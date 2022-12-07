خلال فصل الشتاء..كيف تحمي سيارتك من الأمطار والثلوج؟

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وطن– تواجه السيارات خلال فصل الشتاء، مخاطر كبيرة بسبب التقلبات الجوية والتي نعني بها كثرة الأمطار والثلوج.

وفي هذا السياق، كشف تقرير نشره وقع “toyotajoes ” نصائح لحماية سيارتك من الأمطار الغزيرة والثلوج:

شراء غطاء سيارة

لحماية سيارتك في فصل الشتاء، يُنصج بشراء غطاء سيارة يناسب حجم وشكل سيارتك.

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فالغطاء المثالي سوف يوفر حماية لسيارتك ويمنع دخول الثلج والجليد والأمطار.

وضع السيارة في المرأب

إذا كان لديك مرأب، فضع سيارتك بداخله. يحمي المرآب سيارتك من الثلج والجليد، بالإضافة إلى أضرار المياه التي يمكن أن تحدث عند القيادة تحت المطر.

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كما أنه يحمي السيارة من المخاطر البيئية الأخرى مثل درجات الحرارة المرتفعة والأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تتلاشى وتغير ألوان الطلاء الخارجي للسيارة.

يوفر وضع السيارات في المرآب من أفضل الطرق لحمايتها من الثلج والامطار.



كن على علم بكمية الوقود الموجودة في الخزان

من المهم معرفة كمية الوقود الموجودة في الخزان لأنه إذا نفد الوقود وأنت على الطريق، فقد يكون ذلك في غاية الخطورة.

يجب أن تحمل معك دائمًا علبة وقود في صندوق السيارة.

احتفظ بإطار احتياطي في صندوق السيارة

عند قيادة السيارة على الطرق المغطاة بالثلوج، خفف سرعتك واترك مساحة إضافية بينك وبين السائقين الآخرين.

كما سترغب في التحقق بشكل متكرر من أي علامة تلف أو تآكل على إطارات سيارتك ومعالجتها.

فإذا رأيت أي شقوق أو قطع مفقودة، استعمل الإطار الإحتياطي في أسرع وقت ممكن.



يجب عليك أيضًا الاحتفاظ بمجموعة إطارات احتياطية في صندوق السيارة في جميع الأوقات تحسبًا لحدوث شيء ما أثناء تواجدك بعيدًا عن المنزل.

قم بشراء جهاز قياس ضغط هواء الإطارات

لكي تعرف مقدار الهواء الموجود في كل إطار، قم بشراء مقياس ضغط الإطارات، حتى تتمكن من فحصها في المنزل.

يعمل ضغط الإطارات الصحيح على تحسين كفاءة الوقود بالإضافة إلى السلامة.