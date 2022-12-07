كريم بنزيما يشعل مواقع التواصل بصورته وابنته “ميليا” ويثير حزن معجبيه(شاهد)

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وطن – أشعل لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة برفقة ابنته “ميليا” في منطقة جبلية حيث يقضي إجازة إجبارية عقب إصابته قبل انطلاق مونديال قطر.

ونشر اللاعب الفرنسي من أصل جزائري، كريم بنزيما، الصورة التي تجمعه بابنته، وعلق عليها بالقول: “أميرة حبي”.

ووفقا للصورة المنشورة، فقد ظهر كريم بنزيما مرتديا سترة بيضاء، في حين ظهرت “ميليا” خلفه متكئة بيديها على كتفيه.

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تفاعل واسع مع صورة كريم بنزيما وابنته

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من قبل متابعي “بنزيما” عبر حساباته على مواقع التواصل، حيث أبدى اكثر من 131 ألف متابع على “تويتر”إعجابه بالصورة حتى كتابة هذه السطور، فيما تجاوز عدد المعجبين بها عبر “إنستغرام” أكثر من مليون وستمائة ألف .

View this post on Instagram A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema)

مغردون يعبرون عن حبهم لنجم ريال مدريد كريم بنزيما

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وعبر المغردون على “تويتر” عن إعجابهم بالصورة التي جمعت كريم بنزيما بابنته الكبرى “ميليا”، مع تعبيرهم عن أمنياتهم له بالتوفيق، في حين أبدى البعض حزنه لعدم تمكنه من المشاركة في بطولة كأس العالم المقامة حاليا.

وفي هذا السياق، قال المغرد “سيرجيو بوردواس”:”الأبطال الحقيقيون يأخذون أبطال الغد على أكتافهم!”.

Les vrais champions prennent les héros de demain sur leurs épaules! — Sergìo (@SergioBorduas) December 6, 2022

وقال مغرد آخر:” استمتع بقضاء وقت ممتع يا كريم ، فأنت تستحق أن تكون مع عائلتك وتستمتع بالحياة!”.

Passe un bon moment Karim, tu mérites d'être avec ta famille et de profiter de la vie ! 🥳🥳🥳🥳 — Brown (@santts77) December 6, 2022

أما المغردة “ميليا” فعلقت على الصورة بالقول:”عظمة الله يحفظها لك، استمتع بالعائلة، إنها مقدسة، إنها عمود الحياة ملاحظة: دعك منتقديك … التجاهل خير ازدراء!”.

Magnifique qu’Allah azawajel te l’a préserve !Enjoy la famille c’est sacré c’est le pilier d’une vie 💪💕!Ps :laisse tes détracteurs en PLS …L’ignorance le meilleur des mépris ! — Melia (@melia_bichahan) December 6, 2022

أما المغرد “سليمان إيرول” فعلق على الصورة بالقول:” بارك الله فيك وفي عائلتك ومنحك القوة بفضله أيها اللاعب الصالح”.

God bless you and your family, may the force be with by the grace of God good player. — Süleyman Erol (@erollsermet) December 6, 2022

وخاطبه مغرد آخر قائلا:” أنا أفتقدك لأنك لست في كأس العالم”.

I am missing you as u are not in the world cup — fortune yusuf (@fortune2710) December 6, 2022

إصابة كريم بنزيما

وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قد تم استبعاده عن كأس العالم 2022 في قطر، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حينها، إن التصوير بالرنين المغناطيسي أكد إصابة عضلة الفخذ “الأمر الذي يتطلب فترة تعافي مدتها ثلاثة أسابيع”.

فوز كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية

يشار إلى أن كريم بنزيما كان قد فاز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تُمنح لأفضل لاعب كرة القدم في العالم، بعد أن ساهم في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.