الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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ساقطات بملابس خليعة يصلن بشكل منظم إلى مهرجان ميدل بيست (فيديو)

الانحلال في المملكة يثير غضبا مكتوما

كتب خالد السعدي
مهرجان ميدل بيست watanserb.com
فتيات بملابس خليعة في مهرجان ميدل بيست
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وطن – تداول نشطاء مقطع فيديو يُظهر نقل فتيات بملابس خليعة، وصلن إلى إحدى فعاليات مهرجان ميدل بيست، في العاصمة السعودية الرياض، من قبل هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ.

ووثق الفيديو، لحظة وصول عدد كبير من الفتيات بشكل مُنظم عبر حافلة ثم نزلن منها، وهن يرتدين ملابس وُصفت بأنها “خليعة”، ويُرجح أنهن من الساقطات التي استقطبهن تركي آل الشيخ لهذه الفعاليات.

غضب واسع

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مقطع الفيديو أثار غضب واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، في ظل الهزة الكبيرة التي شهدتها مواقع التواصل في المملكة.

فقال محمود مستشهدا: “قال لقمان لإبنه يا بني أكثر من الإستغفار، فإن لله نفحات لا ينالها إلا المستغفر”.

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ودعا مغرد: “اللهم احفظ السعوديه واهلها من شرور انفسهم وعافهم من شر الفتن والمعاصى اللهم آمين”.

وغرد بسام: “هذه الفرق الي تساند المطربين في الاستعراض على المسرح”.

وتفاعل “ياسين”: “أكيد هذا الأمر مدبر و منظم من طرف خائن الحرمين الشريفين”.

وقال مغرد: “حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل على ال سلول المفسدين في بلاد الحرمين”.

انفتاح سعودي بنكهة الانحلال

يُضاف هذا المشهد إلى سلسلة من المشاهد التي غزت السعودية عبر ما تسميه المملكة انفتاحا منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامج دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

ومنذ انطلاق فعاليات ميدل بيست، تصدرت المشهد وقائع التحرش والشذوذ الجنسي ما فجر موجة غضب عارمة داخل المملكة حتى وإن كانت بشكل مكتوم.

وفي الأيام القليلة الماضية، انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي تُظهر أفعالاً جنسية وشذوذاً على الملأ لعدد من الشباب، في المهرجان.

ومن بين المقاطع التي حققت رواجا كبيرا، انتشر مقطع فيديو يُظهر شخصين يضعان شخصاً ثالثاً في منتصفهما، ويتحسسانه في حركات جنسية فاضحة.

فيما يضع أحد الشخصين يدَه على فمه، في محاكاة للفريق الألمانيا في دعمه للمثلية، وهي الحركة التي أغضبت الكثيرين من المنتخب الألماني في مونديال قطر.

مثل هذه الممارسات جعلت مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى، بمثابة انعكاس لمدى الانحلال الأخلاقي الذي بات يضرب مفاصل المجتمع السعودي، ويهدد بتفكيكه منذ تسلّم ولي العهد لمسؤولياته.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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