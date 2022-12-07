الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022ضربة قوية في صفوف منتخب الأرجنتين قبيل مواجهة هولندا بالمونديال
مونديال قطر 2022

ضربة قوية في صفوف منتخب الأرجنتين قبيل مواجهة هولندا بالمونديال

لاوتارو مارتينيز يعاني من الإصابة على مستوى كاحل القدم

كتب فارس أبو شيحة
إصابة منتخب الأرجنتين لاوتارو مارتينيز watanserb.com
إصابة منتخب الأرجنتين لاوتارو مارتينيز
- Advertisement -

وطن- تلقى منتخب الأرجنتين ضربة قوية بفقدان أبرز نجومه، قبيل مواجهة نظيره هولندا، الجمعة، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.

وأكدت قناة  (TyC Sport) الأرجنتينية، بأن اللاعب لاوتارو مارتينيز. مهاجم راقصو التانغو، يعاني من الإصابة، كما أن مشاركته في المواجهة المرتقبة أمام هولندا غير مؤكدة.

إصابة نجم منتخب الأرجنتين لاوتارو مارتينيز

وأضافت القناة، نقلاً عن وكيل أعمال اللاعب أليخاندرو كاماتشو، ” لاوتارو مصاب، إنه يعاني من الألم الشديد في منطقة الكاحل”.

- Advertisement -

كما وأردف كاماتشو، ” لاوتارو يعمل بكل جد من أجل التخلص من الألم الذي يعاني منه، وبمجرد شفائه من ذلك سيذهب إلى الملعب، إنه لاعب هداف”.

- Advertisement -

واستكملت القناة الأرجنتينية، ، “لاوتارو لديه قوة ذهنية كبيرة للمضي والعودة لأداء أفضل ما لديه. كما أن زميله جوليان ألفاريزيقويان نفسيهما بالمنافسة، إنهما يعملان بشكل جيد لبعضها البعض”.

فيما لم يؤكد بعد، مشاركة نجم نادي يوفنتوس الإيطالي آنخيل دي ماريا، في المواجهة. أمام هولندا، في منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

مباراة الأرجنتين ضد هولندا

وسيلتقي منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، أمام نظيره هولندا (الطواحين)، الجمعة، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، على ملعب ( استاد لوسيل).

كما وستكون توقيت مباراة الأرجنتين ضد هولندا، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد استهل مشواره بخسارة تاريخية. أمام السعودية (الصقور الخضر)، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعاود إلى سكة الانتصارات من جديد بالفوز على المكسيك وبولندا في منافسات دور المجموعات الماضية، والتأهل بعدها إلى دور ال16.

المصدروطن + TyC Sport
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

تشكيلة الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

تفاعل جنوني للمُعلق خليل البلوشي على ركلات ترجيح المغرب وإسبانيا (شاهد)

مونديال قطر 2022

مباريات دور ال8 كأس العالم 2022 مجاناً على بين سبورت المفتوحة

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرازيل ضد كرواتيا في مونديال كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

لماذا يُسمى المنتخب المغربي بلقب “أسود الأطلس” ؟!

مونديال قطر 2022

هذا ما قالهُ مشجع جزائري إلى صامويل إيتو تسبب في طرحه أرضاً (فيديو)

مونديال قطر 2022

أول تعليق من المدرب لويس إنريكي بعد خروج إسبانيا من كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مبابي يكشف أسرار احتفال صديقه أشرف حكيمي المثير أمام إسبانيا (فيديو)

مونديال قطر 2022

مهرجان من الأهداف .. البرتغال تكتسح سويسرا بسداسية وتتأهل إلى دور ال8 (شاهد)

مونديال قطر 2022

سجل يا تاريخ .. المنتخب المغربي إلى دور ال8 بعد إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح (شاهد)

مونديال قطر 2022

توماس مولر يُصارح الجماهير بعد خروج ألمانيا من مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر اليوم يلا شوت

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لحظة اعتقال رئيس البيرو بيدرو كاستيلو عقب عزله من قبل البرلمان واقتياده للسجن(شاهد)

مصير زوجة عربية قطعت عضو زوجها الذكري “بموس حلاقة” لرفضه طلب لها

هذا مصير أمريكي تزوج 20 فتاة بينهم ابنته وعاشرهم جماعيا لسبب غريب

“بتصدق يا عمو “.. فيديو مُبكي لطفلة سورية يتصدر والحسنات يتضامن

ايفانا نول عارية في بث مباشر مع بيرس مورغان من قلب قطر

جورجينا رودريغيز تنافس ايفانا نول في التعري وتخالف القوانين القطرية

لا تتوقف عن الضحك حتى الإغماء.. فتاة سورية مصابة بمرض نادر (فيديو)

رجل أعمال إسرائيلي يقدم مكافأة مالية للاعبي المغرب.. لماذا؟

رونالدو يحسم أمر انضمامه للنصر السعودي ويصدم السعوديين

“إنه عجوز”.. شقيقة رونالدو تنفجر غضبا بسبب ما حدث مع أخيها الأسطورة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC