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كيف أفشلت عرين الأسود أوسع عملية اقتحام إسرائيلية لمدينة نابلس؟

المجموعة توعدت الاحتلال بحرب طويلة

كتب خالد السعدي
عرين الاسود تفشل اقتحام نابلس watanserb.com
عرين الاسود تفشل اقتحام نابلس صباح اليوم
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وطن – أصدرت مجموعة عرين الأسود، بيانا بعدما تمكن أبطالها من إفشال أوسع عملية اقتحام نفذتها قوات الاحتلال للبلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال البيان الذي اطلعت عليه “وطن“: “من أراد العز فالعز هنا شامخ مابين حدٍّ وزناد.. أيها الأغبياء أنحذر مقاتلينا قبل ساعات ونغدر فجرا ؟؟ لا والله الذي رفع السماوات بلا عمد إنا كنا نعلم بأمر جلل وتجهزنا له جيدا وحذرنا منه وأعلنا النفير وحاصرناكم ولم تحاصرونا في كل زقاق وفي كل بيت”.

وأضافت العرين: “أيها المواطنون الأحرار يا أشرف الناس وأطهر ما خلق الله على هذه البسيطة بفضل الله ويقظة أبناء العرين ويقظة المقاومة أكتشف جند العرين القوات الخاصة منذ الساعة ٦٠٠٠ من فجر هذا اليوم و أفشلت مجموعة عرين الأسود وجند المقاومة من الفصائل الأخرى مخطتاتهم وانقض مقاتلو العرين والمقاومين البواسل على القوات الخاصة واليمام وقوات الإسناد من كل نحو وصوب ببنادقهم الطاهرة والعبوات المباركة محققين بهم بفضل الله بالغ الإصابات ولم يصب أي أسد من أسود العرين أو المقاومة بأي أذى”.

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وتابع البيان: “حربنا معكم طويلة فإنتظروا إنا منتظرون .. نقول لقائد وحدة اليمام الذي قال أن العرين ينتهي عندما ندخل البلدة القديمة ننفذ إعتقال هادئ هذا زمانٌ ولى ولن يعود وسيرى العرين وشعب العرين من سيحاصر من .. أيها المقاومين في نابلس وجنين والخليل ورام الله اليقظة التامة لا نوم بعد اليوم والنصر حليفنا بإذن الله”.

قوات الاحتلال تفشل في العملية

وفي وقت سابق من الأربعاء، فشلت قوات الاحتلال في اعتقال أحد مقاومي مجموعة “عرين الأسود” في البلدة القديمة في مدينة نابلس، بعد اقتحام واسع نفذته صباح اليوم.

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واقتحمت عشرات الاليات العسكرية مصحوبة بمجموعات القناصة، والوحدات الخاصة البلدة القديمة في مدينة نابلس، وحاصرت أحد المنازل، وقصفته بعدة قذائف، إلا أن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال أحد مقاومي مجموعة عرين الأسود.

ونجح مقاومون في التصدي لقوات الاحتلال في البلدة القديمة، وأمطروها بصليات من الرصاص ودارت اشتباكات مسلحة على اكثر من محور في البلدة القديمة.

الإعلام الإسرائيلي يعلق

وأقر الإعلام الإسرائيلي، بفشل قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال باعتقال مطلوب من مجموعة عرين الأسود.

وقالت صحيفة معاريف، إن القوات الخاصة من جيش الاحتلال دخلت صباح اليوم إلى البلدة القديمة بنابلس لتنفيذ عملية اعتقال لأحد المطلوبين الفلسطينيين في مجموعة عرين الأسود.

وأضافت أن قوات الجيش فشلت باعتقال المطلوب الفلسطيني من البلدة القديمة بنابلس، كما تعرضت القوات لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين فلسطينيين في البلدة.

اقتحام فاشل بلباس مدني

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت البلدة القديمة بلباس مدني ومركبات؛ قبل أن تبدأ بالتمركز في حوش عطعوط وحارة الياسمينة ومحاصرة إحدى المنازل.

وتركت قوات الاحتلال خلفها الملابس التي استخدمتها خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس، وفق موقع عكا للشؤون الإسرائيلية.

وأفاد جيش الاحتلال، بأن قواته تعرضت لإطلاق نار قرب بلدة النبي صالح برام الله دون وقوع إصابات.

في حين قالت مصادر محلية في مدينة نابلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من أحياء نابلس، حيث تمركزت في محيط حي الياسمينة بعد اقتحام قوات كبيرة ضمت عشرات الآليات العسكرية التي قامت بنشر القناصة في محيط الحي بعد أن اقتحمت الأحياء المحيطة به.

وأجرت طائرات استطلاع بدون طيار عملية تمشيط لمنطقة البلدة القديمة لتغطية اقتحام قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم نابلس من مناطق الطور وشارع عصيرة، باتجاه البلدة القديمة، وسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات داخل البلدة القديمة؛ لا سيما حي الياسمينة وحوش العطعوط والفاطمية والحي الغربي منها.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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