زوجة حارس مرمى البرتغال تناشد “رونالدو” بممارسة العادة السرية قبل المباراة..لماذا؟!

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وطن – قالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن زوجة حارس مرمى البرتغال روي باتريسيو قدمت بعض النصائح غير التقليدية للمنتخب والتي ينبغي أن تساعدهم جميعًا في الفوز في المباريات القادمة.

ووفقا للصحيفة، فإن عالمة الجنس فيرا ريبيرو زوجة “باتريسيو” شجعت كريستيانو رونالدو ورفاقه على ممارسة العادة السرية قبل المباريات.

ليس التصريح الأول لها

وقالت الصحيفة إن السينوريتا المهووسة بالجنس، والتي حصلت على درجة علمية في علم النفس ودرجة الماجستير في علم الجنس، اشتهرت بعناوين الصحف عام 2018 بعد أن أمرت فريق البرتغال بالقيام بالأمر نفسه قبل المباريات في كأس العالم.

عدم ممارسة العادة السرية قبل المباراة سيؤثر على الأداء

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وتصر فيرا ريبيرو على أن “مد يد العون لنفسك هو أحد أكثر مسكنات التوتر فعالية، وأن عدم القيام بذلك قبل دخول الملعب مباشرة يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الأداء”.

وقالت في وقت سابق على التلفزيون البرتغالي “لا ينبغي على لاعب كرة القدم الامتناع عن ممارسة الجنس قبل المباريات، لكننا نعلم أيضا أنه من حيث الروتين ليس على اتصال بالعائلات أيضا. لا يمكننا ربط الأداء الرياضي بحدوث الجنس”.

لا شيء إيجابي يمكن أن يحدث مع الامتناع عن ممارسة الجنس

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كما زعمت في كتابها لعام 2018(الإغواء اليدوي) Manuel of Seduction أن الاعتقاد السائد بأن العزوبية قبل المباراة أمر جيد هو عبء وهراء ، مصرة على أنه “لا شيء إيجابي يمكن أن يأتي من الامتناع عن ممارسة الجنس.”

ووفقا لـ”ديلي ستار” فإنه من المعروف أن الشابة فيرا ريبيرو البالغة من العمر 34 عامًا ، والتي درست أيضًا التربية الجنسية في المدارس في جميع أنحاء وطنها ، تشجع بنشاط سكان موطنها البرتغال على أن يصبحوا أكثر انفتاحًا جنسيًا، حتى أنها شاركت بعضًا من أهم نصائحها في إصدار 2021 من المجلة البرتغالية VIP.

فيرا ريبيرو تقدم نصائح لزيادة المتعة أثناء ممارسة الجنس

وتشمل هذه استخدام (حلويات هولس للسعال) Halls cough sweets أثناء ممارسة الجنس عن طريق الفم، وتجربة فرشاة الأسنان الكهربائية واستخدام بالونات الماء بطريقة جامحة.

كما شملت اقتراحاتها مشاهدة فيلم ورسم جسد الشريك وتناول أشياء من المناطق الحساسة لبعضهم البعض.

وعلقت الصحيفة على نصيحة فيرا ريبيرو بالقول: “يبقى أن نرى ما إذا كان الفريق البرتغالي سيستفيد بالفعل من نصيحة فيرا. لكن هناك شيء واحد مؤكد – روي باتريسيو صبي محظوظ”.