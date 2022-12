لماذا يُسمى المنتخب المغربي بلقب “أسود الأطلس” ؟!

- Advertisement -

وطن- يطلق على المنتخب المغربي من قبل عشاقه وجماهيره في أرجاء المعمورة، لقب “أسود الأطلس”، لكن ربما البعض منا لا يعرف عن سبب التسمية بهذا اللقب، الذي يعود إلى جبال الأطلس.

وأطلق على المنتخب المغربي (أسود الأطلس) التاريخي، الذي يمتد من جنوب دولة المغرب وصولاً إلى شمال تونس، حيث كانت الأسود تعيش في تلك الجبال، على عكس الأسود الأخرى في القارة الأفريقية السمراء التي تفضل العيش في السهول والوديان.

ووفق تقرير نشره موقع العربي الجديد، فإن القصة تعود إلى العشرينيات من القرن الماضي، حيث أن أسود البراري تجوب في جبال الأطلس بدولة المغرب. لكن الفرنسيون انقضوا عليهم، أصبحت تلك الحكاية من الماضي.

وبين التقرير، بأن الأسود التي كانت تعيش في جبال الأطلس، كانت تتميز بالفروة الداكنة التي تمتد من خلف الكتفين وحتى البطن. كما ويتميز كذلك بقوة عضلاته وخفة تسلقهم في البراري.

وذكر التقرير، بأن أسود الأطلس، كان الرومان قديماً يستقدمونهم من شمال أفريقيا، وتجوعهم من أجل أن تصبح شرسة، ثم إطلاقها على المجرمين والمحكوم عليهم بالإعدام آنذاك.

كما أن القبائل كانت تقوم بصيد تلك الأسود التي تعيش في جبال الأطلس، وتقديمها إلى سلاطين المغرب. كنوع من البيعة والولاء لهم.

لكن مع الصيد المفرض لتلك الأسود في جبال الأطلس، وكذلك قطع الأشجار في الغابات من أجل إقامة المراعي. بالإضافة إلى سكن الناس في الجبال، انقرضت تلك الأسود.

Morocco is part of the 8 teams going to the quarter-finals!#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/E2ICnRhBz5

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 6, 2022