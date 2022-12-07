الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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رصدته عدسات الكاميرا..ما سبب إحمرار العين الذي يعاني منه الملك تشارلز؟

احمرار العين هو حالة شائعة تحدث عندما تتوسع الأوعية الدموية على السطح الأبيض للعين وتتحول العين إلى اللون الأحمر

كتب ايمان الباجي
رصدته عدسات الكاميرا..ما سبب إحمرار العين الذي يعاني منه الملك تشارلز؟ watanserb.com
الملك تشارلز
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وطناستعداداً لتتويجه في حفل أسطوري في مايو المقبل، يواصل الملك تشارلز الثالث مهامه الملكية حيث قام مؤخرا بجولة وسط بلدة لوتون في بريطانيا.

وخلال هذا الحدث الأخير، كان الملك يلتقي بأفراد من الجمهور خارج مقر البلدية في لوتون. ولكن عدسات الكاميرات رصدت وجود شئ غريب في عينيه، حيث أظهرت الصور أنه يعاني من مرض في العين.

ما هو احمرار العين؟

في هذا السياق، تحدثت صحيفة إكسبرس البريطانية، عن احمرار العين والذي يُشار إليه أيضًا باسم العيون المحتقنة بالدم.

الملك تشارلز
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إن احمرار العين هو حالة شائعة تحدث عندما تتوسع الأوعية الدموية على السطح الأبيض للعين، وتتحول إحدى العينين أو كلتيهما إلى اللون الوردي أو الأحمر.

ما الذي يسبب إحمرار العين؟

  • تهيج أوعية العين
  • الإحساس بالحرقة في العين
  • حكة مستمرة
  • عيون جافة 
  • ألم خفيف إلى شديد في العين 
  • عيون دامعة
  • وجود ألم في العين أو مشاكل في الرؤية
  •  عدم القدرة على تحمل الضوء الساطع

كما هو الحال مع الحالات الأخرى، هناك عدد من الأسباب المحتملة لحدوث احمرار العين:

  • خدش القرنية
  • السهر طوال الليل
  •  قضاء وقت طويل في النظر إلى الشاشات أو الكتاب 
  • القراءة في ضوء خافت 
  • الإكثار من شرب الكحول

ومع ذلك، هناك عدة أنواع من احمرار العين مثل الحساسية، جفاف العين، التهابات العين، العين الوردية، والتهاب الجفن. وفي بعض الحالات، قد تتطلب هذه الحالة رعاية فورية.

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الحساسية والجفاف

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي الحساسية أيضًا إلى احمرار العين والتي يمكن أن تكون أحد الأعراض.

يقول خبراء  صحيفة إكسبرس:”المهيجات مثل حبوب اللقاح والغبار والعطور والدخان عادة ما تكون مسؤولة عن تفاقم حالة أعيننا والتسبب في احمرارها.”

على الرغم من أن المهيجات قد لا تكون مشكلة، إلا أن الجفاف قد يكون في الواقع الشيء الذي يجب الإنتباه له.

خلال فصل الشتاء، يمكن أن يؤثر الهواء الجاف على العين. ويقول مقدم الرعاية الصحية: “عندما تحرم العين من الرطوبة الطبيعية (كل من الرطوبة من الهواء والرطوبة من ترطيب الجسم)، تميل العيون إلى الدموع، هذا لأنهم يفتقرون إلى مواد التشحيم التي تحتاج العين إلى رؤيتها بوضوح، وهنا يمكن أن تتمدد الأوعية الدموية والأغشية في العين، مما يؤدي إلى ألم خفيف أو شديد في العين، واحمرار، وقرحة القرنية، وقد تتسبب في الحالات القصوى إلى فقدان البصر.”

من ناحية أخرى، يمكن أن يعاني الملك تشارلز من التهاب خطير بالعين.

تؤدي التهابات العين إلى التهاب بصيلات الرموش والغشاء الذي يحمي سطح العين، مما يتسبب في احتقان العين بالدم والاحمرار، عند إصابة العين بالعدوى، يتم إنتاج سوائل إضافية لحماية العين من المواد الغريبة مثل الغبار، إذا كانت العين محتقنة بالدم في جانب واحد فقط، فمن المرجح أن تكون نتيجة عدوى أكثر من كونها ناتجة عن حساسية.

ومع ذلك، في هذه الحالة، لا يعاني الملك من احمرار في عين واحدة فقط، بل في عينيه الإثنين.

كيف يتم علاج احمرار العيون؟

قطرات العين

هي الطريقة الأكثر شيوعًا للعلاج عندما يتعلق الأمر بالعيون الحمراء المحتقنة بالدم. ومع ذلك، لا تأخذ الأمور بين يديك، يفضل زيارة طبيب العيون والسماح له بتحديد نوع قطرة العين الأنسب.

غالبًا ما تكون العيون المحتقنة بالدم ناتجة عن قلة النوم، والعلاج المناسب الوحيد هو الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل.

وقد تحتاج العيون الحمراء إلى استخدام قطرات مرطبة للحفاظ على رطوبة العين، حتى لا تصاب العين بالاحمرار كثيرًا.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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