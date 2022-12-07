تعليمات صارمة من الشيخ طلال الخالد للأجهزة الأمنية: خلصوا الكويت من الشواذ

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وطن – بعد ساعات من إعلان السلطات الكويتية، عن ضبط 18 مثليا من الجنسين في معاهد المساج بمنطقة السالمية، كشفت مصادر أمنية مطلعة بأن السلطات أبعدت نحو 3000 من المتشبهين بالنساء والشواذ منذ بداية هذا العام 2022.

وفي هذا السياق، أكدت المصادر الأمنية الكويتية على صدور تعليمات صارمة من وزير الداخلية والنائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ طلال الخالد بـ”ضرورة تنظيف البلاد من الشاذين جنسياً المتشبهين بالنساء”.

وشدد الوزير -بحسب المصادر- على شن حملات واسعة في جميع المحافظات، لما تسببه ممارسات الشواذ والمتشبهين بالنساء من تفشٍ للأمراض في المجتمع الكويتي، والذي يرفض هذه الفئة بشكل قطعي، وذلك وفقا لما تقلته صحيفة “الرأي” الكويتية.

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وفيما يتعلق بمراكز المساج، قالت المصادر إن المتشبهين بدأوا بالانتشار في الآونة الأخيرة، عبر تقديم عروض عبر مواقع التواصل والإعلانات المشبوهة، لاصطياد الراغبين من صغار السن، مستغلين تغيير أجسادهم وتحولها ظاهرياً، بحيث أصبحوا ينافسون النساء من خلال المظهر الخارجي.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع القوى العاملة (اللجنة الثلاثية)، باشرت التفتيش على جميع المواقع الخاصة بالشركات المستقدمة للمضبوطين، ليتضح أن الغالبية العظمى من الذين يقومون بمثل هذه الأفعال الشاذة يحملون جنسيات آسيوية، ويقدمون خدماتهم المشبوهة داخل بعض معاهد المساج، وبعضهم يُطلب منهم الحضور إلى منازل الزبائن.

تفاصيل القبض على 18 شاذا

وكانت صحيفة “الرأي” ، قد كشفت تفاصيل أكثر، وأوضحت أن المترددين على هذا المركز المشبوه -حددت مكانه في السالمية- كانوا يدفعون من 10 إلى 30 ديناراً للساعة.

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ولفتت إلى أنه تم ضبط الـ18 بعد مداهمة أمنية مفاجئة نفّذها رجال اللجنة الثلاثية، المشكّلة من القوى العاملة ووزارتي الداخلية والتجارة بالكويت، وأسقطت متشبهين بالنساء ومثليين جنسياً يقدمون خدماتهم في غرف خاصة للزبائن مقابل المبلغ المذكور سابقا.

وزارة الداخلية تلقي القبض على 18 مثلياً ومتشبه بالجنس في الآخر في أحد معاهد التدليك يمارسون أعمالاً منافية للآداب وتخالف الفطرة والقانون ، حيث يستدرجون المراهقين لفعل الفاحشة معهم خلال ساعات الاسترخاء والمساج. pic.twitter.com/Z68ExiR97t — المجلس (@Almajlliss) December 6, 2022

غرف خاصة داخل مراكز المساج

وقالت الصحيفة”، إنها رصدت خلال مرافقتها للجنة الثلاثية، وجود غرف نوم داخل معاهد المساج خُصّصت لأغراض غير أخلاقية، ضُبط فيها نحو 18 وافداً من جنسية آسيوية في أوضاع مخلّة مع زبائن.

وبحسب الصحيفة، فقد عَثر فريق المداهمة داخل بعض الغرف الخاصة المعدة لهذا النشاط المشبوه، على موادّ عبارة عن “موبقات”، وحبوب، وكريمات منتهية الصلاحية تم التحفظ عليها، موضحة أنه تمت إحالة جميع المضبوطين إلى نظارة الإبعاد، استعداداً لإبعادهم عن البلاد.

منع الشركات المستقدمة من جلب العمالة مستقبلا

من جانبها، قامت القوى العاملة بإعداد كشوفات بأسماء المعاهد والشركات الموجودة على كفالتها، لوضع “بلوك” عليها، لمخالفتها لشروط الترخيص، ومنعها من جلب أي عمالة في المستقبل وإغلاق ملفاتها.