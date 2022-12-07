صورة شديدة القسوة.. جثث عارية لـ13 شخصا من الروهينغا ماتوا تحت التعذيب

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وطن – انتشرت صورة شديدة القسوة، تُظهر 13 جثة من أقلية الروهينغا المسلمة، وهم عرايا، قتلوا بعد اعتقالهم من قبل الشرطة في يانغون عاصمة ميانمار (بورما).

وأظهرت الصور، جثث عناصر الروهينغا، وعليها آثار تعذيب ما يُؤكد مقتلهم على يد الشرطة، إذ كان قد تم اعتقالهم قبل ثلاثة أيام تقريبا.

13 #روهينغا اعتقلهم مركز شرطة في #يانغون عاصمة #ميانمار في 3 ديسمبر 2022 ثم وجدت جثثهم مرمية في الشارع بجوار المركز بعد يوم وعليها آثار التعذيب الواضحة.

رحماك يا رب بضعفاء عبادك لا حول لهم ولا قوة. #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/DTYB4I0GO1 — د. طاهر محمد الأركاني (@akyab72) December 5, 2022

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غضب شديد

أثارت هذه الصورة، موجة حزن وغضب على موقع تويتر، تجاه ما يتعرض له الروهينغا من اعتداءات وحشية على يد سلطات ميانمار.

فقال عبد العزيز: “حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم عليك بمَن ظلمهم”.

حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم عليك بمَن ظلمهم. — عبدالعزيز بن عبدالله الفالح 🇸🇦 (@ALfalehaaa) December 6, 2022

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وكتبت نور: “اللهم ارنا في الظالمين عجائب قدرتك وانصر عبادك المسلمين لاناصر لهم الا انت ي جبار السموات والارض قولك الحق وانت على كل شي قدير”.

اللهم ارنا في الظالمين عجائب قدرتك وانصر عبادك المسلمين لاناصر لهم الا انت ي جبار السموات والارض قولك الحق وانت على كل شي قدير — noor.d (@NoorOo81106146) December 6, 2022

وغرد عبد الله: “حسبنا الله و نعم الوكيل و لاحول و لاقوة إلا بالله العلي العظيم أللهم أرنا في هؤلاء الظالمين عجائب قدرتك .. غفر الله لهم و رحمهم الله تعالي واسكنهم الفردوس الاعلي . عظم الله أجر اهلهم و احبابهم و أحسن عزائهم ورحم موتاهم رحمة واسعه واسكنهم الفردوس الاعلي”.

حسبنا الله و نعم الوكيل و لاحول و لاقوة إلا بالله العلي العظيم أللهم أرنا في هؤلاء الظالمين عجائب قدرتك

غفر الله لهم و رحمهم الله تعالي واسكنهم الفردوس الاعلي . عظم الله أجر اهلهم و احبابهم و أحسن عزائهم ورحم موتاهم رحمة واسعه واسكنهم الفردوس الاعلي — Abdullah Al-Asmarawi عبدالله الأسمراوي (@b_almnsy) December 6, 2022

وتفاعل محمد: “يارب يا منتقم يا جبار ان هؤلاء القوم غرهم حلمك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وانتقامك”.

يارب يا منتقم يا جبار ان هؤلاء القوم غرهم حلمك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وانتقامك 🤲 — محمد محمود (@Mohamedkanzy25) December 6, 2022

وقال عبد الصمد: “حسبنا الله ونعم الوكيل .. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. اللهم انصر المستضعفين في بورما”.

حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انصر المستضعفين في بورما — عبدالصمد عبدالمحمود (@alakyaby) December 6, 2022

وكتبت نجوى: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

حسبنا الله ونعم الوكيل.. — نجوى (@NajwaaAli) December 6, 2022

وتصنف بورما ذات الغالبية البوذية مسلمي الروهينغا في ولاية راخين غرب البلاد باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، وهم يعانون منذ مدة طويلة من التمييز والحرمان من الجنسية والسفر والرعاية الصحية والتعليم.

اعتقال العشرات من الروهينغا

يُشار إلى المجلس العسكري في بورما، كان قد أعلن الأحد الماضي، عن اعتقال 70 شخصا من أقلية الروهينغا المسلمة بعد اصطدام شاحنة كانوا يختبئون داخلها بقناة جانبية.

ولا يُعرف تحديداً ما إذا جثث الأشخاص الذين ظهروا في الصور، من بين هؤلاء المعتقلين أم غيرهم.

وأفاد بيان صادر عن المجلس العسكري أن الاعتقالات حصلت قبل أسبوع من إصدار البيان، وقال إن المعتقلين ومعظمهم من الرجال كانوا يختبئون في الشاحنة المحمّلة بالزنجبيل عند اصطدامها بالقناة.

وتصل عقوبة أبناء أقلية الروهينغا الذين يدانون بانتهاك قوانين الهجرة في بورما إلى السجن لعامين.

حملة عسكرية تُجبر آلاف الروهينغا على الفرار

وكانت حملة عسكرية في بورما عام 2017، قد أجبرت نحو 750 ألفا من الروهينغا على الفرار من ولاية راخين إلى بنغلاديش، وسط شهادات عن تعرضهم لجرائم قتل وحرق متعمد واغتصاب.

وتواجه سلطات بورما، اتهامات في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بارتكاب إبادة جماعية.