة مشجع أرجنتيني في منزله، بعدما كان يستعد لمغادرة قطر لعدم قدرته على تمديد إقامته.

وكان المشجع الأرجنتيني يُجري مقابلة تلفزيونية، وهو يحمل حقائبه، قبل أن يعرض عليه المواطن الإقامة معه في منزله.

وأكّد المواطن أن جميع المشجعين الأجانب في قطر مُرحب بهم، ويقيمون كأنهم في بلدهم.

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وشوهد المواطن، وهو يحمل حقيبة المشجع الأرجنتيني ويغادر منها، ثم تبعه الأخير وهو يحمل حقيبة أخرى.

سجال بشأن جنسية المواطن

وشكك البعض في المواطن قطري وليس عمانيا، إلا أن الفنان القطري راشد الكواري أكّد أنه عماني وليس قطريا.

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وزاد بعد ذلك السجال بشأن جنسية هذا المشجع بين قطري أو عماني.

ويخوض منتخب الأرجنتين مواجهة نارية أمام نظيره الهولندي في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، يوم الجمعة.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى هذا الدور بعد الفوز على استراليا بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل منتخب هولندا بعد الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل في منافسات دور الـ 16.

إذا تأهلت الأرجنتين إلى نصف النهائي، ستواجه الفائز من مباراة كرواتيا والبرازيل.

وحال نجاح الأرجنتين إلى المباراة النهائية، فمن المحتمل أن تجد نفسها في مواجهة فرنسا بطلة العالم أو إنجلترا أو البرتغال أو مفاجأة البطولة المنتخب المغربي.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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