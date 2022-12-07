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مونديال قطر 2022

قطة تُفاجئ فينيسيوس جونيور خلال مؤتمره الصحفي وتصرف غريب في إبعادها (شاهد)

الصحفيون استهجنوا ما فعله مسؤول المؤتمر في إبعاد القطة

كتب فارس أبو شيحة
قطة تفاجئ فينيسيوس جونيور وتصرف غريب للمسؤول في إبعادها watanserb.com
قطة تفاجئ فينيسيوس جونيور وتصرف غريب للمسؤول في إبعادها
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وطن- فاجئت قطة أليفة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور 22 عاماً، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، خلال مؤتمره الصحفي أمام الصحفيين، قبيل المواجهة المرتقبة أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو، يظهر فيه قفز قطة أليفة فوق طاولة نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور، أثناء مؤتمره الصحفي أمام الصحفيين. وهو ما أثار ضحك اللاعب كعادته من هذا الحدث.

قطة تفاجئ فينيسيوس جونيور

لكن المستغرب في مقطع الفيديو المتداول، هو تصرف المسؤول في إبعاد القطة عن طاولة المؤتمر، حيث قام بمسكها ورميها بطريقة نالت استهجان الصحفيين المتواجدين في القاعة. بالإضافة إلى تعبيرات اللاعب الذي ضحك من تصرف المسؤول عن المؤتمر بالتعامل مع القطة.

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كما ويعد البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور، أحد العناصر الأساسية المتواجدة في صفوف منتخب البرازيل ( السيليساو)، في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

مباراة البرازيل ضد كرواتيا

ويستعد منتخب البرازيل (السيليساو)، للمواجهة المرتقبة. أمام الوصيف كرواتيا، الجمعة، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، على ملعب (استاد المدينة التعليمية).

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كما وتأهل المنتخب البرازيلي الأكثر تتويجاً بهذه البطولة العالمية. برصيد 5 ألقاب، إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بعد فوزه على كوريا الجنوبية. بنتيحة 4-1، هي ثاني أعلى نتيجة في الأدوار الإقصائية ال16 بعد البرتغال، الذي حقق الفوز على سويسرا (الساعات) بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وكان منتخب البرازيل قد تلقى الخسارة التاريخية أمام الكاميرون، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. بهدف نظيف دون مقابل، جاء من توقيع اللاعب فينسينت أبو بكر لاعب نادي النصر السعودي.

ومن الجدير بالذكر، بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه دولة قطر. منذ ال20 من شهر نوفمبر الماضي، سيختتم في ال18 من شهر ديسمبر الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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