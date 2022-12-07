الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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جويل حاتم تهدد عائلة جورج الراسي وتكشف سر زيارة الراحل للسفارة الأميركية قبل أسبوعين من وفاته!

سبق أن ادعت جويل أن البعض يتهمها بأنها وراء ”مقتل جورج"

كتب رفيف عبدالله
جويل حاتم تهدد عائلة جورج الراسي وتكشف سر زيارة الراحل للسفارة الأميركية قبل أسبوعين من وفاته! watanserb.com
جويل حاتم
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وطن– عادت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، لتهديد عائلة طليقها الفنان الراحل جورج الراسي.

وظهرت جويل حاتم بفيديو جديد نشرته مجلة الجرس، ترد خلاله على اتهامات عائلة الراسي بالتسبب في وفاة طليقها جورج.

يا قاتل يا مقتول

وتقول جويل: “أنا رح أفضح الحقائق، وأفضح عيلته ويا قاتل يا مقتول. وما رح اسكت واحلى شي تعملو هو انو تعملوني خوتا كرمال مصالحكم واهدافكم”.

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كما تحدثت جويل عن تواجد جورج قبل أسبوعين من وفاته في السفارة الأميركية في بيروت.

وقالت: “المرحوم عنده ملف بالمحكمة العسكرية بلبنان وفيكن تسألوا السفارة الأمريكية شو طلع يعمل قبل بجمعتين من وفاته بالسفارة وشو قالوله هونيك”.

مقتل جورج!

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وسبق أن ادعت جويل أن البعض يتهمها بأنها وراء ”مقتل جورج”.

وقالت جويل بعد وفاة جورج بأيام عبر خاصية ”الستوري“ على حسابها في تطبيق ”واتساب“: ”شكرا للكل.. أنا مضطرة وقف رد على الكل لأنو عم اتهدد بخصوص قصص خاصة ببيت الراسي، مش هما بس، ناس بيحبوهن متهمني بقتلو، وقصص وتخاريف“.

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جويل حاتم
الرسالة التي كتبتها جويل

وأضافت: ”تواصلت مع سفارتي الأمريكية هلق ليشوفوا الأدلة ويتاخذوا الإجراءات، ما فيني أرد على حدا أبدا، ممنوع الرد.. شكرا لكم جميعا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميا“.

كما تحدثت جويل عن علاقة جورج بزينة المرعبي التي توفيت معه في الحادث.

كان سيتزوج

وقالت حاتم في تصريحات مصورة: “أنا سمعت من إعلامية ما بدي سميها، وأنا متأكدة من كلامي، إنه جورج كان بده يتزوج زينة. وكان في علاقة حب بينهما، وأنا ما عندي مشكلة، وحياة ابني، يمكن لأنه عندي حدا برا لبنان”.

وكشفت جويل أن حبيبها يسكن في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها كانت ستسافر له مع طفلها “جو”.

وأكدت طليقة جورج الراسي، إنها تمتلك أدلة تثبت أن الفنان الراحل جمعته علاقة عاطفية مع السيدة زينة المرعبي.

وأردفت: “أنا كان بدي ارتاح.. إذا هو اتزوج أنا كمان اتزوج، كرمال قصة الولد، وفلّ على أميركا“.

وحول شعورها اتجاه جورج الراسي، قالت جويل: “حب حياتي كان، بس مش مغرومة فيه.. بحبك لأنك أعطيتني جو، أحلى شي بحياتي”.

المصدرالجرس
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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