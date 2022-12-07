قطة تُفاجئ فينيسيوس جونيور خلال مؤتمره الصحفي وتصرف غريب في إبعادها (شاهد)

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وطن- فاجئت قطة أليفة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور 22 عاماً، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، خلال مؤتمره الصحفي أمام الصحفيين، قبيل المواجهة المرتقبة أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو، يظهر فيه قفز قطة أليفة فوق طاولة نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور، أثناء مؤتمره الصحفي أمام الصحفيين. وهو ما أثار ضحك اللاعب كعادته من هذا الحدث.

قطة تفاجئ فينيسيوس جونيور

لكن المستغرب في مقطع الفيديو المتداول، هو تصرف المسؤول في إبعاد القطة عن طاولة المؤتمر، حيث قام بمسكها ورميها بطريقة نالت استهجان الصحفيين المتواجدين في القاعة. بالإضافة إلى تعبيرات اللاعب الذي ضحك من تصرف المسؤول عن المؤتمر بالتعامل مع القطة.

في لقطة طريفة قطة "تقتحم" المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل وسط ضحكات اللاعب فينيسيوس جونيور#كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/lTAa4yVgy8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 7, 2022

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كما ويعد البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور، أحد العناصر الأساسية المتواجدة في صفوف منتخب البرازيل ( السيليساو)، في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

مباراة البرازيل ضد كرواتيا

ويستعد منتخب البرازيل (السيليساو)، للمواجهة المرتقبة. أمام الوصيف كرواتيا، الجمعة، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، على ملعب (استاد المدينة التعليمية).

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كما وتأهل المنتخب البرازيلي الأكثر تتويجاً بهذه البطولة العالمية. برصيد 5 ألقاب، إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بعد فوزه على كوريا الجنوبية. بنتيحة 4-1، هي ثاني أعلى نتيجة في الأدوار الإقصائية ال16 بعد البرتغال، الذي حقق الفوز على سويسرا (الساعات) بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

في مشهد طريف.. قطة تقتحم مؤتمرا صحفيا لمنتخب #البرازيل في الدوحة، وتقاطع حديث النجم البرازيلي #فينيسيوس_جونيور. المسؤول عن المؤتمر الصحفي تدخل لإبعاد القطة عن الطاولة بطريقة أثارت استغراب الحضور داخل القاعة.#الحرة #الحقيقة_أولا #كأس_العالم #قطر2022pic.twitter.com/rxkWVV8L2B — الحرة عراق (@AlhurraIraq) December 8, 2022

وكان منتخب البرازيل قد تلقى الخسارة التاريخية أمام الكاميرون، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. بهدف نظيف دون مقابل، جاء من توقيع اللاعب فينسينت أبو بكر لاعب نادي النصر السعودي.

ومن الجدير بالذكر، بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه دولة قطر. منذ ال20 من شهر نوفمبر الماضي، سيختتم في ال18 من شهر ديسمبر الجاري.