الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
الرئيسيةحياتناجورجينا تدعم رونالدو من المدرجات بالزي الخليجي وتعليق ناري منها على عدم...
حياتنا

جورجينا تدعم رونالدو من المدرجات بالزي الخليجي وتعليق ناري منها على عدم مشاركته أمام سويسرا

كان عشيقتها غير سعيد بشكل واضح بعد إقالته في المباراة الأخيرة للمجموعة أمام كوريا الجنوبية

كتب رفيف عبدالله
جورجينا تدعم رونالدو من المدرجات بالزي الخليجي وتعليق ناري منها على عدم مشاركته أمام سويسرا watanserb.com
جورجينا
- Advertisement -

وطن– بدت جورجينا رودريغيز ساحرة أثناء مشاهدتها مباراة البرتغال وسويسرا في كأس العالم في الدوحة ، قطر يوم الثلاثاء.

ستايل خليجي!

ارتدت عارضة الأزياء ، البالغة من العمر 28 عامًا ، وهي صديقة كريستيانو رونالدو ، ثوبًا أسود بدون حمالات بينما كانت تراقب من المدرجات.

ارتدت جورجينا أيضًا معطفًا كاكيًا لهذا الحدث وسرحت شعرها الأسود في شكل ذيل حصان.

جورجينا بكامل أناقتها في الاستاد
- Advertisement -

إضافة إلى مظهرها مع حقيبة يد غوتشي البيضاء ، ارتدت جورجينا أيضًا عقدًا من الماس اللافت للنظر.

لا يصدق.. هذا هو الفندق الذي تقيم فيه جورجينا رودريغيز في قطر!(شاهد)

أثناء الدردشة مع مجموعة من الأصدقاء في المدرجات، أكملت جورجينا إطلالتها بزوج من الأقراط الفضية.

جورجينا
ارتدت عارضة الأزياء ثوبًا أسود بدون حمالات بينما كانت تشاهد من المدرجات
جورجينا
سرحت جورجينا شعرها على شكل ذيل فرس

سقوط كريستيانو

يأتي ذلك بعد أن سقط كريستيانو بشكل مثير في مباراة البرتغال في دور الـ16 في كأس العالم ضد سويسرا ، والتي فازت بها البرتغال 3-0.

- Advertisement -

كان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا غير سعيد بشكل واضح بعد إقالته في المباراة الأخيرة للمجموعة أمام كوريا الجنوبية. وأدى رد فعله العاطفي إلى تركه فرناندو سانتوس خارج التشكيلة الأساسية.  مع دخول جونكالو راموس ليحل محله.

جورجينا
كأس العالم: يأتي ذلك بعد سقوط كريستيانو بشكل مثير في مباراة البرتغال في دور الـ16 في كأس العالم ضد سويسرا ، والتي فازت بها البرتغال 3-0.

وأبدت جورجينا عدم رضاها عن تواجد “الدون” على مقاعد البدلاء ثم مشاركته في وقت قصير خلال المباراة.

عار

ونشرت جورجينا صورة لها من داخل الاستاد عبر “انستجرام”. وعلقت قائلة: “تهانينا للبرتغال، بينما غنى 11 لاعبًا السلام الوطني. كانت كل عدسات الكاميرات مسلطة عليك كريستيانو”.

جورجينا رودريغيز في ضيافة أمير قطر السابق حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزا(شاهد)

وأضافت: “يا له من عار ألا نتمكن من الاستمتاع بأفضل لاعب في العالم لمدة 90 دقيقة. ظل المشجعون يصرخون باسمك ويطلبون مشاركتك”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وختمت: “أتمنى من الله ومن صديقك العزيز فرناندو أن يجعلونا نرقص من الفرح مرة أخرى”.

أزمات الدون

سانتوس ليس أول مدرب يتشاجر معه رونالدو في الآونة الأخيرة.

غادر الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات يوفنتوس فجأة العام الماضي. ثم أنهى عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي بعد اعترافه بأنه “لا يحترم” إريك تين هاج في مقابلة مع بيرس مورغان.

يعتقد نيفيل أن سلوك رونالدو أصبح الآن مشكلة رئيسية للاعب ، ويجب أن يلقي نظرة على نفسه في المرآة لإعادة مسيرته إلى المسار الصحيح.

نهاية قذرة

وقال نيفيل لقناة ITV قبل مباراة البرتغال مع سويسرا: “عندما حدث ذلك في مان يونايتد ، قيل إن إريك تن هاج كان يحاول ختم سلطته. لكن مدرب البرتغال لديه علاقة لا تصدق معه منذ عدة سنوات”.

وتابع: “هناك الكثير من المعجبين بكريستيانو رونالدو الذين لا يرغبون في إخباره بالحقيقة وأعتقد أنه بحاجة إلى الاستماع إلى الحقيقة وأصبح الأمر بمثابة نهاية قذرة”.

وأردف: “لن أتفاجأ إذا جاء الليلة وسجل هدف الفوز ، لكن الفظاظة ، الدوس ، العبوس. تم تعيين إرثه طويل المدى ، إنه محمي ، إنه أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق. لكن على المدى القصير يجب أن يقدم أداءً أفضل كثيرًا لأن مدرب يوفنتوس مخطئ؟”.

وتساءل “هل مانشستر يونايتد مخطئ والآن مدير البرتغال مخطئ؟ لم يكن تين هاج يريده في الفريق لأنه اعتقد أنه سيكون أفضل بدونه.هل يشعر مدرب البرتغال بنفس الشيء؟”.

لعبة جماعية

كما انتقد زميله إيان رايت رونالدو ، وأشار إلى أن المهاجم يبدو أنه نسي أن كرة القدم هي لعبة جماعية وليست متعلقة به فقط.

وقال إيان “بقدر ما هو رائع ، إنها لعبة جماعية وتأتي إلى هذه المرحلة الآن حيث لم يلعب بشكل جيد خلال السنوات القليلة الماضية. وكما يقول جاري ، إنها لا تنتهي بشكل جيد ، إنها تنتهي بشكل حاد ويبدو لي أنه ليس كذلك مستمتعًا بها في هذه اللحظة”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

جورجينا صديقة رونالدو تلفت الأنظار بما فعلته في صحراء قطر

مونديال قطر 2022

صحفي موثوق يكشف حقيقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

حياتنا

لا يصدق.. هذا هو الفندق الذي تقيم فيه جورجينا رودريغيز في قطر!(شاهد)

مونديال قطر 2022

موعد انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي بأجر هو الأعلى في العالم

مونديال قطر 2022

أسوأ تشكيلة في مونديال كأس العالم قطر 2022

حياتنا

جورجينا رودريغيز توجه رسالة شكر للشيخة المياسة شقيقة أمير قطر! (فيديو)

حياتنا

هل ستعيش جورجينا رودريغيز بملابسها الفاضحة في السعودية برفقة “رونالدو”؟!

مونديال قطر 2022

كريستيانو رونالدو وافق على عرض النصر السعودي المغري وهذا راتبه

الهدهد

ماركا: رونالدو وافق على الانتقال إلى نادي النصر السعودي مقابل هذا المبلغ الضخم

مونديال قطر 2022

الفيفا يحسم هدف رونالدو في شباك الأوروغواي بالمونديال (شاهد)

حياتنا

كريستيانو وجورجينا.. تعرف على قصورهما الخيالية التي تضمن لهم مستقبلاً آمناً!

حياتنا

وضع يده داخل سرواله وأكل شيئا.. تصرف لا يصدق من رونالدو في مباراة البرتغال وغانا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا يُسمى المنتخب المغربي بلقب “أسود الأطلس” ؟!

إحباط محاولة انقلاب دامية في ألمانيا والقوات الخاصة تنفذ عمليات على حدود النمسا وإيطاليا!

كريم بنزيما يشعل مواقع التواصل بصورته وابنته “ميليا” ويثير حزن معجبيه(شاهد)

لتحديد ما إذا كان زميلك ذو شخصية سامّة.. استخدم هذه الطريقة البسيطة

مشجع يسخر من لاعبي إسبانيا عبر شباك الحافلة: طريق المطار من هنا (فيديو)

صورة شديدة القسوة.. جثث عارية لـ13 شخصا من الروهينغا ماتوا تحت التعذيب

هذا ما قالهُ مشجع جزائري إلى صامويل إيتو تسبب في طرحه أرضاً (فيديو)

تهنئة تركي آل الشيخ لـ محمد السادس بفوز المنتخب المغربي تثير غضب السعوديين..لماذا؟

ميسي في ورطة.. عارضة أزياء تكشف مفاجأة عن قدراته في السرير! (فيديو)

صباح ملتهب في نابلس.. الاحتلال يفشل في أوسع عملية اقتحام وعرين الأسود تزأر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC