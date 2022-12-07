ساقطات بملابس خليعة يصلن بشكل منظم إلى مهرجان ميدل بيست (فيديو)

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وطن – تداول نشطاء مقطع فيديو يُظهر نقل فتيات بملابس خليعة، وصلن إلى إحدى فعاليات مهرجان ميدل بيست، في العاصمة السعودية الرياض، من قبل هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ.

ووثق الفيديو، لحظة وصول عدد كبير من الفتيات بشكل مُنظم عبر حافلة ثم نزلن منها، وهن يرتدين ملابس وُصفت بأنها “خليعة”، ويُرجح أنهن من الساقطات التي استقطبهن تركي آل الشيخ لهذه الفعاليات.

هذه الفتيات، أوصلتهن باصات خاصة تابعة لهيئة الترفيه إلى حفل #مدل_بيست .. وهذا دليل على أن التحرش وتجاوز الخطوط الحمراء يتم بتخطيط ودعم رسمي مُباشر. pic.twitter.com/wRNkZM16Tw — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 7, 2022

غضب واسع

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مقطع الفيديو أثار غضب واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، في ظل الهزة الكبيرة التي شهدتها مواقع التواصل في المملكة.

فقال محمود مستشهدا: “قال لقمان لإبنه يا بني أكثر من الإستغفار، فإن لله نفحات لا ينالها إلا المستغفر”.

قال لقمان لإبنه:

"يا بني أكثر من الإستغفار، فإن لله نفحات لا ينالها إلا المستغفر" — mahmoud khalifa (@mahmoud39419902) December 7, 2022

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ودعا مغرد: “اللهم احفظ السعوديه واهلها من شرور انفسهم وعافهم من شر الفتن والمعاصى اللهم آمين”.

اللهم احفظ السعوديه واهلها من شرور انفسهم وعافهم من شر الفتن والمعاصى

اللهم آمين — بركه من الله (@mohamedsamier1) December 7, 2022

وغرد بسام: “هذه الفرق الي تساند المطربين في الاستعراض على المسرح”.

هذه الفرق الي تساند المطربين في الاستعراض على المسرح — Bassam (@Bassam02328404) December 7, 2022

وتفاعل “ياسين”: “أكيد هذا الأمر مدبر و منظم من طرف خائن الحرمين الشريفين”.

اكيد هذا الامر مدبر و منظم من طرف خائن الحرمين الشريفين — Yacine guergah (@Yacine_Sono) December 7, 2022

وقال مغرد: “حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل على ال سلول المفسدين في بلاد الحرمين”.

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل على ال سلول المفسدين في بلاد الحرمين — qaher azolm قاهر الظلم (@AzolmQaher) December 7, 2022

انفتاح سعودي بنكهة الانحلال

يُضاف هذا المشهد إلى سلسلة من المشاهد التي غزت السعودية عبر ما تسميه المملكة انفتاحا منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامج دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

ومنذ انطلاق فعاليات ميدل بيست، تصدرت المشهد وقائع التحرش والشذوذ الجنسي ما فجر موجة غضب عارمة داخل المملكة حتى وإن كانت بشكل مكتوم.

وفي الأيام القليلة الماضية، انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي تُظهر أفعالاً جنسية وشذوذاً على الملأ لعدد من الشباب، في المهرجان.

ومن بين المقاطع التي حققت رواجا كبيرا، انتشر مقطع فيديو يُظهر شخصين يضعان شخصاً ثالثاً في منتصفهما، ويتحسسانه في حركات جنسية فاضحة.

فيما يضع أحد الشخصين يدَه على فمه، في محاكاة للفريق الألمانيا في دعمه للمثلية، وهي الحركة التي أغضبت الكثيرين من المنتخب الألماني في مونديال قطر.

مثل هذه الممارسات جعلت مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى، بمثابة انعكاس لمدى الانحلال الأخلاقي الذي بات يضرب مفاصل المجتمع السعودي، ويهدد بتفكيكه منذ تسلّم ولي العهد لمسؤولياته.