كريم بنزيما يشعل مواقع التواصل بصورته وابنته “ميليا” ويثير حزن معجبيه(شاهد)

وطن – أشعل لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة برفقة ابنته “ميليا” في منطقة جبلية حيث يقضي إجازة إجبارية عقب إصابته قبل انطلاق مونديال قطر.

ونشر اللاعب الفرنسي من أصل جزائري، كريم بنزيما، الصورة التي تجمعه بابنته، وعلق عليها بالقول: “أميرة حبي”.

ووفقا للصورة المنشورة، فقد ظهر كريم بنزيما مرتديا سترة بيضاء، في حين ظهرت “ميليا” خلفه متكئة بيديها على كتفيه.

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من قبل متابعي “بنزيما” عبر حساباته على مواقع التواصل، حيث أبدى اكثر من 131 ألف متابع على “تويتر”إعجابه بالصورة حتى كتابة هذه السطور، فيما تجاوز عدد المعجبين بها عبر “إنستغرام” أكثر من مليون وستمائة ألف .

وعبر المغردون على “تويتر” عن إعجابهم بالصورة التي جمعت كريم بنزيما بابنته الكبرى “ميليا”، مع تعبيرهم عن أمنياتهم له بالتوفيق، في حين أبدى البعض حزنه لعدم تمكنه من المشاركة في بطولة كأس العالم المقامة حاليا.

وفي هذا السياق، قال المغرد “سيرجيو بوردواس”:”الأبطال الحقيقيون يأخذون أبطال الغد على أكتافهم!”.

وقال مغرد آخر:” استمتع بقضاء وقت ممتع يا كريم ، فأنت تستحق أن تكون مع عائلتك وتستمتع بالحياة!”.

أما المغردة “ميليا” فعلقت على الصورة بالقول:”عظمة الله يحفظها لك، استمتع بالعائلة، إنها مقدسة، إنها عمود الحياة ملاحظة: دعك منتقديك … التجاهل خير ازدراء!”.

أما المغرد “سليمان إيرول” فعلق على الصورة بالقول:” بارك الله فيك وفي عائلتك ومنحك القوة بفضله أيها اللاعب الصالح”.

— Süleyman Erol (@erollsermet) December 6, 2022