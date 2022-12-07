الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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كريم بنزيما يشعل مواقع التواصل بصورته وابنته “ميليا” ويثير حزن معجبيه(شاهد)

كريم بنزيما تم استبعاده من المشاركة في كأس العالم قبل يوم من انطلاق البطولة في قطر

كتب سالم حنفي
كريم بنزيما وابنته watanserb.com
لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما
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وطن – أشعل لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة برفقة ابنته “ميليا” في منطقة جبلية حيث يقضي إجازة إجبارية عقب إصابته قبل انطلاق مونديال قطر.

ونشر اللاعب الفرنسي من أصل جزائري، كريم بنزيما، الصورة التي تجمعه بابنته، وعلق عليها بالقول: “أميرة حبي”.

ووفقا للصورة المنشورة، فقد ظهر كريم بنزيما مرتديا سترة بيضاء، في حين ظهرت “ميليا” خلفه متكئة بيديها على كتفيه.

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تفاعل واسع مع صورة كريم بنزيما وابنته

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من قبل متابعي “بنزيما” عبر حساباته على مواقع التواصل، حيث أبدى اكثر من 131 ألف متابع على “تويتر”إعجابه بالصورة حتى كتابة هذه السطور، فيما تجاوز عدد المعجبين بها عبر “إنستغرام” أكثر من مليون وستمائة ألف .

 

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مغردون يعبرون عن حبهم لنجم ريال مدريد كريم بنزيما

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وعبر المغردون على “تويتر” عن إعجابهم بالصورة التي جمعت كريم بنزيما بابنته الكبرى “ميليا”، مع تعبيرهم عن أمنياتهم له بالتوفيق، في حين أبدى البعض حزنه لعدم تمكنه من المشاركة في بطولة كأس العالم المقامة حاليا.

وفي هذا السياق، قال المغرد “سيرجيو بوردواس”:”الأبطال الحقيقيون يأخذون أبطال الغد على أكتافهم!”.

وقال مغرد آخر:” استمتع بقضاء وقت ممتع يا كريم ، فأنت تستحق أن تكون مع عائلتك وتستمتع بالحياة!”.

أما المغردة “ميليا” فعلقت على الصورة بالقول:”عظمة الله يحفظها لك، استمتع بالعائلة، إنها مقدسة، إنها عمود الحياة ملاحظة: دعك منتقديك … التجاهل خير ازدراء!”.

أما المغرد “سليمان إيرول” فعلق على الصورة بالقول:” بارك الله فيك وفي عائلتك ومنحك القوة بفضله أيها اللاعب الصالح”.

وخاطبه مغرد آخر قائلا:” أنا أفتقدك لأنك لست في كأس العالم”.

إصابة كريم بنزيما

وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قد تم استبعاده عن كأس العالم 2022 في قطر، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حينها، إن التصوير بالرنين المغناطيسي أكد إصابة عضلة الفخذ “الأمر الذي يتطلب فترة تعافي مدتها ثلاثة أسابيع”.

فوز كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية

يشار إلى أن كريم بنزيما كان قد فاز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تُمنح لأفضل لاعب كرة القدم في العالم، بعد أن ساهم في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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