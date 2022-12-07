جورجينا تدعم رونالدو من المدرجات بالزي الخليجي وتعليق ناري منها على عدم مشاركته أمام سويسرا

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وطن– بدت جورجينا رودريغيز ساحرة أثناء مشاهدتها مباراة البرتغال وسويسرا في كأس العالم في الدوحة ، قطر يوم الثلاثاء.

ستايل خليجي!

ارتدت عارضة الأزياء ، البالغة من العمر 28 عامًا ، وهي صديقة كريستيانو رونالدو ، ثوبًا أسود بدون حمالات بينما كانت تراقب من المدرجات.

ارتدت جورجينا أيضًا معطفًا كاكيًا لهذا الحدث وسرحت شعرها الأسود في شكل ذيل حصان.

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إضافة إلى مظهرها مع حقيبة يد غوتشي البيضاء ، ارتدت جورجينا أيضًا عقدًا من الماس اللافت للنظر.

أثناء الدردشة مع مجموعة من الأصدقاء في المدرجات، أكملت جورجينا إطلالتها بزوج من الأقراط الفضية.

سقوط كريستيانو

يأتي ذلك بعد أن سقط كريستيانو بشكل مثير في مباراة البرتغال في دور الـ16 في كأس العالم ضد سويسرا ، والتي فازت بها البرتغال 3-0.

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كان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا غير سعيد بشكل واضح بعد إقالته في المباراة الأخيرة للمجموعة أمام كوريا الجنوبية. وأدى رد فعله العاطفي إلى تركه فرناندو سانتوس خارج التشكيلة الأساسية. مع دخول جونكالو راموس ليحل محله.

وأبدت جورجينا عدم رضاها عن تواجد “الدون” على مقاعد البدلاء ثم مشاركته في وقت قصير خلال المباراة.

عار

ونشرت جورجينا صورة لها من داخل الاستاد عبر “انستجرام”. وعلقت قائلة: “تهانينا للبرتغال، بينما غنى 11 لاعبًا السلام الوطني. كانت كل عدسات الكاميرات مسلطة عليك كريستيانو”.

وأضافت: “يا له من عار ألا نتمكن من الاستمتاع بأفضل لاعب في العالم لمدة 90 دقيقة. ظل المشجعون يصرخون باسمك ويطلبون مشاركتك”.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وختمت: “أتمنى من الله ومن صديقك العزيز فرناندو أن يجعلونا نرقص من الفرح مرة أخرى”.

أزمات الدون

سانتوس ليس أول مدرب يتشاجر معه رونالدو في الآونة الأخيرة.

غادر الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات يوفنتوس فجأة العام الماضي. ثم أنهى عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي بعد اعترافه بأنه “لا يحترم” إريك تين هاج في مقابلة مع بيرس مورغان.

يعتقد نيفيل أن سلوك رونالدو أصبح الآن مشكلة رئيسية للاعب ، ويجب أن يلقي نظرة على نفسه في المرآة لإعادة مسيرته إلى المسار الصحيح.

نهاية قذرة

وقال نيفيل لقناة ITV قبل مباراة البرتغال مع سويسرا: “عندما حدث ذلك في مان يونايتد ، قيل إن إريك تن هاج كان يحاول ختم سلطته. لكن مدرب البرتغال لديه علاقة لا تصدق معه منذ عدة سنوات”.

وتابع: “هناك الكثير من المعجبين بكريستيانو رونالدو الذين لا يرغبون في إخباره بالحقيقة وأعتقد أنه بحاجة إلى الاستماع إلى الحقيقة وأصبح الأمر بمثابة نهاية قذرة”.

وأردف: “لن أتفاجأ إذا جاء الليلة وسجل هدف الفوز ، لكن الفظاظة ، الدوس ، العبوس. تم تعيين إرثه طويل المدى ، إنه محمي ، إنه أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق. لكن على المدى القصير يجب أن يقدم أداءً أفضل كثيرًا لأن مدرب يوفنتوس مخطئ؟”.

وتساءل “هل مانشستر يونايتد مخطئ والآن مدير البرتغال مخطئ؟ لم يكن تين هاج يريده في الفريق لأنه اعتقد أنه سيكون أفضل بدونه.هل يشعر مدرب البرتغال بنفس الشيء؟”.

لعبة جماعية

كما انتقد زميله إيان رايت رونالدو ، وأشار إلى أن المهاجم يبدو أنه نسي أن كرة القدم هي لعبة جماعية وليست متعلقة به فقط.

وقال إيان “بقدر ما هو رائع ، إنها لعبة جماعية وتأتي إلى هذه المرحلة الآن حيث لم يلعب بشكل جيد خلال السنوات القليلة الماضية. وكما يقول جاري ، إنها لا تنتهي بشكل جيد ، إنها تنتهي بشكل حاد ويبدو لي أنه ليس كذلك مستمتعًا بها في هذه اللحظة”.