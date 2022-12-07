فيديو مؤثر لتفاعل أبناء أمير قطر مع تألق ياسين بونو في مباراة المغرب وإسبانيا

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وطن – انتشر مقطع فيديو يُوثق رد فعل أبناء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، بعد تصدي حارس منتخب المغرب ياسين بونو لإحدى ركلات الترجيح في المباراة التي جمعت أسود الأطلس أمام العملاق الإسباني في دور الـ16 ببطولة كأس العالم وانتهت لصالح ممثل العرب.

وأظهر الفيديو، احتفالية صاخبة لأبناء أمير قطر، ومع تصدي بونو لركلة الترجيح احتفلوا بشكل هستيري من قبل اثنين منهم، كانا يحملان علم المغرب، وشوهدا هما يحتضنان بعضهما بقوة تعبيرا عن فرحتهما بإنجاز أسود أطلس.

شوفوا فرحة ابناء الامير عندما تصدى الحارس بونو لركلة الجزاء pic.twitter.com/3spj6iVS5e — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) December 7, 2022

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وحقق منتخب المغرب انتصارا تاريخيا على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية ليتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها المغرب بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء.

وخلال ركلات الترجيح، شهدت المباراة تألق حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، الذي تمكن من التصدى ببراعة لركلتي جزاء.

تفاعل واسع

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أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، فقال ناشط: “شكرا للعائلة الحاكمة في قطر. خير سند و عون للمغرب في هذا المونديال”.

شكرا للعائلة الحاكمة في قطر. خير سند و عون للمغرب في هذا المونديال. — elmouddene abdelhadi🥑 (@elmouddene_ab) December 7, 2022

وكتب مغرد: “ألف تحيه لتميم المجد وفى وكفى بيض الله وجه أنجح بطوله إلى الآن .. أنا متابع لاستطلاع الراي الامريكي ٩٩٪اعجبوا بالتنظيم وبالامكانيات والتقنية المصاحبه للبطوله حتى كرت القدم عبر السينسر الالكتروني لأول مرة”.

الف تحيه لتميم المجد وفى وكفى بيض الله وجه

انجح بطوله الى الان

انا متابع لاستطلاع الراي الامريكي ٩٩٪اعجبوا بالتنظيم وبالامكانيات والتقنية المصاحبه للبطوله حتى كرت القدم عبر السينسر الالكتروني لاول مره ،،،قطر 🏆🥇 — سرمد🇾🇪بديل (@SRMd126) December 7, 2022

وغرد هاني: “في المونديالات السابقة كنا نلاحظ فرحة اي رئيس الدوله لمنتخب بلاده فقط والأمثله كثيرة لكن في مونديال قطر التاريخي نلاحظ سمو الشيخ تميم بن حمد يفرح للدول العربيه ويشارك العرب افراحهم بكل حب عفوي. هذا المشهد لن يتكرر لاحقا وسيبقى للتاريخ عنوان ودرس مجاني للجميع”.

في المونديالات السابقه كنا نلاحظ فرحة اي رئيس الدوله لمنتخب بلاده فقط والامثله كثييييره لكن في مونديال قطر التاريخي نلاحظ سمو الشيخ تميم بن حمد يفرح للدول العربيه ويشارك العرب افراحهم بكل حب عفوي هذا المشهد لن يتكرر لاحقا وسيبقى للتاريخ عنوان ودرس مجاني للجميع ❤️❤️ — هاني عبدالصمد (@hany4ever_) December 7, 2022

وتفاعل حسين: “الف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق وشكرا جزيلًا لقطر الخير هذا المونديال الرائع والتنظيم المميز سيكون أفضل مونديال بتاريخ البطوله”.

الف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق وشكرا جزيلًا لقطر الخير هذا المونديال الرائع والتنظيم المميز سيكون أفضل مونديال بتاريخ البطوله — Hussen Hussen (@HussenH25104408) December 7, 2022

رد فعل أمير قطر على انتصار المغرب

وكان الشيخ تميم بن حمد آل أمير دولة قطر، قد حضر مواجهة المنتخب المغربي التاريخية أمام نظيره الإسباني، من مقصورة استاد المدينة التعليمية.

ورصدت مقاطع فيديو، أمير قطر، وهو يحتفل بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لربع نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح.

وظهر أمير قطر، في منصة ملعب المدينة التعليمية الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم ويصفق بحرارة ويرفع علم المغرب فرحا بتأهل “أسود الأطلس”.

أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد فرحا بفوز المغرب على اسبانيا pic.twitter.com/nmbDroE8nw — Spot (@SpotQa) December 6, 2022

رد فعل الشيخة موزة على إنجاز المغرب

كما انتشرت مقاطع فيديو وصور للشيخة موزا والدة أمير قطر، توثق ردّ فعلها على فوز المنتخب المغربي، على نظيره الإسباني.

فرحة سمو الأمير الوالد وسمو الشيخه موزا بنت ناصر " الله يحفظهم " بفوز المغرب 🇲🇦 والتأهل لدور 8 #المغرب_اسبانيا #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/oj2PmVwriK — ‏خالد بن مبارك الكواري (@kalkawari75) December 6, 2022

ونشرت الشيخة موزا مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع “انستغرام” بالإضافة إلى مجموعة صور قائلة بتعليق: “‎ألف مبروك للمنتخب المغربي التأهل للربع النهائي”.

View this post on Instagram A post shared by Moza bint Nasser (@mozabintnasser)

إنجاز مغربي

وتأهل أسود الأطلس لربع النهائي حدث تاريخي هو الأول من نوعه للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، كما أن المغرب أصبح رابع منتخب إفريقي يصل لهذا الدور بعد السنغال والكاميرون وغانا.

وأصبح المغرب المنتخب العربي والإفريقي الوحيد المتبقي بمونديال 2022، بعد خروج السعودية وتونس وقطر وغانا والكاميرون من دور المجموعات، والسنغال من دور الستة عشر.

ويتواجه المنتخبان المغربي والبرتغالي في دور الثمانية، بعدما حقق كتيبة الدون كريستيانو رونالدو انتصارا ساحقا على منتخب سويسرا بستة أهداف لهدف.