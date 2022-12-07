الخميس, ديسمبر 8, 2022
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تقارير

مجزرة جديدة في جنين.. 3 شهداء برصاص الاحتلال وكتيبة جنين تتصدى

قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق قبل أن تندلع مواجهات

كتب خالد السعدي
3 شهداء في جنين watanserb.com
الشهداء من اليمين طارق الدمج وصدقي زكارنة وعطا شلبي
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وطن – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ثلاثة شبان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان للوزارة، إن ثلاثة شبان استشهدوا برصاص الاحتلال، فجر اليوم، خلال العدوان الإسرائيلي على جنين.

وأضافت أن الشبان الثلاثة الذين استشهدوا برصاص الاحتلال فجر اليوم في جنين، هم طارق الدمج، صدقي زكارنة، وعطا شلبي.

لقطات من موقع الاستشهاد

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وبثت وسائل إعلام لقطات من مكان ارتقاء الشابين صدقي زكارنة وطارق الدمج في جنين، فجر اليوم.

وداهمت قوات الاحتلال، عدة مناطق في جنين، قبل أن تندلع مواجهات، وتحديدا في منطقة الدوار الرئيسي.

عملية تسلل إسرائيلية

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وتسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى المدينة ومخيمها، ونشرت القناصة على أسطح البنايات وسط المدينة، وأطلقت النار على المارة في الشوارع، كما دفعت بعشرات الدوريات العسكرية المصحوبة بجرافة إلى المدينة والمخيم.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على شابين كانا في مركبة مدنية قرب الدوار الرئيسي وقهوة الحناوي، وأعدمهما، قبل أن يستهدف قناص إسرائيلي شابا آخر ويصيبه إصابة خطيرة في منطقة الرأس.

إطلاق نار على سيارة إسعاف

وتعرضت إحدى سيارات الإسعاف لإطلاق نار من قبل الاحتلال خلال محاولتها انتشال أحد الشهداء، واعتقلت شابا تقول المصادر إنه يعمل ضابطا في جهاز أمني فلسطيني.

ونشر جيش الاحتلال عبر موقع تويتر، مقطع فيديو وصورا لاقتحام مناطق بالضفة الغربية ومدينة جنين، وقال إنه اعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم 3 ضالعين في عمليات، كما صادر أسلحة.

في الغضون، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن “قوات من النخبة والوحدات السرية المستعربين في الجيش الإسرائيلي، نفذت عملية في مخيم جنين، موضحة أن القوات اعتقلت ثلاثة مُطاردين وقتلت ثلاثة شبان خلال اشتباكات مسلحة.

إعدام ميداني

فيما أكد شهود عيان أن ما حدث هو إعدام ميداني لثلاثة شبان وسط مدينة جنين، علما بأن جيش الاحتلال أطلق النار أيضا على مركبة إسعاف فلسطينية خلال محاولتها الوصول إلى الشهيدين.

فيما رد مقاومون على جريمة الاحتلال، باستهداف الآليات العسكرية وجنود الاحتلال بوابل من الرصاص وقنابل محلية الصنع.

كتيبة جنين تتصدى

بدورها، قالت “كتيبة جنين” التابعة لسرايا القدس، إن مجاهديها تصدوا لقوات الاحتلال فور دخولها محيط مخيم جنين، وأمطروها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأضافت في بيان: “خاض مجاهدونا اشتباكات في أكثر من محور، المقبرة، ساحة المخيم، الشارع العسكري، ومحيط منطقة الهدف، وحققوا ضربات في صفوف جيش الاحتلال”.

في سياق متصل، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، الإضراب الشامل وتعليق الدراسة حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعت كافة المواطنين للمشاركة في تشييع جثامينهم.

وبعد ارتقاء شهداء جنين، يرتفع عدد الشهداء برصاص جيش الاحتلال، منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري إلى 8 في الضفة الغربية، بينهم مقاومان من مدينة جنين وثالث في رام الله.

المصدروطن - رصد تويتر + وكالات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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