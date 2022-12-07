مشجع يستضيف أرجنتينيا في منزله خلال المونديال لسبب إنساني وسجال بشأن جنسيته (فيديو)

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وطن – في موقف إنساني بامتياز، بادر مشجع عربي في بطولة كأس العالم باستضافة مشجع أرجنتيني في منزله، بعدما كان يستعد لمغادرة قطر لعدم قدرته على تمديد إقامته.

وكان المشجع الأرجنتيني يُجري مقابلة تلفزيونية، وهو يحمل حقائبه، قبل أن يعرض عليه المواطن الإقامة معه في منزله.

وأكّد المواطن أن جميع المشجعين الأجانب في قطر مُرحب بهم، ويقيمون كأنهم في بلدهم.

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وشوهد المواطن، وهو يحمل حقيبة المشجع الأرجنتيني ويغادر منها، ثم تبعه الأخير وهو يحمل حقيبة أخرى.

مشجع عماني يبادر باستضافة مشجع أرجنتيني في بيته كان يستعد لمغادرة قطر

#كأس_العالم_2022_قطر pic.twitter.com/wS0EhfCopv — أخبار عمان (@omaniyanews) December 6, 2022

سجال بشأن جنسية المواطن

وشكك البعض في المواطن قطري وليس عمانيا، إلا أن الفنان القطري راشد الكواري أكّد أنه عماني وليس قطريا.

صححوا المعلومه المشجع قطري ما عماني — ✪ мαнмσσ∂ (@ma_h262) December 6, 2022

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عماني مب قطري بس ماتفرق احنا كلنا واحد 🤍 — راشد الكواري 🇶🇦 (@Rashid_Alkuwari) December 7, 2022

وزاد بعد ذلك السجال بشأن جنسية هذا المشجع بين قطري أو عماني.

قطري ومتداول في اكثر من موقع 🤣 — موســـى | aljunaibi | (@moosa_aljunaibi) December 6, 2022

قبل ساعات كان مشجع قطري!! — ღفــرح (@farahal8lob) December 6, 2022

اعتقد المشجع قطري — 🇴🇲Abdul karim🇴🇲 (@Batigoooolll) December 6, 2022

و النعم فيه احمد النوفلي @ahmedpato89

هو و خويه صلاح السعدي @SalahAlsaadi7 من خيرة الشباب العمانيين المقيمين بالدوحة — خالد البلوشي (@alwaqas1) December 7, 2022

ويخوض منتخب الأرجنتين مواجهة نارية أمام نظيره الهولندي في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، يوم الجمعة.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى هذا الدور بعد الفوز على استراليا بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل منتخب هولندا بعد الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل في منافسات دور الـ 16.

إذا تأهلت الأرجنتين إلى نصف النهائي، ستواجه الفائز من مباراة كرواتيا والبرازيل.

وحال نجاح الأرجنتين إلى المباراة النهائية، فمن المحتمل أن تجد نفسها في مواجهة فرنسا بطلة العالم أو إنجلترا أو البرتغال أو مفاجأة البطولة المنتخب المغربي.