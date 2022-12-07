لماذا يُسمى المنتخب المغربي بلقب “أسود الأطلس” ؟!

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وطن- يطلق على المنتخب المغربي من قبل عشاقه وجماهيره في أرجاء المعمورة، لقب “أسود الأطلس”، لكن ربما البعض منا لا يعرف عن سبب التسمية بهذا اللقب، الذي يعود إلى جبال الأطلس.

وأطلق على المنتخب المغربي (أسود الأطلس) التاريخي، الذي يمتد من جنوب دولة المغرب وصولاً إلى شمال تونس، حيث كانت الأسود تعيش في تلك الجبال، على عكس الأسود الأخرى في القارة الأفريقية السمراء التي تفضل العيش في السهول والوديان.

سبب تسمية المنتخب المغربي ب “أسود الأطلس”

ووفق تقرير نشره موقع العربي الجديد، فإن القصة تعود إلى العشرينيات من القرن الماضي، حيث أن أسود البراري تجوب في جبال الأطلس بدولة المغرب. لكن الفرنسيون انقضوا عليهم، أصبحت تلك الحكاية من الماضي.

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وبين التقرير، بأن الأسود التي كانت تعيش في جبال الأطلس، كانت تتميز بالفروة الداكنة التي تمتد من خلف الكتفين وحتى البطن. كما ويتميز كذلك بقوة عضلاته وخفة تسلقهم في البراري.

المحكوم عليهم بالإعدام

وذكر التقرير، بأن أسود الأطلس، كان الرومان قديماً يستقدمونهم من شمال أفريقيا، وتجوعهم من أجل أن تصبح شرسة، ثم إطلاقها على المجرمين والمحكوم عليهم بالإعدام آنذاك.

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كما أن القبائل كانت تقوم بصيد تلك الأسود التي تعيش في جبال الأطلس، وتقديمها إلى سلاطين المغرب. كنوع من البيعة والولاء لهم.

انقراض أسود الأطلس

لكن مع الصيد المفرض لتلك الأسود في جبال الأطلس، وكذلك قطع الأشجار في الغابات من أجل إقامة المراعي. بالإضافة إلى سكن الناس في الجبال، انقرضت تلك الأسود.

وأوضح التقرير، بأن آخر أسد قتل في جبال الأطلس، كان في عام 1922، على يد الصيادين الفرنسيين التي استعمرت المغرب. لتُعلن الاستقلال بعدها في ال2 من مارس/ آذار عام 1956.

المنتخب المغربي إلى دور ال8 على حساب إسبانيا

ونجح المنتخب المغربي لأول مرة في تاريخه على مستوى العرب، في حجز بطاقة العبور إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بعد الفوز على نظيره إسبانيا بركلات الترجيح. بنتيجة 3-0، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

فرحة تأهل المنتخب الوطني لربع نهاية كأس العالم 🤩 Moroccan fans warmly welcome the National Team after their qualification to the quarter-finals 🥳#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/zwm3ZRgrUB — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 6, 2022

ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيُواجه البرتغال، السبت، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، على ملعب (استاد الثمامة)، لحسم المتأهل منهما إلى المربع الذهبي في البطولة العالمية.