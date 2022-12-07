لحظة انقلاب سيارة مواطن كويتي ووفاته على الفور بعد سباق مروع (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة انقلاب سيارة لاندكروز يقودها خلف عايض العبيوي على طريق الصبية، في الكويت، ما أسفر عن وفاته على الفور.

وبيّن الفيديو سباقا بين السائقين في شارع بعكس السير، قبل أن يصدم سائق الرانجلر بسائق اللاند كروزر، ويتسبب في اصطدامه بحاجز فاصل بين شارعين.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت ضبط سائق تسبب بوفاة آخر، بعد تسجيل حادث خلال سباق بينهما في أحد الشوارع.

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جاء ذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام محلية أن السلطات تبحث عن قائد سيارة الرانغلر الذي تسبب بوفاة قائد اللاندكروز.

فيديو / البحث عن قائدة سيارة «الرانقلر» الذي تسبب بوفاة قائد اللاندكروز خلف عايض العبيوي على طريق الصبية أمس.

• الانتهاء من دفان من العبيوي قبل قليل في مقبرة الجهراء. pic.twitter.com/hiq80k2118 — المجلس (@Almajlliss) December 6, 2022

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، إن قطاع الأمن العام يتمكن من ضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيامه بالاصطدام متعمدا بمركبة أخرى وتسبب في وفاة قائدها، وجاري إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

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وبثت صحيفة المجلس، مقطع فيديو بشأن تمكن وزارة الداخلية من إلقاء القبض على قائد الرانجلر بعد تسببه بوفاة خلف العبيوي على طريق الصبية بعدما تم ضبط الجاني في منطقة الشهداء من قبل رجال أمن مديرية حولي.

فيديو / وزارة الداخلية تلقي القبض على قائد «الرانقلر» بعد تسببه بوفاة خلف العبيوي على طريق الصبية أمس بعدما تم ضبط الجاني في منطقة الشهداء من قبل رجال أمن مديرية حولي. pic.twitter.com/z5GCRbHCXD — المجلس (@Almajlliss) December 6, 2022

حوادث المرور قاتلة في الكويت

وكانت إحصائية صدرت منتصف هذا العام، أفادت بأن الحوادث المرورية تسببت في وفاة 832 كويتيا ومقيماً خلال 30 شهراً، بمعدل وفاة 352 شخصاً خلال عام 2020، ووفاة 323 شخصاً خلال العام الماضي 2021، ووفاة 157 شخصاً منذ بدايه العام، بمعدل 26 حالة وفاة كل شهر.

ودائما ما تحث السلطات على ضرورة التزام قائدي المركبات بقوانين المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

كما حذرت في العديد من المناسبات، من عواقب وخيمة في حال استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والقيادة بسرعة فوق المعدل المسموح به، إلى جانب عدم الانتباه أثناء القيادة وعدم الالتزام بارتداء حزام الأمان.