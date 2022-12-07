شاشات تعرض علم المثلية وصلبان تعتلي رؤوس المحتفلين في ميدل بيست! (شاهد)

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وطن – في تقرير له عن مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى، قال موقع” Urgente24” الإسباني، إن الحكومة السعودية جذبت حوالي 200 فنان قدموا عروضهم على 7 مراحل في ميدل بيست، خلال 3 أيام، على مساحة 5،533،985 متراً مربعاً من صحراء الرياض.

وقال الموقع الإسباني إنه “ببطء، مثل قطرات الماء على الحجر؛ يقوم نظام ابن سلمان بإعادة تشكيل مجتمع السعودية بشكل تدريجي، تاركاً وراءه تعاليم الإسلام وهويته.”

وأشار الموقع إلى أن النساء يرقصن كتافاً إلى كتف مع الرجال، ويستمتعن بحرية الاستغناء عن الحجاب؛ في مهرجان ميدل بيست، ولم يكن ذلك ليحدث لولا قيام ابن سلمان بتخفيف القوانين الإسلامية تدريجياً في السعودية.

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واحتفى الموقع بما يحصل من تغيير في مجتمع المملكة، واصفاً إحدى المشاهد:”مجموعة من الفتيات يقتربن من مدخل مهرجان ميدل بيست؛ ثم يخلعن الحجاب والعباءة، ويختلطن ويرقصن بين الحشود، ومحاطات بالرجال؛ الرجال الذين عادة ما كانوا يتجمعون في المساجد”.

شاشات تعرض علم المثلية في ميدل بيست

وكشف الموقع أنه خلال حفلات ميدل بيست؛ مرت إشارات دون أن يلاحظها أحد، في فقرة غناء برونو مارس؛ أظهرت إحدى الشاشات العملاقة ألوان علم المثلية الجنسية، مع تراقص حشود الشباب تحتها.

🔴هام

موقع Urgente24 الأسباني يشير بأنه خلال حفلات #ميدل_بيست؛ مرت إشارات دون أن يلاحظها أحد، في فقرة غناء Brunos Mars؛ أظهرت إحدى الشاشات العملاقة ألوان علم المثـ -ـلية الجنسية، مع تراقص حشود الشباب تحتها. pic.twitter.com/7VJ2cTfApR — مفتاح (@keymiftah79) December 6, 2022

صلبان تعتلي رؤوس المحتفلين في ميدل بيست

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كما تداول الناشطون مقطع فيديو يرصد اعتماد القائمين على تنظيم الحفل برسم شعار يشبه “الصليب” في السماء، ما أثار اندهاش الحاضرين.

في #ميدل_بيست لم يتركوا حجة إلا وأقاموها على أنفسهم.. الصليب -شعار الكفر- مرفوع في حفلاتهم pic.twitter.com/HUS1jUYDGl — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) December 6, 2022

“ابن سلمان” يشرف بنفسه على تخفيف قواعد الإسلام

من جانبه، قال موقع RTL الفرنسي إن هناك تصاعدا كبيرا لمشاهد الحفلات الموسيقية في السعودية، حيث تمتلئ مهرجانات الرقص في الرياض بالشباب والشابات، و ميدل بيست أحدث التحويلات التي يدفع بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأكد على ان محمد بن سلمان يشرف بنفسه على تخفيف قواعد الإسلام، إذ سمح بدور السينما، والحفلات الموسيقية المختلطة بين الجنسين، بالإضافة إلى حملات القمع المتصاعدة ضد المعارضة السياسية.

أما صحيفة “El Mundo” الإسبانية فقالت أن مهرجان ميدل بيست قدم فرصة للفتيات في السعودية؛ بالرقص وسط الصحراء بدون حجاب، والشخص الوحيد الذي حقق هذا الأمر؛ هو محمد بن سلمان.

الحكومة السعودية تقود ثورة لتحرر المجتمع السعودي

وأضافت أن الحكومة السعودية استخدمت كافة طاقتها هذا العام؛ من أجل ثورة جديدة للتحرر داخل مجتمع السعودية، بدءً من حفل ميدل بيست في الرياض، ثم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة.

وكشفت انه في اليوم الأخير لمهرجان ميدل بيست؛ كانت هناك ألف طائرة درون في السماء تجذب الرجال والنساء للرقص، والمغني برونو مارس قدم إشارات بصرية تدعم المثلية الجنسية؛ من خلال ألوان شوهدت على شاشات المسرح الرئيسي.