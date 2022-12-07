ضربة قوية في صفوف منتخب الأرجنتين قبيل مواجهة هولندا بالمونديال

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وطن- تلقى منتخب الأرجنتين ضربة قوية بفقدان أبرز نجومه، قبيل مواجهة نظيره هولندا، الجمعة، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.

وأكدت قناة (TyC Sport) الأرجنتينية، بأن اللاعب لاوتارو مارتينيز. مهاجم راقصو التانغو، يعاني من الإصابة، كما أن مشاركته في المواجهة المرتقبة أمام هولندا غير مؤكدة.

إصابة نجم منتخب الأرجنتين لاوتارو مارتينيز

وأضافت القناة، نقلاً عن وكيل أعمال اللاعب أليخاندرو كاماتشو، ” لاوتارو مصاب، إنه يعاني من الألم الشديد في منطقة الكاحل”.

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كما وأردف كاماتشو، ” لاوتارو يعمل بكل جد من أجل التخلص من الألم الذي يعاني منه، وبمجرد شفائه من ذلك سيذهب إلى الملعب، إنه لاعب هداف”.

radiolared | وكيل لاوتارو مارتينيز:" وصل لاوتارو إلى كأس العالم وهو يعاني من ألم شديد في الكاحل، في كل مباراة كان عليه اللعب بمسكنات الألم، لم يرغب في تسريب هذا الأمر لوسائل الإعلام، لكنه أخبرني اليوم أنه يشعر الآن بشعور مثالي ". pic.twitter.com/OVtuLqslzP — بلاد الفضة (@ARG4ARB) December 7, 2022

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واستكملت القناة الأرجنتينية، ، “لاوتارو لديه قوة ذهنية كبيرة للمضي والعودة لأداء أفضل ما لديه. كما أن زميله جوليان ألفاريزيقويان نفسيهما بالمنافسة، إنهما يعملان بشكل جيد لبعضها البعض”.

فيما لم يؤكد بعد، مشاركة نجم نادي يوفنتوس الإيطالي آنخيل دي ماريا، في المواجهة. أمام هولندا، في منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

مباراة الأرجنتين ضد هولندا

وسيلتقي منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، أمام نظيره هولندا (الطواحين)، الجمعة، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، على ملعب ( استاد لوسيل).

#SelecciónMayor Nueva jornada de trabajos para los dirigidos por @lioscaloni. ¡Vamos todos juntos! 💪🇦🇷 pic.twitter.com/KUPakDyE7D — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 7, 2022

كما وستكون توقيت مباراة الأرجنتين ضد هولندا، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد استهل مشواره بخسارة تاريخية. أمام السعودية (الصقور الخضر)، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعاود إلى سكة الانتصارات من جديد بالفوز على المكسيك وبولندا في منافسات دور المجموعات الماضية، والتأهل بعدها إلى دور ال16.