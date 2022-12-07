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فيديو مؤثر لتفاعل أبناء أمير قطر مع تألق ياسين بونو في مباراة المغرب وإسبانيا

احتفاء كبير بإنجاز أسود أطلس في المونديال

كتب خالد السعدي
فوز المغرب على إسبانيا watanserb.com
فرحة أبناء تميم بن حمد عند فوز المغرب
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وطن – انتشر مقطع فيديو يُوثق رد فعل أبناء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، بعد تصدي حارس منتخب المغرب ياسين بونو لإحدى ركلات الترجيح في المباراة التي جمعت أسود الأطلس أمام العملاق الإسباني في دور الـ16 ببطولة كأس العالم وانتهت لصالح ممثل العرب.

وأظهر الفيديو، احتفالية صاخبة لأبناء أمير قطر، ومع تصدي بونو لركلة الترجيح احتفلوا بشكل هستيري من قبل اثنين منهم، كانا يحملان علم المغرب، وشوهدا هما يحتضنان بعضهما بقوة تعبيرا عن فرحتهما بإنجاز أسود أطلس.

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وحقق منتخب المغرب انتصارا تاريخيا على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية ليتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها المغرب بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء.

وخلال ركلات الترجيح، شهدت المباراة تألق حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، الذي تمكن من التصدى ببراعة لركلتي جزاء.

تفاعل واسع

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أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، فقال ناشط: “شكرا للعائلة الحاكمة في قطر. خير سند و عون للمغرب في هذا المونديال”.

وكتب مغرد: “ألف تحيه لتميم المجد وفى وكفى بيض الله وجه أنجح بطوله إلى الآن .. أنا متابع لاستطلاع الراي الامريكي ٩٩٪اعجبوا بالتنظيم وبالامكانيات والتقنية المصاحبه للبطوله حتى كرت القدم عبر السينسر الالكتروني لأول مرة”.

وغرد هاني: “في المونديالات السابقة كنا نلاحظ فرحة اي رئيس الدوله لمنتخب بلاده فقط والأمثله كثيرة لكن في مونديال قطر التاريخي نلاحظ سمو الشيخ تميم بن حمد يفرح للدول العربيه ويشارك العرب افراحهم بكل حب عفوي. هذا المشهد لن يتكرر لاحقا وسيبقى للتاريخ عنوان ودرس مجاني للجميع”.

وتفاعل حسين: “الف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق وشكرا جزيلًا لقطر الخير هذا المونديال الرائع والتنظيم المميز سيكون أفضل مونديال بتاريخ البطوله”.

رد فعل أمير قطر على انتصار المغرب

وكان الشيخ تميم بن حمد آل أمير دولة قطر، قد حضر مواجهة المنتخب المغربي التاريخية أمام نظيره الإسباني، من مقصورة استاد المدينة التعليمية.

ورصدت مقاطع فيديو، أمير قطر، وهو يحتفل بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لربع نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح.

وظهر أمير قطر، في منصة ملعب المدينة التعليمية الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم ويصفق بحرارة ويرفع علم المغرب فرحا بتأهل “أسود الأطلس”.

رد فعل الشيخة موزة على إنجاز المغرب

كما انتشرت مقاطع فيديو وصور للشيخة موزا والدة أمير قطر، توثق ردّ فعلها على فوز المنتخب المغربي، على نظيره الإسباني.

ونشرت الشيخة موزا مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع “انستغرام” بالإضافة إلى مجموعة صور قائلة بتعليق: “‎ألف مبروك للمنتخب المغربي التأهل للربع النهائي”.

 

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A post shared by Moza bint Nasser (@mozabintnasser)

إنجاز مغربي

وتأهل أسود الأطلس لربع النهائي حدث تاريخي هو الأول من نوعه للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، كما أن المغرب أصبح رابع منتخب إفريقي يصل لهذا الدور بعد السنغال والكاميرون وغانا.

وأصبح المغرب المنتخب العربي والإفريقي الوحيد المتبقي بمونديال 2022، بعد خروج السعودية وتونس وقطر وغانا والكاميرون من دور المجموعات، والسنغال من دور الستة عشر.

ويتواجه المنتخبان المغربي والبرتغالي في دور الثمانية، بعدما حقق كتيبة الدون كريستيانو رونالدو انتصارا ساحقا على منتخب سويسرا بستة أهداف لهدف.

المصدروطن - رصد تويتر + انستغرام
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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